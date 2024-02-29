İzlerken Kendinizi Derin Bir Çatışma İçinde Bulacağınız Birbirinden Harika 'Survivor' Filmleri
İzlerken Kendinizi Derin Bir Çatışma İçinde Bulacağınız Birbirinden Harika 'Survivor' Filmleri
Sinemada en çok karşımıza çıkan hikayeler hayatta kalma temasını işleyen yapımlardır. Sinema tarihi boyunca pek çok dizi ve film bu temayı en çarpıcı ve olağanüstü şekilde işlemiştir. Bu içerikte de son zamanların en iyi ve IMDb puanı 7 üstünde olan 'survivor' filmlerini sizler için listeledim.
Şimdiden iyi seyirler dilerim.
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1. The Little Mermaid (2023)
2. Beyond Utopia (2023)
3. Navalny (2022)
4. Descendant (2022)
5. Riders of Justice (2020)
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6. Dunkirk (2017)
7. Get Out (2017)
8. Gravity (2013)
9. Life of Pi (2012)
10. The Hunger Games (2012)
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11. 127 Hours (2010)
12. I Am Legend (2007)
13. The Descent (2005)
14. Constantine (2005)
15. 28 Days Later (2002)
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