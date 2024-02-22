Türk Sinema Tarihinin En Kült Yapımları Olmalarına Rağmen Hâlâ Birçok Kişinin İzlemediği Filmler

IMDb: 8.5

Bir kadının aşkı ile mantığı arasında kalma hikayesini anlatan bu filmde katı bir anneye sahip genç bir kız olan Asya, çapkın bir şehir adamı olan İlyas ile tanışır ve kısa sürede birbirlerine aşık olurlar. Zorlukları aşarlar ve mutlu bir evlilikleri olur. Ancak bir gece bir adama yardım eden İlyas'ın hayatı tamamen değişir ve Asya'yı ve oğullarını başka bir kadın için terk eder ve bir daha geri dönmez.

Yönetmen: Atıf Yilmaz

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin