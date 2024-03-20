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Behzat Ç. Hayranlarının Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri

Behzat Ç. Hayranlarının Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri

Behzat Ç dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 16:24

Emrah Serbes'in Çekiç ve Gül romanından esinlenen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi son yılların en popüler dizisi. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu dizi, televizyonda yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin devamı niteliğinde. Bu içerikte Behzat Amiri sevenlere özel birbirinden harika yabancı dedektif dizilerini bir araya derledim. Umarım beğenirsiniz.

Herkese iyi seyirler.

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1. True Detective (2014 - )

1. True Detective (2014 - )

4 sezon süren ve hâlâ devam eden bu dizi, polis soruşturmalarının hem kanun içindeki hem de kanun dışındaki ilgili kişilerin kişisel ve mesleki sırlarını ortaya çıkardığı hikayeyi konu alıyor.

Yaratıcılar: Nic Pizzolatto, Issa López

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams

2. Law & Order: Special Victims Unit (1999 - )

2. Law & Order: Special Victims Unit (1999 - )

Bu dizi, New York Şehri Polis Departmanında cinsellikle ilgili suçları araştıran özel eğitimli dedektiflerden oluşan Özel Mağdurlar Birimi'ni konu alıyor.

Yaratıcı: Dick Wolf

Oyuncular: Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Ice-T

3. Death and Other Details (2024 - )

3. Death and Other Details (2024 - )

Bu dizide, Dedektif Rufus Cotesworth ve himayesi altındaki Imogene, herkesin bir şeyler sakladığı bir Akdeniz okyanus gemisinde saklanan gerçeği araştırıyor.

Yaratıcılar: Heidi Cole McAdams, Mike Weiss

Oyuncular: Violett Beane, Lauren Patten, Angela Zhou

4. Fargo (2014–2024)

4. Fargo (2014–2024)

Dondurulmuş Minnesota'da ve çevresinde çeşitli aldatma, entrika ve cinayet vakaları. Tüm bu hikayeler gizemli bir şekilde öyle ya da böyle Kuzey Dakota'daki Fargo'ya uzanıyor.

Yaratıcı: Noah Hawley

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman

5. Death in Paradise (2011 - )

5. Death in Paradise (2011 - )

Dizi, bir dedektif müfettişin, karmaşık cinayetleri araştırmak ve çözmek için Londra'dan Karayip adası Saint-Marie'ye transfer edilmesini ve burada başına gelen tuhaf olayları konu alıyor.

Yaratıcı: Robert Thorogood

Oyuncular: Elizabeth Bourgine, Don Warrington, Danny John-Jules

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6. NCIS (2003 - )

6. NCIS (2003 - )

Dizi, Donanma ve Deniz Piyadeleri personeliyle bağlantılı ceza davalarının temeline inen Donanma Kriminal Soruşturma Servisi'nin (NCIS) Büyük Vaka Müdahale Ekibini (MCRT) takip ediyor.

Yaratıcılar: Donald P. Bellisario, Don McGill

Oyuncular: David McCallum, Sean Murray, Mark Harmon

7. Tokyo Vice (2022 - )

7. Tokyo Vice (2022 - )

1999'da Yomiuri Shimbun'a çaylak muhabir olarak işe alınmıştır. Dizi, bir öğrenci olarak onun yaşlı bir dedektif olan Sekiguchi'nin kanatları altına alınmasını konu alıyor.

Yaratıcı: J.T. Rogers

Oyuncular: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller

8. Monk (2002–2009)

8. Monk (2002–2009)

Dizi, obsesif kompulsif bozuklukla mücadele ederken artık özel danışman olarak polise danışmanlık yapan, eski San Francisco dedektifi Adrian Monk'u konu alıyor.

Yaratıcı: Andy Breckman

Oyuncular: Tony Shalhoub, Jason Gray-Stanford, Ted Levine

9. Bones (2005–2017)

9. Bones (2005–2017)

FBI Özel Ajanı Seeley Booth, kurbanlardan geriye yalnızca kemiklerinin kaldığı vakaları araştırmak için Jeffersonian'ın en iyi antropologu Dr. Temperance Brennan ile iş birliği yapar.

Yaratıcı: Hart Hanson

Oyuncular: Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin

10. Law & Order (1990 - )

10. Law & Order (1990 - )

New York'un en iyi polis dedektifleri ve savcıları şehri daha güvenli bir yer haline getirmek için savaşıyor. Soruşturmadan karara kadar yol gösterici güç olan dürüstlükle ekipler, adaleti bulma konusundaki kararlılıklarında her perspektifi değerlendiriyor.

Yaratıcılar: Dick Wolf, Rick Eid

Oyuncular: Jerry Orbach, Jesse L. Martin, Dennis Farina

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11. Midsomer Murders (1997 - )

11. Midsomer Murders (1997 - )

Çok uzun yıllar boyunca süren bu polisiye dizisi, kıdemli bir dedektif başmüfettişin ve genç çavuşun, Midsomer County'nin bölgesel topluluğundaki cinayetleri araştırmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Caroline Graham

Oyuncular: John Nettles, Jane Wymark, Barry Jackson

12. CSI: Crime Scene Investigation (2000–2015)

12. CSI: Crime Scene Investigation (2000–2015)

Las Vegas'ta, adli tıp araştırmacılarından oluşan bir ekip, delilleri titizlikle inceleyerek suçları çözmek üzere eğitiliyor. Failleri tespit etmek için ileri teknolojiyi ve akılcılığı kullanıyorlar.

Yaratıcı: Anthony E. Zuiker

Oyuncular: William Petersen, Laurence Fishburne, Ted Danson

13. Only Murders in the Building (2021 - )

13. Only Murders in the Building (2021 - )

Dizi, New York City'deki aynı apartmanda yaşayan ve gerçek suça karşı takıntıları olan üç yabancının, kendilerini bir anda bir cinayetin ortasında bulmalarını konu alıyor.

Yaratıcılar: John Hoffman, Steve Martin

Oyuncular: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez

14. Sherlock (2010–2017)

14. Sherlock (2010–2017)

Conan Doyle'un ikonik hafiyeliğinin ilginç versiyonu, onu günümüz Londra'sında 'yüksek işlevli bir sosyopat' olarak tanıtıyor. Soruşturmalarında ona yardımcı olan ise ortak bir tanıdık aracılığıyla Holmes'la tanıştırılan Afganistan Savaşı gazisi John Watson'dur.

Yaratıcılar: Mark Gatiss, Steven Moffat

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs

15. Fringe (2008–2013)

15. Fringe (2008–2013)

Bir F.B.I. ajanı, açıklanamayan fenomenlerden oluşan fırtınayı rasyonelleştirmek için kurumsallaşmış bir bilim adamı ve oğluyla birlikte çalışmak zorunda kalır.

Yaratıcılar: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci

Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble

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