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'3 Cisim Problemi' Dizisini Sevenlere Özel Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizisi Önerileri

'3 Cisim Problemi' Dizisini Sevenlere Özel Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizisi Önerileri

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 12:45

Netflix'te yayınlanan '3 Cisim Problemi' dizisi son zamanların en popüler yapımlarından biri. Eğer siz de bu diziyi severek izlediyseniz size harika önerilerle geliyoruz. Bu içerikte '3 Cisim Problemi' kadar şahane birbirinden kaliteli bilim kurgu dizilerini bulabilirsiniz.

İyi seyirler dileriz!

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1. The Signal (2024)

1. The Signal (2024)

IMDb: 6

Dizi, görev sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir astronotun hikayesini konu ediyor. Uluslararası uzay istasyonu ISS'deki bir görevin ardından kaybolan astronot Paula'nın, kocası ve kızının onun peşinden gitmesini anlatıyor. 

Oyuncular: Florian David Fitz, Peri Baumeister, Yuna Bennett

2. Colony (2016–2018)

2. Colony (2016–2018)

IMDb: 7.3

Yakın gelecekte geçen Colony, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da bir arada kalmayı dengeleyen, zor kararlar vermek zorunda kalan bir aileyi konu alıyor. 

Yaratıcılar: Ryan J. Condal, Carlton Cuse

Oyuncular: Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson

3. Foundation (2021 - )

3. Foundation (2021 - )

IMDb: 7.6

Uzak bir gelecekte, İmparatorluk daha önce karşılaştığı hiçbir şeye benzemeyen bir hesaplaşmayla yüzleşmek üzeredir: Galaksinin önde gelen psiko-tarihçisi Hari Seldon, birkaç bin yıllık kaosun olacağını öngörmüştür. Peki İmparatorluk felaketi başlamadan telafi edebilecek mi?

Yaratıcılar: Josh Friedman, David S. Goyer

Oyuncular: Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey

4. Childhood's End (2015)

4. Childhood's End (2015)

IMDb: 6.8

Barışçıl uzaylıların Dünya'yı istila etmesinden sonra insanlık kendisini uzaylıların dolaylı yönetimi altındaki bir ütopyada yaşarken bulur, peki bu ütopyanın bir bedeli var mı?

Oyuncular: Mike Vogel, Osy Ikhile, Daisy Betts

5. Devs (2020)

5. Devs (2020)

IMDb: 7.6

Bir bilgisayar mühendisi, erkek arkadaşının ortadan kaybolmasının arkasında olduğuna inandığı şirketindeki gizli geliştirme bölümünü araştırıyor.

Yaratıcı: Alex Garland

Oyuncular: Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha

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6. Dark (2017–2020)

6. Dark (2017–2020)

IMDb: 8.7

İki küçük çocuğun ortadan kaybolmasının dört aile arasındaki ilişkileri açığa çıkardığı bir Alman kasabasında geçen, doğaüstü bir değişime sahip bir aile destanı.

Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese

Oyuncular: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari

7. The Expanse (2015–2022)

7. The Expanse (2015–2022)

IMDb: 8.5

Siyasi aktiviste dönüşen zengin kızdan birinin ortadan kaybolması, Ceres dedektifi, tesadüfi gemi kaptanı ve BM politikacısının hayatlarını birbirine bağlıyor. Dünya, Mars ve Kuşak arasındaki siyasi gerilimin ortasında en büyük komployu açığa çıkarırlar.

Yaratıcılar: Daniel Abraham, Mark Fergus, Ty Franck

Oyuncular: Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham

8. Invasion (2021–2024)

8. Invasion (2021–2024)

IMDb: 6.2

Dünya, insanlığın varlığını tehdit eden uzaylı bir tür tarafından ziyaret edilir. Olaylar, çevrelerinde ortaya çıkan kaosu anlamlandırmaya çalışan beş sıradan insanın gözünden gerçek zamanlı olarak gelişiyor.

Yaratıcılar: Simon Kinberg, David Weil

Oyuncular: Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson

9. Monarch: Legacy of Monsters (2023 - )

9. Monarch: Legacy of Monsters (2023 - )

IMDb: 7

Godzilla ile Titanlar arasındaki savaşın ardından geçen ve canavarların gerçek olduğunu ortaya çıkaran dizi, bir ailenin gömülü sırları ve kendilerini Monarch'a bağlayan bir mirası ortaya çıkarma yolculuğunu konu alıyor.

Oyuncular: Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe

10. The Terror (2018–2025)

10. The Terror (2018–2025)

IMDb: 7.9

Bu yapım, her sezonun farklı bir rezil veya gizemli gerçek hayattaki tarihi trajediden ilham aldığı doğaüstü, yarı tarihsel korku antolojisi dizisidir.

Yaratıcılar: David Kajganich, Max Borenstein, Alexander Woo

Oyuncular: Jared Harris, Derek Mio, Tobias Menzies

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11. Scavengers Reign (2023)

11. Scavengers Reign (2023)

IMDb: 8.7

Hasar görmüş bir yıldızlararası yük gemisinin geri kalan mürettebatı, kendilerini güzel ama affetmeyen bir uzaylı gezegeninde mahsur kalmış halde buluyor ve burada kaçmak ya da kurtarılmak için yeterince uzun süre hayatta kalmaları gerekiyor. Hayatta kalanlar, düşen gemilerini ve kayıp mürettebat arkadaşlarını bulmaya çalışırken, yeni evleri, insan müdahalesi olmadan gelişmesine izin verilen düşmanca bir dünyayı ortaya çıkarır.

Yaratıcılar: Joe Bennett, Charles Huettner

Oyuncular: Sunita Mani, Wunmi Mosaku, Bob Stephenson

12. All the Light We Cannot See (2023)

12. All the Light We Cannot See (2023)

IMDb: 7.5

Kör bir Fransız genç olan Marie-Laure ile bir Alman askeri olan Werner'in, yolları işgal altındaki Fransa'da kesişir. Dizi her ikisinin de II. Dünya Savaşı'nın yıkımından sağ çıkmaya çalışırken yaşadıklarını konu alıyor.

Yaratıcı: Steven Knight

Oyuncular: Aria Mia Loberti, Louis Hofmann, Lars Eidinger

13. Silo (2023 - )

13. Silo (2023 - )

IMDb: 8.1

Erkekler ve kadınlar, kendilerini yüzeydeki zehirli ve harap dünyadan korumak için yürürlükte olduğuna inandıkları çeşitli düzenlemelerin bulunduğu dev bir siloda yaşıyorlar.

Yaratıcı: Graham Yost

Oyuncular: Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins

14. Halo (2022 - )

14. Halo (2022 - )

IMDb: 7.3

Dizi, galaksi yok olmanın eşiğindeyken Usta Şef John-117'nin, Spartalılardan oluşan ekibini Covenant olarak bilinen uzaylı tehdidine karşı yönetmesini konu alıyor.

Yaratıcılar: Steven Kane, Kyle Killen

Oyuncular: Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac

15. The Wheel of Time (2021 - )

15. The Wheel of Time (2021 - )

IMDb: 7.2

Büyünün var olduğu ancak yalnızca bazılarının ona erişebildiği yüksek fantastik bir dünyada geçen Moiraine adında bir kadının yolları beş genç erkek ve kadınla kesişir. Bu, dünyayı kapsayan tehlikeli bir yolculuğa yol açar. Dizi, Robert Jordan'ın kitap serisinden uyarlanmıştır.

Yaratıcı: Rafe Judkins

Oyuncular: Rosamund Pike, Daniel Henney, Madeleine Madden

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