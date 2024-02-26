Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Hepsi 2024! Estetik ve Görsel Sahneleriyle Son Zamanların En Heyecanla Beklenen Kore Filmleri

Hepsi 2024! Estetik ve Görsel Sahneleriyle Son Zamanların En Heyecanla Beklenen Kore Filmleri

Kore Sineması Kore film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 18:09

Kore sineması kültürel zenginliği, harika senaryoları ve hikaye anlatımıyla küresel izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Bu içerikte 2024 yılında merakla beklenen Kore filmlerini sizler için listeledik. Şimdiden iyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Alienoid: The Return to the Future

1. Alienoid: The Return to the Future

2022 yapımı Alienoid filminin ikinci bölümü olan bu filmde, yeni kılıç için verilen şiddetli savaşta gizli sırlar açığa çıkarken, günümüze dönerek herkesi kurtarmaya çalışan insanların ve keşişlerin hikâyesi anlatılıyor.

Yönetmen: Dong-hoon Choi

Oyuncular: Ryu Jun-Yeol, Kim Tae-ri, Kim Woo-bin

2. Citizen of a Kind

2. Citizen of a Kind

IMDb: 7.3

Film, sesli kimlik avı dolandırıcılığıyla on binlerce dolar kaybeden bir ev hanımını konu alıyor ve bu kadın sorumlu kişileri bulmasına yardımcı olmak için bir grup arkadaşını bir araya getiriyor.

Yönetmen: Young-ju Park

Oyuncular: Park Byeong-eun, Ahn Eun-jin, Myoung Gong

3. Ms. Apocalypse

3. Ms. Apocalypse

Ms. Apocalypse, meslektaşları tarafından pasaklı görünümü nedeniyle alay konusu olan, 'Bayan' olarak anılan, sevilmeyen ve kusurlu bir kadın olan Yeong-mi'yi konu alıyor. Gizli aşkının karısıyla ilişki kurar ve ikisi bir şekilde beklenmedik bir dostluğu paylaşmaya başlar.

Yönetmen: Lim Seon-ae

Oyuncular: Sung-Yoon Jang, Lee Ji-hyun, Lee Yoo-young

4. Badland Hunters

4. Badland Hunters

Bir deprem Seul'ü kanunsuz bir çorak araziye dönüştürür. Korkusuz bir avcı, bir genci tehlikeli tarikatçılarla dolu bir kampta esir tutan çılgın bir doktordan kurtarmak için yola çıkar.

Yönetmen: Heo Myeong Haeng

Oyuncular: Ma Dong-seok, No Jeong-ee, Ahn Ji-hye

5. Dog Days

5. Dog Days

Dog Days, insanlar ve köpekleri etrafında dönen çok yönlü bir film olarak karşımıza çıkıyor. Merakla beklenen film, bir veteriner hastanesini, evcil hayvan sahiplerini, iyileşme süreçlerini ve onların ziyarete gelen evcil hayvanları konu alıyor.

Yönetmen: Kim Deok-min

Oyuncular: Yoo Hae-jin, Lee Hyun-woo, Tang Joon-sang

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Dead Man

6. Dead Man

Film, cehennem gibi özel bir hapishanede mahsur kalan bir adamın, 100 milyar KRW'lik zimmete para geçirmekle suçlandıktan sonra 'ölü bir adam' olarak anılmasını ve intikam almasını konu alıyor.

Yönetmen: Ha Joon Won

Oyuncular: Lee Chang-won, Sooyoung Choi, Han Dong Gyu

7. Walker

7. Walker

Black Boy olarak da bilinen film, aile içi şiddetle mücadele eden üç kişilik bir aileye odaklanıyor. Filmde annesi gittikten sonra hem babasını hem de annesini seven oğul bir seçim yapmak zorunda kalır ve kafası çok karışır.

Oyuncular: Ahn Ji-ho, Ahn Nae-sang, Yoon Yoo-sun

8. Exhuma

8. Exhuma

Film, Los Angeles merkezli zengin bir ailenin, bir dizi paranormal olaydan sonra bebeklerini kurtarmak için genç bir şaman ikilisini çağırmasının hikayesini anlatan gizemli bir gerilim olarak karşımıza çıkıyor.

Yönetmen: Jae-hyun Jang

Oyuncular: Choi Min-sik, Lee Do-hyun, Kim Go-eun

9. The Roundup: Punishment

9. The Roundup: Punishment

Dedektif Ma Seok-do, eski bir paralı asker ve bir çevrimiçi kumar organizasyonunun başkanı olan Baek Chang-ki'yi yakalamak için siber soruşturma ekibine katılır.

Yönetmen: Heo Myeong Haeng

Oyuncular: Lee Beom-su, Lee Dong-hwi, Ma Dong-seok

10. My Name Is Loh Kiwan

10. My Name Is Loh Kiwan

Film, Kuzey Kore'den kaçtıktan sonra Belçika'da mülteci statüsü elde etmek için mücadele ettiği sırada Loh Kiwan'ın, tüm umudunu kaybetmiş üzgün bir kadınla karşılaşmasını konu alıyor.

Yönetmen: Kim Hee Jin

Oyuncular: Song Joong-ki, Jo Han-chul, Kim Sung-ryung

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın