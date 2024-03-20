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Dijital Platformlarda İzleyebileceğiniz Son Zamanların En Çok Sevilen Türk Dizileri

Dijital Platformlarda İzleyebileceğiniz Son Zamanların En Çok Sevilen Türk Dizileri

dizi Netflix BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 14:39

Son yıllarda dijital platformlarda pek çok Türk dizisi kaliteli senaryolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu içerikte son zamanların en çok beğenilen yerli internet dizilerini sizler için listeledik.

İyi seyirler dileriz.

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1. 50M2 (2021)

1. 50M2 (2021)

IMDb: 6.9

Patronu tarafından ihanete uğrayan bir tetikçi, boş bir terzi dükkanında saklanır ve burada merhum sahibinin oğluyla karıştırılır ve bu kimliği benimsemeye karar verir.

Yaratıcı: Burak Aksak

Oyuncular: Engin Öztürk, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt

2. Alef (2020–2022)

2. Alef (2020–2022)

IMDb: 7.9

Dizi, iki dedektifin, Boğaziçi Köprüsü'nde bir cesedin bulunmasının ardından yaşanan cinayetlerin gizemini çözmeye çalışmasını ve bu soruşturmada başlarına gelen olayları konu alıyor.

Yaratıcı: Emre Kayış

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Taner Ölmez, Ahmet Mümtaz Taylan

3. Aşk 101 (2020–2021)

3. Aşk 101 (2020–2021)

IMDb: 7.4

1990'ların Türkiye'sinde geçen dizi, dışlanmış bir grup gencin, onlarla birlikte şehirde kalmak için bir nedeni olsun diye sevgili öğretmenlerini aşık etmek için bir araya gelmelerini konu alıyor.

Yaratıcı: Meriç Acemi

Oyuncular: Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka

4. Şahmaran (2023 - )

4. Şahmaran (2023 - )

IMDb: 5.2

Şahsu'nun ders vermek için Adana'ya gitmesi, görüşmediği dedesiyle yüzleşmek için mükemmel bir fırsattır. Ancak çok geçmeden kendini bir efsanenin ortasında bulur.

Yaratıcı: Pınar Bulut

Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu

5. Andropoz (2022)

5. Andropoz (2022)

IMDb: 6.7

Andropozun başlangıcında, 50 yaşlarındaki bir aile babası değişime takıntılı hale gelir ve mutluluğun peşinden gitmeye karar verir. Daha sonra konuyu ve olayları tamamen dağıtır.

Yaratıcı: Engin Günaydın

Oyuncular: Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş

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6. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (2022 - )

6. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (2022 - )

IMDb: 8.6

Hikaye, Emrah Serbes'in Çekiç ve Gül adlı aynı adlı romanından esinlenerek hazırlanmış, Türk yapımı polisiye, dram, macera, komedi, gerilim ve aksiyon internet dizisidir.

Yaratıcı: Emrah Serbes, Ercan Uğur

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Sal

7. Magarsus (2023 - )

7. Magarsus (2023 - )

IMDb: 7.8

Dizi, Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini konu alıyor.

Yaratıcı: Yunus Ozan Korkut, Mustafa Yürüktümen

Oyuncular: Berkay Ateş, Çaglar Ertuğrul, Merve Dizdar

8. Börü ( 2021–2022)

8. Börü ( 2021–2022)

IMDb: 6.2

İttifaklar, düzen ve huzurun bozulduğu bir dönemde dünya yeni bir savaşın eşiğindedir. İnsan kontrolünün dışındaki tehlikeli teknolojilerin hakim olduğu bu yeni dünyada savaşlar tüm şiddetiyle sürüyordur.

Yaratıcı: Alper Çağlar

Oyuncular: Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz

9. Bir Başkadır (2020)

9. Bir Başkadır (2020)

IMDb: 8.5

Dramatik biçimde farklı sosyo-kültürel kökenden gelen bir grup benzersiz karakter, canlı ve renkli İstanbul şehrinde, bazıları tesadüfen, bazıları ise iradenin zorlamasıyla şaşırtıcı koşullarda buluşuyor.

Yaratıcı: Berkun Oya

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit

10. Dudullu Postası (2018)

10. Dudullu Postası (2018)

IMDb: 5.5

Dudullu Postası dizisinden uyarlanan karakterler ve hikaye, sıra dışı insanların gözünden anlatılıyor. Aptal gençler, çaresiz ev kadınları, hayal dünyasında yaşayan genç kızlar, halı saha maçında kaybeden babalar...

Yaratıcı: Serkan Yılmaz

Oyuncular: Güven Kıraç, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez

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11. Yeşilçam (2021)

11. Yeşilçam (2021)

IMDb: 7.8

Yeşilçam'da, Türk sinemasının altın çağını yaşarken hayatta kalma öyküsünü anlatacak olan bir film yapımcısının öyküsünü anlatan bu dizi, 1960'ların Türkiye'sini gözler önüne seriyor.

Yaratıcılar: Levent Cantek, Volkan Sümbül

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci

12. Aynen Aynen (2019–2021)

12. Aynen Aynen (2019–2021)

IMDb: 7.5

Dizi, kadın-erkek ilişkisini hem mizahi hem de gerçekçi bir dille anlatarak Deniz ve Nil'in eğlenceli ilişkisini anlatıyor.

Yaratıcı: Alper Erze, Begüm Arduç

Oyuncular: Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin, Uraz Kaygılaroğlu

13. Sıcak Kafa (2022)

13. Sıcak Kafa (2022)

IMDb: 7.1

Distopik bir dünyayı tasvir eden bu dizi, bir salgının sözlü iletişim yoluyla yayılırken, zalim bir kurumun hastalığa karşı bağışıklığı olan bir dilbilimcinin peşine düşmesini konu alıyor.

Yaratıcı: Mert Baykal

Oyuncular: Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı

14. Fi (2017–2018)

14. Fi (2017–2018)

IMDb: 7.7

Dizi, yutkunun peşinde koşanların, yanmak pahasına uçanların ve acı içinde hayata karşı direnenlerin hikayesini konu alıyor.

Yaratıcı: Nükhet Bıçakçı

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür

15. Prens (2023 - )

15. Prens (2023 - )

IMDb: 8

Son zamanların en çok sevilen internet dizisi Prens, Bongomia kralının şüpheli ölümünün ardından, onun göz ardı edilen prensinin tahta geçerek işleri daha da karmaşıklaştırmasını konu alıyor. 

Yaratıcı: Giray Altınok

Oyuncular: Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan

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