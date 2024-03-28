İzlerken Kendinizi Adeta Bir Simülasyonun İçindeymiş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Efsane Filmler
İzlerken Kendinizi Adeta Bir Simülasyonun İçindeymiş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Efsane Filmler
Simülasyon filmleri genellikle karmaşık ve hayal gücü zengin dünyaları keşfeden, teknolojinin insanlığın geleceğini nasıl etkileyebileceği üzerine düşünen ve sorgulayan filmlerdir. Bu içerikte kendinizi adeta bir simülasyonun içindeymiş gibi hissedeceğiniz filmleri sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz
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1. M3GAN (2022)
2. Don't Worry Darling (2022)
3. Blade Runner 2049 (2017)
4. OtherLife (2017)
5. Serenity (2019)
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6. The Zero Theorem (2013)
7. Sully (2016)
8. The Stanford Prison Experiment (2015)
9. Divergent (2014)
10. Kosnice (2012)
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11. Sindrome de Pinocchio (2008)
12. The Experiment (2001)
13. The Matrix (1999)
14. Armageddon (1998)
15. Apollo 13 (1995)
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