Hepsi 2024! Estetik ve Görsel Sahneleriyle Son Zamanların En Heyecanla Beklenen Kore Filmleri

Black Boy olarak da bilinen film, aile içi şiddetle mücadele eden üç kişilik bir aileye odaklanıyor. Filmde annesi gittikten sonra hem babasını hem de annesini seven oğul bir seçim yapmak zorunda kalır ve kafası çok karışır.

Oyuncular: Ahn Ji-ho, Ahn Nae-sang, Yoon Yoo-sun