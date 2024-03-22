House of the Dragon Hayranlarının Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
House of the Dragon Hayranlarının Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
Merhabalar. House of the Dragon dizisini seviyorsanız bu liste tam da size göre! Listemizdeki diziler, fantastik dünyaların gizemli atmosferini, kahramanların cesur ve sıra dışı maceralarını, büyüleyici karakter gelişimlerini ve karmaşık entrikalarıyla dolu hikayeleri sunuyor.
Şimdiden hepinize iyi seyirler.
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1. Interview with the Vampire (2022 - )
2. The Wheel of Time (2021 - )
3. Gunpowder (2017)
4. The Witcher: Blood Origin (2022)
5. The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022 - )
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6. The Umbrella Academy (2019–2024)
7. Cursed (2020)
8. Shadow and Bone (2021–2023)
9. The Last of Us (2023 - )
10. The Sandman (2022 - )
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11. Carnival Row (2019–2023)
12. The Witcher (2019 - )
13. The Letter for the King (2020)
14. Black Sails (2014–2017)
15. Mayfair Witches (2023 - )
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