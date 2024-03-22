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House of the Dragon Hayranlarının Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

House of the Dragon Hayranlarının Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 17:30

Merhabalar. House of the Dragon dizisini seviyorsanız bu liste tam da size göre! Listemizdeki diziler, fantastik dünyaların gizemli atmosferini, kahramanların cesur ve sıra dışı maceralarını, büyüleyici karakter gelişimlerini ve karmaşık entrikalarıyla dolu hikayeleri sunuyor. 

Şimdiden hepinize iyi seyirler.

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1. Interview with the Vampire (2022 - )

1. Interview with the Vampire (2022 - )

IMDb: 7.3

Anne Rice'ın ikonik romanından uyarlanan bu dizi, Louis de Pointe'nin gazeteci Daniel Molloy'a anlattığı aşk, kan ve ölümsüzlüğün tehlikeleriyle ilgili destansı öyküsünü anlatıyor.

Yaratıcı: Rolin Jones

Oyuncular: Assad Zaman, Jacob Anderson, Sam Reid

2. The Wheel of Time (2021 - )

2. The Wheel of Time (2021 - )

IMDb: 7.2

Büyünün var olduğu ancak yalnızca bazılarının ona erişebildiği yüksek fantastik bir dünyada geçen Moiraine adında bir kadının yolları beş genç erkek ve kadınla kesişir. Bu, dünyayı kapsayan tehlikeli bir yolculuğa yol açar. Dizi, Robert Jordan'ın kitap serisinden uyarlanmıştır.

Yaratıcı: Rafe Judkins

Oyuncular: Rosamund Pike, Daniel Henney, Madeleine Madden

3. Gunpowder (2017)

3. Gunpowder (2017)

IMDb: 6.5

Robert Catesby, Guy Fawkes'a liderlik eden bir grup İngiliz Katolik hainin, meşhur Barut Komplosu'nda Westminster Sarayı'nı havaya uçurmayı ve Kral I. James'i öldürmeyi planladığını konu alıyor.

Yaratıcılar: Ronan Bennett, Kit Harington, Daniel West

Oyuncular: Kit Harington, Liv Tyler, Edward Holcroft

4. The Witcher: Blood Origin (2022)

4. The Witcher: Blood Origin (2022)

IMDb: 4.9

'The Witcher' olaylarından bin yıldan fazla bir süre önce, Elf dünyasından dışlanmış yedi kişi, çok güçlü bir imparatorluğa karşı güçlerini birleştiriyor.

Yaratıcı: Declan De Barra

Oyuncular: Sophia Brown, Laurence O'Fuarain, Mirren Mack

5. The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022 - )

5. The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022 - )

IMDb: 7

Epik drama, J.R.R. olaylarından binlerce yıl önce geçiyor. Dizi, Tolkien'in 'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi'nden önce Orta Dünya'da uzun süredir korkulan kötülüğün yeniden ortaya çıkışıyla yüzleşen hem tanıdık hem de yeni bir dizi karakterin hikâyesini anlatıyor.

Yaratıcılar: Patrick McKay, John D. Payne

Oyuncular: Morfydd Clark, Mike Wood, Ismael Cruz Cordova

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6. The Umbrella Academy (2019–2024)

6. The Umbrella Academy (2019–2024)

IMDb: 7.9

Dizi, eski çocuk kahramanlardan oluşan ve artık ayrı düşmüş bir ailenin, dünyayı korumaya devam etmek için yeniden bir araya gelmesi gerektiğini konu alıyor.

Yaratıcılar: Steve Blackman, Jeremy Slater

Oyuncular: Aidan Gallagher, Elliot Page, Tom Hopper

7. Cursed (2020)

7. Cursed (2020)

IMDb: 6

Dizi, Nimue adında genç bir büyücünün, güçlü ve kadim bir kılıç bulma arayışında genç bir adam olan Arthur'la karşılaşmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Frank Miller, Tom Wheeler

Oyuncular: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård

8. Shadow and Bone (2021–2023)

8. Shadow and Bone (2021–2023)

IMDb: 7.5

Yetim haritacı Alina Starkov, savaşla harap olmuş dünyasının kaderini değiştirebilecek olağanüstü bir gücü serbest bıraktığında karanlık güçler ona karşı komplo kurar.

Yaratıcı: Eric Heisserer

Oyuncular: Jessie Mei Li, Ben Barnes, Archie Renaux

9. The Last of Us (2023 - )

9. The Last of Us (2023 - )

IMDb: 8.7

Küresel bir salgının medeniyeti yok etmesinden sonra, hayatta kalan tecrübeli bir kişi, insanlığın son umudu olabilecek 14 yaşındaki bir kızın sorumluluğunu üstlenir.

Yaratıcılar: Neil Druckmann, Craig Mazin

Oyuncular: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv

10. The Sandman (2022 - )

10. The Sandman (2022 - )

IMDb: 7.7

Ölümlü bir büyücü tarafından onlarca yıldır hapiste kaldıktan sonra kaçan rüyaların vücut bulmuş hali Dream, kaybettiği ekipmanını geri almak üzere yola çıkar.

Yaratıcılar: Neil Gaiman, David S. Goyer, Allan Heinberg

Oyuncular: Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Patton Oswalt

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11. Carnival Row (2019–2023)

11. Carnival Row (2019–2023)

IMDb: 7.7

Bir insan dedektif ve bir peri, bir dizi cinayetin hayal bile edilemeyecek bir canavarı ortaya çıkarmasıyla şehrin huzurunun çöktüğü Viktorya dönemi fantastik dünyasında tehlikeli bir ilişkiyi yeniden alevlendirir.

Yaratıcılar: Travis Beacham, René Echevarria

Oyuncular: Orlando Bloom, Cara Delevingne, Simon McBurney

12. The Witcher (2019 - )

12. The Witcher (2019 - )

IMDb: 8

Dizi, yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt'ın, insanların genellikle hayvanlardan daha kötü olduğu bir dünyada yerini bulmaya çabalamasını konu alıyor.

Yaratıcı: Lauren Schmidt Hissrich

Oyuncular: Freya Allan, Henry Cavill, Anya Chalotra

13. The Letter for the King (2020)

13. The Letter for the King (2020)

IMDb: 6

Genç bir toprak sahibi olan Tiuri, Kral'a gizli bir mektubu teslim etmek için kendisini üç krallık boyunca tehlikeli bir göreve gönderen bir yardım çağrısına yanıt verir.

Yaratıcı: William Davies

Oyuncular: Amir Wilson, Ruby Ashbourne Serkis, Thaddea Graham

14. Black Sails (2014–2017)

14. Black Sails (2014–2017)

IMDb: 8.2

Robert Louis Stevenson'un klasik romanı 'Treasure Island'dan uyarlanan dizi, yirmi yıl önce Kaptan Flint ve korsanlarının başına gelen macera dolu hikayeleri konu alıyor. 

Yaratıcılar: Robert Levine, Jonathan E. Steinberg

Oyuncular: Jessica Parker Kennedy, Toby Stephens, Hannah New

15. Mayfair Witches (2023 - )

15. Mayfair Witches (2023 - )

IMDb: 6.2

Dizi, kendisinin bir cadı ailesinin olası varisi olduğunu keşfeden bir beyin cerrahının hikayesini anlatıyor. Bu kadın nesillerdir ailesini rahatsız eden uğursuz varlıkla mücadele etmek zorundadır.

Oyuncular: Alexandra Daddario, Tongayi Chirisa, Jack Huston

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