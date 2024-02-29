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İzlerken Kendinizi Derin Bir Çatışma İçinde Bulacağınız Birbirinden Harika 'Survivor' Filmleri

İzlerken Kendinizi Derin Bir Çatışma İçinde Bulacağınız Birbirinden Harika 'Survivor' Filmleri

survivor film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 12:24

Sinemada en çok karşımıza çıkan hikayeler hayatta kalma temasını işleyen yapımlardır. Sinema tarihi boyunca pek çok dizi ve film bu temayı en çarpıcı ve olağanüstü şekilde işlemiştir. Bu içerikte de son zamanların en iyi ve IMDb puanı 7 üstünde olan 'survivor' filmlerini sizler için listeledim. 

Şimdiden iyi seyirler dilerim.

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1. The Little Mermaid (2023)

1. The Little Mermaid (2023)

IMDb: 7.2

Genç bir denizkızı, suyun üzerindeki dünyayı keşfedip bir prensi etkilemek uğruna güzel sesini insan bacaklarıyla takas etmek üzere bir deniz cadısıyla anlaşma yapar.

Yönetmen: Rob Marshall

Oyuncular: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy

2. Beyond Utopia (2023)

2. Beyond Utopia (2023)

IMDb: 8

Kuzey Kore'deki baskıdan kaçmaya çalışan birkaç ailenin hikayesini konu alan film, çoğumuzun daha önce hiç görmediği bir dünyayı ortaya çıkarıyor.

Yönetmen: Madeleine Gavin

Oyuncular: Barbara Demick, Sung-eun Kim, Hyeonseo Lee

3. Navalny (2022)

3. Navalny (2022)

IMDb: 7.7

Film, 2020 yılının Ağustos ayındaölümcül bir sinir gazıyla zehirlenerek suikast girişiminden kurtulan Navalny'yi konu alıyor. Navalyn, bu filmde aylarca süren iyileşme sürecinde onun hayatına kastedenlerle ilgili şok edici keşiflerde bulunur ve evine dönmeye karar verir.

Yönetmen: Daniel Roher

Oyuncular: Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, Christo Grozev

Not: Rus siyasi yetkililer 2024 yılının Şubat ayında Navalny'nin cezaevinde öldüğünü ilan etti.

4. Descendant (2022)

4. Descendant (2022)

IMDb: 7.1

Film, yasa dışı yollarla Afrika'dan Amerika'ya köle taşıyan kargo gemisi Clotilda'nın keşfini konu alıyor. Clotilda'nın keşfi gemiden sağ kurtulan kölelerin torunları olan Africatown topluluğunun dikkatini çekiyor.

Yönetmen: Margaret Brown

Oyuncular: Theodore Arthur, Gary Autrey, Chris Davis

5. Riders of Justice (2020)

5. Riders of Justice (2020)

IMDb: 7.5

Karısı bir tren kazasında ölünce Markus, ergenlik çağındaki kızı Mathilde'nin yanına döner. Trendeki yolculardan biri olan bir matematik delisi ve iki meslektaşı ortaya çıkana kadar her şey trajik bir kaza gibi görünür. Ancak hiç de öyle değildir.

Yönetmen: Anders Thomas Jensen

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg

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6. Dunkirk (2017)

6. Dunkirk (2017)

IMDb: 7.8

Belçika, İngiliz Milletler Topluluğu ve İmparatorluğu ve Fransa'dan gelen müttefik askerler, II. Dünya Savaşı'ndaki şiddetli bir savaş sırasında Alman Ordusu tarafından kuşatılır ve tahliye edilir.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance

7. Get Out (2017)

7. Get Out (2017)

IMDb: 7.8

Genç bir Afrikalı-Amerikalı, hafta sonu beyaz kız arkadaşının ebeveynlerini ziyaret eder ve burada kendisini karşılamalarıyla ilgili giderek artan tedirginliği, sonunda tehlikeli bir duruma dönüşür.

Yönetmen: Jordan Peele

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

8. Gravity (2013)

8. Gravity (2013)

IMDb: 7.7

İlk kez uzay görevine çıkan mühendis Dr. Ryan Stone ve son yolculuğuna çıkan astronot Matt Kowalski, uzay yürüyüşü sırasında enkazın çarpmasıyla uzayda hayatta kalmak zorunda kalırlar.

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

9. Life of Pi (2012)

9. Life of Pi (2012)

IMDb: 7.9

Denizde yaşanan bir felaketten sağ kurtulan genç bir adam, macera ve keşiflerle dolu destansı bir yolculuğa sürüklenir. Kıyıdan uzaklaştığında hayatta kalan başka bir kişiyle beklenmedik bir bağ kurar: korkunç bir Bengal kaplanı.

Yönetmen: Ang Lee

Oyuncular: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain

10. The Hunger Games (2012)

10. The Hunger Games (2012)

IMDb: 7.2

Katniss Everdeen, Açlık Oyunları'nda gönüllü olarak küçük kız kardeşinin yerini alır: Panem'in on iki Bölgesinin her birinden iki gencin ölümüne dövüşmek üzere rastgele seçildiği, televizyonda yayınlanan bir yarışmadır bu.

Yönetmen: Gary Ross

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

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11. 127 Hours (2010)

11. 127 Hours (2010)

IMDb: 7.5

Bir dağcı Moab, Utah yakınlarında tek başına kanyon geçişi yaparken bir kayanın altında mahsur kalır ve hayatta kalabilmek için umutsuz önlemlere başvurur.

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara

12. I Am Legend (2007)

12. I Am Legend (2007)

IMDb: 7.2

Bir vebanın insanlığın çoğunu öldürüp geri kalanını canavarlara dönüştürmesinden yıllar sonra, New York City'de hayatta kalan tek kişi bir tedavi bulmak için cesurca mücadele eder.

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

13. The Descent (2005)

13. The Descent (2005)

IMDb: 7.2

Film, bir keşif grubunun tuzağa düşmesini ve sonunda garip bir yırtıcı hayvan türü tarafından takip edilmesini konu alıyor. Bu takip en sonunda da mağaracılık gezisini korkunç bir hale getiriyor.

Yönetmen: Neil Marshall

Oyuncular: Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid

14. Constantine (2005)

14. Constantine (2005)

IMDb: 7

Doğaüstü şeytan kovucu ve iblis bilimci olan John Constantine, bir kadın polisin kız kardeşinin ölümünün intihar değil, daha fazlası olduğunu kanıtlamasına yardım ediyor.

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou

15. 28 Days Later (2002)

15. 28 Days Later (2002)

IMDb: 7.5

Film, gizemli ve tedavi edilemez bir virüsün Birleşik Krallık'ta yayılmasından sadece dört hafta sonra hayatta kalan bir avuç insanın sığınacak bir yer bulmaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston

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