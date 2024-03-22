House of the Dragon Hayranlarının Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

IMDb: 7.2

Büyünün var olduğu ancak yalnızca bazılarının ona erişebildiği yüksek fantastik bir dünyada geçen Moiraine adında bir kadının yolları beş genç erkek ve kadınla kesişir. Bu, dünyayı kapsayan tehlikeli bir yolculuğa yol açar. Dizi, Robert Jordan'ın kitap serisinden uyarlanmıştır.

Yaratıcı: Rafe Judkins

Oyuncular: Rosamund Pike, Daniel Henney, Madeleine Madden