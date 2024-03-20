Dijital Platformlarda İzleyebileceğiniz Son Zamanların En Çok Sevilen Türk Dizileri

IMDb: 5.2

Şahsu'nun ders vermek için Adana'ya gitmesi, görüşmediği dedesiyle yüzleşmek için mükemmel bir fırsattır. Ancak çok geçmeden kendini bir efsanenin ortasında bulur.

Yaratıcı: Pınar Bulut

Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu