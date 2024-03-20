Dijital Platformlarda İzleyebileceğiniz Son Zamanların En Çok Sevilen Türk Dizileri
Dijital Platformlarda İzleyebileceğiniz Son Zamanların En Çok Sevilen Türk Dizileri
Son yıllarda dijital platformlarda pek çok Türk dizisi kaliteli senaryolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu içerikte son zamanların en çok beğenilen yerli internet dizilerini sizler için listeledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. 50M2 (2021)
2. Alef (2020–2022)
3. Aşk 101 (2020–2021)
4. Şahmaran (2023 - )
5. Andropoz (2022)
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6. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (2022 - )
7. Magarsus (2023 - )
8. Börü ( 2021–2022)
9. Bir Başkadır (2020)
10. Dudullu Postası (2018)
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11. Yeşilçam (2021)
12. Aynen Aynen (2019–2021)
13. Sıcak Kafa (2022)
14. Fi (2017–2018)
15. Prens (2023 - )
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