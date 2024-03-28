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İzlerken Kendinizi Adeta Bir Simülasyonun İçindeymiş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Efsane Filmler

İzlerken Kendinizi Adeta Bir Simülasyonun İçindeymiş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Efsane Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 17:39

Simülasyon filmleri genellikle karmaşık ve hayal gücü zengin dünyaları keşfeden, teknolojinin insanlığın geleceğini nasıl etkileyebileceği üzerine düşünen ve sorgulayan filmlerdir. Bu içerikte kendinizi adeta bir simülasyonun içindeymiş gibi hissedeceğiniz filmleri sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz

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1. M3GAN (2022)

1. M3GAN (2022)

IMDb: 6.4

Gemma aniden 8 yaşındaki yetim yeğeni Cady'nin bakıcısı olunca emin değildir ve ebeveyn olmaya hazırlıksızdır. İşyerinde yoğun baskı altında olan Gemma, her iki sorunu da çözmek amacıyla M3GAN prototipini Cady ile eşleştirmeye karar verir. Ancak bu kararın hayal bile edilemeyecek sonuçları olacaktır.

Yönetmen: Gerard Johnstone

Oyuncular: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng

2. Don't Worry Darling (2022)

2. Don't Worry Darling (2022)

IMDb: 6.3

Kocası çok gizli bir tesiste çalışmak için her gün evden ayrılırken, 1950'lerde genç bir ev kadını, mahalledeki diğer eşlerin tuhaf davranışlarını fark ettiğinde hayatını sorgulamaya başlar.

Yönetmen: Olivia Wilde

Oyuncular: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine

3. Blade Runner 2049 (2017)

3. Blade Runner 2049 (2017)

IMDb: 8

Genç Blade Runner K'nin uzun süredir saklı olan bir sırrı keşfetmesi, onu otuz yıldır kayıp olan eski Blade Runner Rick Deckard'ın izini sürmeye yönlendirir.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas

4. OtherLife (2017)

4. OtherLife (2017)

IMDb: 6.2

Zamanın sıkıştırıldığı sanal gerçeklikleri tetikleyen bir ilaç icat eden genç Ren, güçlü yaratımlarını nasıl kullanacakları konusunda ortağı Sam ile boğuşur.

Yönetmen: Ben C. Lucas

Oyuncular: Jessica De Gouw, Liam Graham, Fiona Press

5. Serenity (2019)

5. Serenity (2019)

IMDb: 5.4

Bir balıkçı teknesi kaptanı, gizemli geçmişiyle yüzleşir ve kendisini hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir gerçekliğe hapsolmuş halde bulur.

Yönetmen: Steven Knight

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane

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6. The Zero Theorem (2013)

6. The Zero Theorem (2013)

IMDb: 6

Son derece yetenekli ancak sosyal açıdan izole bir bilgisayar operatörü, yönetim tarafından evrenin bir hiç olarak sona erdiğini ve hayatı anlamsız hale getirdiğini öne süren Sıfır Teoremini kanıtlamakla görevlendirilir. Ama anlam onun zaten arzuladığı şeydir.

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Christoph Waltz, Lucas Hedges, Mélanie Thierry

7. Sully (2016)

7. Sully (2016)

IMDb: 7.4

Pilot Chesley 'Sully' Sullenberger, yolcuları ve mürettebatı kurtarmak için hasarlı uçağını Hudson Nehri'ne indirdiğinde, bazıları onu bir kahraman olarak görürken diğerleri onun pervasız olduğunu düşünür.

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney

8. The Stanford Prison Experiment (2015)

8. The Stanford Prison Experiment (2015)

IMDb: 6.8

1971'de yirmi dört erkek öğrenci, Stanford psikoloji binasının bodrumunda bulunan sahte bir hapishanede rastgele atanan mahkum ve gardiyan rollerini üstlenmek üzere seçilir.

Yönetmen: Kyle Patrick Alvarez

Oyuncular: Ezra Miller, Tye Sheridan, Billy Crudup

9. Divergent (2014)

9. Divergent (2014)

IMDb: 6.6

Tris, erdemlere dayalı gruplarla bölünmüş bir dünyada Uyumsuz olduğunu ve buraya uyum sağlamayacağını öğrenir. Uyumsuzları yok etmeye yönelik bir komplo keşfettiğinde Tris ve gizemli Dörtlü, çok geç olmadan Uyumsuzları neyin tehlikeli hale getirdiğini bulmalıdır.

Yönetmen: Neil Burger

Oyuncular: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet

10. Kosnice (2012)

10. Kosnice (2012)

IMDb: 7.1

Kudüs'te bir perşembe sabahı Nira işe gider. Londra'da Ahmed de aynısını yapar, Köln'de Ralf ve Prag'da bir rahip de. Hırvat Matija da işe gider. Ve her biri kendi 'kovanında' ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır: Zagreb, Kudüs, Londra, Köln, Prag...

Yönetmenler: Boaz Debby, Simon Dolensky, Tomás Kratochvíl

Oyuncular: Akbar Kurtha, Stefan Lampadius, Nili Tserruya

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11. Sindrome de Pinocchio (2008)

11. Sindrome de Pinocchio (2008)

IMDb: 7.8

Achim Aaron Adoniram, vasat bir hayat yaşayan, patronu tarafından baskı gören ve kız kardeşine yasak aşk besleyen bir kamu çalışanıdır. Bir gün insanlar İngilizceyi tuhaf bir şekilde konuşur ve bu onların doğal diline benzemez. Achim, Humpty Dumpty'den onu bu tuhaf gerçeği sorgulamaya teşvik eden garip e-postalar almaya başlar.

Yönetmen: Thiago Moyses

Oyuncular: Raphael Farias, Andrade Júnior, Clara Camarano

12. The Experiment (2001)

12. The Experiment (2001)

IMDb: 7.7

İki hafta boyunca 20 erkek katılımcı hapishanedeki mahkumları ve gardiyanları oynaması için işe alınır. 'Mahkumlar' görünüşte yumuşak kurallara uymaları ve 'gardiyanlara' da fiziksel şiddet kullanmadan düzeni sağlamaları söylenir.

Yönetmen: Oliver Hirschbiegel

Oyuncular: Moritz Bleibtreu, Christian Berkel, Oliver Stokowski

13. The Matrix (1999)

13. The Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Güzel bir yabancı, bilgisayar korsanı Neo'yu korkunç bir yeraltı dünyasına götürdüğünde, şok edici gerçeği keşfeder; bildiği hayat, şeytani bir siber istihbaratın ayrıntılı bir aldatmacasıdır.

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

14. Armageddon (1998)

14. Armageddon (1998)

IMDb: 6.7

Teksas büyüklüğünde bir asteroitin Dünya'yı bir aydan kısa bir süre içinde etkileyeceğini keşfeden NASA, gezegeni kurtarmak için derin çekirdek sondajcılarından oluşan uyumsuz bir ekip kurar.

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck

15. Apollo 13 (1995)

15. Apollo 13 (1995)

IMDb: 7.7

Uzay aracının büyük iç hasara uğraması ve gemideki üç astronotun hayatını tehlikeye atmasının ardından NASA, Apollo 13'ü Dünya'ya güvenli bir şekilde geri döndürmek için bir strateji tasarlamak zorundadır.

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon

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