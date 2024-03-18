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Dizi İzlemeyi Sevmeyenlerin Bile Oturup Baştan Sona Seyredeceği Kaliteli Dizi Önerileri

Dizi İzlemeyi Sevmeyenlerin Bile Oturup Baştan Sona Seyredeceği Kaliteli Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 12:27

Dizi izlemeye pek de meraklı olmayanlar bu içeriğimize mutlaka bir göz atmalı! Çünkü sizin için öyle diziler seçtik ki, başladığınızda kendinizi bir anda final bölümünde bulabilirsiniz. İşte karşınızda her sahnesiyle sizi ekran başına kilitleyecek, adeta bir kitap gibi sürükleyecek o diziler...

İyi seyirler!

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1. Shōgun (2024)

1. Shōgun (2024)

IMDb: 9.2

Yakındaki bir balıkçı köyünde gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda Lord Yoshii Toranaga, gücün terazisini değiştirebilecek ve düşmanlarını mahvedebilecek sırları keşfeder.

Oyuncular: Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai

2. The Gentlemen (2024)

2. The Gentlemen (2024)

IMDb: 8.3

Aristokrat Eddie aile mülkünü miras aldığında, buranın büyük bir ot imparatorluğuna ev sahipliği yaptığını ve mülk sahiplerinin hiçbir yere gitmeyeceğini keşfeder.

Yaratıcı: Guy Ritchie

Oyuncular: Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings

3. One Day (2024)

3. One Day (2024)

IMDb: 8.2

Mezuniyet gecesinde tanışan Emma ve Dexter, ertesi gün kendi yollarına gideceklerinin farkında olan iki gençtir. Ancak bu ikili birbirlerini düşünmeden duramazlar. Yıllar sonra hayatlarında bambaşka yollara giden Dexter ve Emma arasında özel bir ilişki gelişir.

Yaratıcı: Nicole Taylor

Oyuncular: Leo Woodall, Ambika Mod, Amber Grappy

4. Masters of the Air (2024)

4. Masters of the Air (2024)

IMDb: 7.9

İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen dizi, yerden beş mil yukarıda ve düşman hatlarının gerisinde, 'Uçan Kale' olarak bilinen bir bombardıman uçağının içindeki on adamın, amansız Alman savaşçı sürüleriyle savaşmasını konu alıyor.

Yaratıcı: John Orloff

Oyuncular: Callum Turner, Anthony Boyle, Austin Butler

5. The Regime (2024)

5. The Regime (2024)

IMDb: 6.1

Kate Winslet, bu mini dizide, saray duvarlarının arkasında çözülmekte ve giderek dağılmakta olan isimsiz bir Orta Avrupa ülkesinin şansölyesi rolünü canlandırıyor.

Yaratıcı: Will Tracy

Oyuncular: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne

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6. Fallout (2024 - )

6. Fallout (2024 - )

Gelecekte, nükleer katliamın yol açtığı kıyamet sonrası Los Angeles'ta vatandaşlar kendilerini radyasyondan, mutantlardan ve haydutlardan korumak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır.

Yaratıcı: Geneva Robertson-Dworet

Oyuncular: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins

7. The Rookie (2018 - )

7. The Rookie (2018 - )

IMDb: 8

Baştan başlamak hiç de kolay değil, özellikle de hayatını değiştiren bir olaydan sonra LAPD'ye katılma hayalinin peşinden koşan John Nolan için. Zira en yaşlı çaylakları olarak onu sadece yürüyen bir orta yaş krizi olarak görenlerin sayısı oldukça fazladır.

Yaratıcı: Alexi Hawley

Oyuncular: Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones

8. The Tourist (2022 - 2024)

8. The Tourist (2022 - 2024)

IMDb: 7.1

Bir adam Avustralya'nın taşrasında hiçbir hafızası olmadan uyandığında, geçmişi onu yakalamadan önce kimliğini keşfetmek için sahip olduğu birkaç ipucunu kullanmak zorundadır.

Yaratıcılar: Harry Williams, Jack Williams

Oyuncular: Jamie Dornan, Danielle Macdonald, Greg Larsen

9. Death and Other Details (2024 - )

9. Death and Other Details (2024 - )

IMDb: 6.8

Dedektif Rufus Cotesworth ve himayesi altındaki Imogene'de geçen dizi, onun herkesin bir şeyler sakladığı bir Akdeniz okyanus gemisinde gerçeği araştırmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Heidi Cole McAdams, Mike Weiss

Oyuncular: Violett Beane, Lauren Patten, Angela Zhou

10. Mary & George (2024 - )

10. Mary & George (2024 - )

IMDb: 7

Buckingham Kontesi Mary Villiers oğlu George'u, Kral 1. James'i baştan çıkarması ve onun sevgilisi olması için yetiştirir. Böylece anne-oğul ikilisi İngiltere'nin en zengin ve en etkili çiftlerinden biri haline gelir.

Yaratıcı: D.C. Moore

Oyuncular: Julianne Moore, Nicholas Galitzine, Tony Curran

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11. The Bear (2022 - )

11. The Bear (2022 - )

IMDb: 8.6

Dizi, gastronomi dünyasında genç bir şef olan Carmen Berzatto'nun erkek kardeşinin intiharının ardından aile kurumunun yönetimini devralmak için Chicago'ya dönmesini ve işletme personeliyle girdiği çatışmaları konu alıyor.

Yaratıcı: Christopher Storer

Oyuncular: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach

12. Feud (2017 - )

12. Feud (2017 - )

IMDb: 8.4

Bette Davis ve Joan Crawford ile Truman Capote ve New York seçkinleri gibi ünlü kan davalarına odaklanan bu antoloji dizisi, kariyerlerinin alacakaranlığında başarıya ve şöhrete tutunmaya çalışan iki kadının yaşlı ayrımcılığına ve kadın düşmanlığına nasıl katlandığını konu alıyor.

Yaratıcılar: Jaffe Cohen, Ryan Murphy, Michael Zam

Oyuncular: Jessica Lange, Alison Wright, Naomi Watts

13. Euphoria (2019 - )

13. Euphoria (2019 - )

IMDb: 8.3

17 yaşında olan Rue, ruh sağlığı sorunları olan bir uyuşturucu bağımlısıdır ve hayatı planladığı gibi gitmemektedir. Rue, rehabilitasyondan çıktıktan sonra evine döner ve dünyasındaki her şeyi değiştirmek üzere olan Jules adında trans bir kadınla arkadaş olur. Euphoria seks, uyuşturucu, gösterişli makyajla dolu lise dünyasının derinliklerine iniyor.

Yaratıcı: Sam Levinson

Oyuncular: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi

14. Stranger Things (2016 - 2025)

14. Stranger Things (2016 - 2025)

IMDb: 8.7

Genç bir oğlan ortadan kaybolduğunda, küçük bir kasabada gizli deneyler, korkunç doğaüstü güçler ve garip bir küçük kız içeren bir gizem ortaya çıkar.

Yaratıcılar: Matt Duffer, Ross Duffer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

15. Hazbin Hotel (2019 - )

15. Hazbin Hotel (2019 - )

IMDb: 7.8

Cehennem'deki aşırı nüfusu azaltmak için şiddet içermeyen bir alternatif bulma girişiminde bulunan Lucifer'in kızı, bir grup uyumsuz şeytana kurtuluş şansı sunan bir rehabilitasyon oteli açar.

Yaratıcı: Vivienne Medrano

Oyuncular: Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Blake Roman

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ömer

The gentlemen filmini beğenmiştim dizisine başlayalım bakalım 👀👀