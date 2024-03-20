Behzat Ç. Hayranlarının Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri

Dondurulmuş Minnesota'da ve çevresinde çeşitli aldatma, entrika ve cinayet vakaları. Tüm bu hikayeler gizemli bir şekilde öyle ya da böyle Kuzey Dakota'daki Fargo'ya uzanıyor.

Yaratıcı: Noah Hawley

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman