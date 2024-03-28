'3 Cisim Problemi' Dizisini Sevenlere Özel Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizisi Önerileri

IMDb: 8.7

Hasar görmüş bir yıldızlararası yük gemisinin geri kalan mürettebatı, kendilerini güzel ama affetmeyen bir uzaylı gezegeninde mahsur kalmış halde buluyor ve burada kaçmak ya da kurtarılmak için yeterince uzun süre hayatta kalmaları gerekiyor. Hayatta kalanlar, düşen gemilerini ve kayıp mürettebat arkadaşlarını bulmaya çalışırken, yeni evleri, insan müdahalesi olmadan gelişmesine izin verilen düşmanca bir dünyayı ortaya çıkarır.

Yaratıcılar: Joe Bennett, Charles Huettner

Oyuncular: Sunita Mani, Wunmi Mosaku, Bob Stephenson