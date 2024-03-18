Dizi İzlemeyi Sevmeyenlerin Bile Oturup Baştan Sona Seyredeceği Kaliteli Dizi Önerileri
Dizi İzlemeyi Sevmeyenlerin Bile Oturup Baştan Sona Seyredeceği Kaliteli Dizi Önerileri
Dizi izlemeye pek de meraklı olmayanlar bu içeriğimize mutlaka bir göz atmalı! Çünkü sizin için öyle diziler seçtik ki, başladığınızda kendinizi bir anda final bölümünde bulabilirsiniz. İşte karşınızda her sahnesiyle sizi ekran başına kilitleyecek, adeta bir kitap gibi sürükleyecek o diziler...
İyi seyirler!
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1. Shōgun (2024)
2. The Gentlemen (2024)
3. One Day (2024)
4. Masters of the Air (2024)
5. The Regime (2024)
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6. Fallout (2024 - )
7. The Rookie (2018 - )
8. The Tourist (2022 - 2024)
9. Death and Other Details (2024 - )
10. Mary & George (2024 - )
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11. The Bear (2022 - )
12. Feud (2017 - )
13. Euphoria (2019 - )
14. Stranger Things (2016 - 2025)
15. Hazbin Hotel (2019 - )
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The gentlemen filmini beğenmiştim dizisine başlayalım bakalım 👀👀