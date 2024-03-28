'3 Cisim Problemi' Dizisini Sevenlere Özel Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizisi Önerileri
'3 Cisim Problemi' Dizisini Sevenlere Özel Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizisi Önerileri
Netflix'te yayınlanan '3 Cisim Problemi' dizisi son zamanların en popüler yapımlarından biri. Eğer siz de bu diziyi severek izlediyseniz size harika önerilerle geliyoruz. Bu içerikte '3 Cisim Problemi' kadar şahane birbirinden kaliteli bilim kurgu dizilerini bulabilirsiniz.
İyi seyirler dileriz!
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1. The Signal (2024)
2. Colony (2016–2018)
3. Foundation (2021 - )
4. Childhood's End (2015)
5. Devs (2020)
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6. Dark (2017–2020)
7. The Expanse (2015–2022)
8. Invasion (2021–2024)
9. Monarch: Legacy of Monsters (2023 - )
10. The Terror (2018–2025)
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11. Scavengers Reign (2023)
12. All the Light We Cannot See (2023)
13. Silo (2023 - )
14. Halo (2022 - )
15. The Wheel of Time (2021 - )
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