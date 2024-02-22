Türk Sinema Tarihinin En Kült Yapımları Olmalarına Rağmen Hâlâ Birçok Kişinin İzlemediği Filmler
Türk Sinema Tarihinin En Kült Yapımları Olmalarına Rağmen Hâlâ Birçok Kişinin İzlemediği Filmler
Merhabalar. Bu içerikte Türk sinema tarihinin en efsanevi, en unutulmaz ve en kült filmlerini bir araya getirdik. Bu filmler, yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen, her daim konuşulan ve kuşaktan kuşağa aktarılan yapımlar. Birçok farklı türden, dönemden ve yönetmenden seçtiğimiz bu filmler, Türk sinemasının en parlak dönemlerini yansıtıyor.
İyi seyirler dileriz.
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1. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)
2. Filler ve Çimen (2000)
3. Masumiyet (1997)
4. İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)
5. Uçurtmayı Vurmasınlar (1989)
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6. Zübük (1980)
7. Arkadaşım Şeytan (1988)
8. Arabesk (1989)
9. Gemide (1998)
10. Babam ve Oğlum (2005)
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11. Susuz Yaz (1963)
12. Eşkıya (1996)
13. Gelin (1973)
14. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
15. Tabutta Rövaşata (1996)
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