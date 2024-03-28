İzlerken Kendinizi Adeta Bir Simülasyonun İçindeymiş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Efsane Filmler

IMDb: 7.1

Kudüs'te bir perşembe sabahı Nira işe gider. Londra'da Ahmed de aynısını yapar, Köln'de Ralf ve Prag'da bir rahip de. Hırvat Matija da işe gider. Ve her biri kendi 'kovanında' ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır: Zagreb, Kudüs, Londra, Köln, Prag...

Yönetmenler: Boaz Debby, Simon Dolensky, Tomás Kratochvíl

Oyuncular: Akbar Kurtha, Stefan Lampadius, Nili Tserruya