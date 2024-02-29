İzlerken Kendinizi Derin Bir Çatışma İçinde Bulacağınız Birbirinden Harika 'Survivor' Filmleri

IMDb: 7.5

Karısı bir tren kazasında ölünce Markus, ergenlik çağındaki kızı Mathilde'nin yanına döner. Trendeki yolculardan biri olan bir matematik delisi ve iki meslektaşı ortaya çıkana kadar her şey trajik bir kaza gibi görünür. Ancak hiç de öyle değildir.

Yönetmen: Anders Thomas Jensen

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg