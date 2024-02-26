Hepsi 2024! Estetik ve Görsel Sahneleriyle Son Zamanların En Heyecanla Beklenen Kore Filmleri
Hepsi 2024! Estetik ve Görsel Sahneleriyle Son Zamanların En Heyecanla Beklenen Kore Filmleri
Kore sineması kültürel zenginliği, harika senaryoları ve hikaye anlatımıyla küresel izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Bu içerikte 2024 yılında merakla beklenen Kore filmlerini sizler için listeledik. Şimdiden iyi seyirler dileriz.
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1. Alienoid: The Return to the Future
2. Citizen of a Kind
3. Ms. Apocalypse
4. Badland Hunters
5. Dog Days
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6. Dead Man
7. Walker
8. Exhuma
9. The Roundup: Punishment
10. My Name Is Loh Kiwan
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