Behzat Ç. Hayranlarının Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri
Behzat Ç. Hayranlarının Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri
Emrah Serbes'in Çekiç ve Gül romanından esinlenen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi son yılların en popüler dizisi. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu dizi, televizyonda yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin devamı niteliğinde. Bu içerikte Behzat Amiri sevenlere özel birbirinden harika yabancı dedektif dizilerini bir araya derledim. Umarım beğenirsiniz.
Herkese iyi seyirler.
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1. True Detective (2014 - )
2. Law & Order: Special Victims Unit (1999 - )
3. Death and Other Details (2024 - )
4. Fargo (2014–2024)
5. Death in Paradise (2011 - )
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6. NCIS (2003 - )
7. Tokyo Vice (2022 - )
8. Monk (2002–2009)
9. Bones (2005–2017)
10. Law & Order (1990 - )
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11. Midsomer Murders (1997 - )
12. CSI: Crime Scene Investigation (2000–2015)
13. Only Murders in the Building (2021 - )
14. Sherlock (2010–2017)
15. Fringe (2008–2013)
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