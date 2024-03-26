Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Stephen King'in Severek İzlediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

Stephen King'in Severek İzlediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 15:48

Dünyanın en usta korku yazarlarından biri olan Stephen King, 7 milyon takipçili X (Twitter) hesabından en sevdiği dizi, film ve kitapları paylaşıyor. Bu içerikte usta romancının en sevdiği dizileri sizler için bir araya getirdik.

İyi seyirler dileriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. The Tourist (2022–2024)

1. The Tourist (2022–2024)

IMDb: 7.1

Bir adam Avustralya'nın taşrasında hiçbir hafızası olmadan uyandığında, geçmişi onu yakalamadan önce kimliğini keşfetmek için sahip olduğu birkaç ipucunu kullanmak zorundadır.

Yaratıcılar: Harry Williams, Jack Williams

Oyuncular: Jamie Dornan, Danielle Macdonald, Greg Larsen

2. Constellation (2024 - )

2. Constellation (2024 - )

IMDb: 7

Jo, uzayda yaşanan bir felaketin ardından dünyaya geri döner ve hayatında eksik parçaların olduğunu keşfeder. Sonra da uzay yolculuğunun gizli sırları hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak ve kaybettiklerini geri almak için yola çıkar.

Oyuncular: Noomi Rapace, Jonathan Banks, James D'Arcy

3. Fargo (2014–2024)

3. Fargo (2014–2024)

IMDb: 8.9

Dondurulmuş Minnesota'da ve çevresinde çeşitli aldatma, entrika ve cinayet vakaları... Tüm bu hikayeler ise gizemli bir şekilde öyle ya da böyle Fargo, Kuzey Dakota'ya uzanıyor.

Yaratıcı: Noah Hawley

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman

4. La casa de papel (2017–2021)

4. La casa de papel (2017–2021)

IMDb: 8.2

Alışılmadık bir soyguncu grubu, İspanyol tarihinin en mükemmel soygununu gerçekleştirmeye çalışıyor: İspanya Kraliyet Darphanesinden 2,4 milyar avroyu çalıyor.

Yaratıcı: Álex Pina

Oyuncular: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño

5. Search Party (2016–2022)

5. Search Party (2016–2022)

IMDb: 7.6

Search Party, eski bir üniversite tanıdıklarının aniden ortadan kaybolmasıyla kendilerini meşum bir gizemin içinde bulan dört bencil yirmili yaşlarında olan kadınları konu alan bir kara komedidir.

Yaratıcılar: Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers, Michael Showalter

Oyuncular: Alia Shawkat, John Reynolds, John Early

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. The Americans (2013–2018)

6. The Americans (2013–2018)

IMDb: 8.4

Soğuk Savaş'ın zirvesinde geçen dizi, iki Rus ajanının, aileleriyle birlikte ortalama bir Amerikalı çift gibi davranmasını ve bu süre zarfında başına gelen olayları konu alıyor.

Yaratıcı: Joseph Weisberg

Oyuncular: Keri Russell, Matthew Rhys, Keidrich Sellati

7. Homeland (2011–2020)

7. Homeland (2011–2020)

IMDb: 8.3

İki kutuplu bir CIA ajanı, bir savaş esirinin El Kaide tarafından dönüştürüldüğüne ve Amerikan topraklarında bir terörist saldırı düzenlemeyi planladığına ikna olur.

Yaratıcılar: Alex Gansa, Howard Gordon

Oyuncular: Claire Danes, Mandy Patinkin, Damian Lewis

8. Game of Thrones (2011–2019)

8. Game of Thrones (2011–2019)

IMDb: 9.2

Son yılların en popüler bu dizisi, dokuz soylu ailenin Westeros topraklarının kontrolü için savaşırken, kadim bir düşmanın bin yıldır hareketsiz kaldıktan sonra geri dönüş hikayesini konu alıyor.

Yaratıcılar: David Benioff, D.B. Weiss

Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington

9. Marianne (2019)

9. Marianne (2019)

IMDb: 7.4

Dizi, ünlü bir korku yazarının memleketine döndüğünde rüyalarına musallat olan kötü ruhun gerçek hayatta da var olduğunu öğrenmesini ve başına gelen ürkünç olayları konu alıyor.

Oyuncular: Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot

10. The Good Fight (2017–2022)

10. The Good Fight (2017–2022)

IMDb: 8.3

'The Good Wife'ın son yayın bölümündeki olayların bir yıl sonrasını konu alan muazzam bir mali dolandırıcılık, genç avukat Maia Rindell'in itibarını yerle bir ederken, aynı zamanda akıl hocası ve vaftiz annesi Diane Lockhart'ın birikimlerini de yok ediyor. Lockhart ve Lee'den zorla uzaklaştırılan ikili, Chicago'nun önde gelen hukuk firmalarından birinde Lucca Quinn'e katılıyor.

Yaratıcılar: Michelle King, Robert King, Phil Alden Robinson

Oyuncular: Christine Baranski, Sarah Steele, Nyambi Nyambi

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Servant (2019–2023)

11. Servant (2019–2023)

IMDb: 7.4

Dizi, Philadelphia'lı bir çiftin, evliliklerinde bir çatlak yaratan ve gizemli bir gücün evlerine girmesine kapı açan tarifsiz bir trajedinin ardından yas tutmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Tony Basgallop

Oyuncular: Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free

12. The Night Agent (2023 - )

12. The Night Agent (2023 - )

IMDb: 7.5

Dizi, düşük seviyeli FBI ajanı Peter Sutherland'ın, Beyaz Saray'ın bodrumunda, çaldığı geceye kadar hiç çalmayan bir telefonun onu Oval Ofis'e kadar uzanan bir komplonun içine sürüklemesini konu alıyor.

Oyuncular: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola

13. Painkiller (2023)

13. Painkiller (2023)

IMDb: 7.4

Amerika'daki opioid salgınının nedenleri ve sonuçları, faillerinin, kurbanlarının ve gerçeği arayan bir araştırmacının anlatıldığı bu dramada ortaya çıkıyor.

Yaratıcılar: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster

Oyuncular: Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch

14. Midnight Mass (2021)

14. Midnight Mass (2021)

IMDb: 7.7

Dizi, karizmatik, gizemli ve genç bir rahibin gelişiyle izole bir ada topluluğunun, mucizevi olaylarla ve korkutucu alametlerle karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Mike Flanagan

Oyuncular: Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman

15. Mindhunter (2017–2019)

15. Mindhunter (2017–2019)

IMDb: 8.6

1970'lerin sonlarında iki FBI ajanı, cinayetin ardındaki psikolojiyi araştırarak suç biliminin alanını genişletir ve sonunda gerçek hayattaki canavarlara çok yaklaşırlar.

Yaratıcı: Joe Penhall

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?