Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Türk Sinema Tarihinin En Kült Yapımları Olmalarına Rağmen Hâlâ Birçok Kişinin İzlemediği Filmler

Türk Sinema Tarihinin En Kült Yapımları Olmalarına Rağmen Hâlâ Birçok Kişinin İzlemediği Filmler

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 16:28

Merhabalar. Bu içerikte Türk sinema tarihinin en efsanevi, en unutulmaz ve en kült filmlerini bir araya getirdik. Bu filmler, yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen, her daim konuşulan ve kuşaktan kuşağa aktarılan yapımlar. Birçok farklı türden, dönemden ve yönetmenden seçtiğimiz bu filmler, Türk sinemasının en parlak dönemlerini yansıtıyor. 

İyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

1. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

IMDb: 8.5

Bir kadının aşkı ile mantığı arasında kalma hikayesini anlatan bu filmde katı bir anneye sahip genç bir kız olan Asya, çapkın bir şehir adamı olan İlyas ile tanışır ve kısa sürede birbirlerine aşık olurlar. Zorlukları aşarlar ve mutlu bir evlilikleri olur. Ancak bir gece bir adama yardım eden İlyas'ın hayatı tamamen değişir ve Asya'yı ve oğullarını başka bir kadın için terk eder ve bir daha geri dönmez. 

Yönetmen: Atıf Yilmaz

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin

2. Filler ve Çimen (2000)

2. Filler ve Çimen (2000)

IMDb: 7

Bir polis baş müfettişinin ilk elden tanık ifadesi, bir kişiyi istihbarat hizmeti suçundan itham eder. Resmi olarak ölü olan ancak istihbarat teşkilatı tarafından gizlenen bir kiralık katil ise siyasi bir ihanet planına bulaşmış durumdadır.

Yönetmen: Derviş Zaim

Oyuncular: Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Bülent Kayabaş

3. Masumiyet (1997)

3. Masumiyet (1997)

IMDb: 8.1

Yusuf on yıl hapis cezasının ardından cezaevinden çıkar. Başka bir mahkumun kendisine verdiği adrese giderken dışarıdaki hayattan korkuyordur. Film, Basmane'de izbe bir pansiyonda kalan seks işçisi Uğur ve ona saplantılı Bekir ile hapisten yeni çıkan Yusuf'un başına gelen sıradan olayları konu alır.

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Güven Kıraç, Haluk Bilginer, Derya Alabora

4. İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)

4. İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)

IMDb: 7

Hikaye bizi 17. yüzyıl İstanbul'una ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultan IV. Murad yönetimindeki güçlü zamanlarına götürüyor. Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagari Çelebi, Bekri Mustafa ve Evliya Çelebi, insanın uçmasını sağlamak için araştırmalar yapan dört iyi arkadaştır.

Yönetmen: Mustafa Altıoklar

Oyuncular: Ege Aydan, Okan Bayülgen, Beatriz Rico

5. Uçurtmayı Vurmasınlar (1989)

5. Uçurtmayı Vurmasınlar (1989)

IMDb: 8.3

5 yaşında küçük bir çocuk olan Barış, gözaltı süresi boyunca annesinin yanında cezaevinde kalmak zorunda kalır. Barış, kendisi de cezaevinde kalan genç kadın İnci ile özel bir ilişki geliştirir. Ona bir gün uçurtmanın uçacağına söz verir.

Yönetmen: Tunç Başaran

Oyuncular: Ozan Bilen, Nur Sürer, Füsun Demirel

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Zübük (1980)

6. Zübük (1980)

IMDb: 8.5

Zübük, üyesi olduğu siyasi partiden yolsuzluk nedeniyle ihraç edilir. Gazeteci Yaşar, davasıyla ilgili haber yapmak ister ve Zübük'ün yaptıklarını araştırır. Yaşar, Zübük'ün köy halkına oynadığı sinsi oyunlar karşısında şaşkına döner.

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Nevra Serezli, Metin Serezli

7. Arkadaşım Şeytan (1988)

7. Arkadaşım Şeytan (1988)

IMDb: 6.9

Fatih, hırslı ama yakasını talihsizlikler bırakmayan bir müzisyendir. Bir akşam, çalıştığı barın çıkışında gelinlikçi vitrinindeki bir mankenle konuşmaya başlar. Mankene, mesleğinde başarılı olabilmek için gerekirse ruhunu şeytana bile satabileceğini söylediğinde karşısında şeytanı bulur.

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Mazhar Alanson, Ali Poyrazoğlu, Yaprak Özdemiroğlu

8. Arabesk (1989)

8. Arabesk (1989)

IMDb: 8

Bir türlü bir araya gelemeyen iki aşığın trajikomik hikayesidir bu. Köyde basit bir ailenin oğlu olan Şener, köy muhtarının kızı Müjde'ye aşıktır. Kaya da Müjde'ye aşıktır. Kaya'nın yanıltmasıyla Müjde'nin babası, Şener'le evlenmesine karşı çıkar ve bunu engellemek için elinden geleni yapar.

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Şener Şen, Müjde Ar, Uğur Yücel

9. Gemide (1998)

9. Gemide (1998)

IMDb: 7.9

Türk sinemasında kült haline gelen bu film, Laleli'de parasını çaldıran boksörün gemi kaptanına durumu anlatması ile parayı istemeye giden kaptanın başından geçenleri konu alıyor.

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Erkan Can, Haldun Boysan, Yıldıray Şahinler

10. Babam ve Oğlum (2005)

10. Babam ve Oğlum (2005)

IMDb: 8.2

Sadık, babasının ziraat mühendisi olmasını ve Ege'nin bir köyündeki aile çiftliğinin kontrolünü ele geçirmesini beklemesine rağmen üniversite öğrencisiyken politik olarak aktif olan biridir. 12 Eylül 1980'in şafağında eşi, tek çocukları Deniz'i doğururken ölür. Uzun süren işkence, yargılama ve hapis sürecinin ardından Sadık, babası Hüseyin'le arasını düzeltmenin zor olacağını bilerek 7-8 yaşlarındaki Deniz'le birlikte köyüne döner.

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Susuz Yaz (1963)

11. Susuz Yaz (1963)

IMDb: 7.8

Bir çiftçi, arazisinden çıkan suyun mülkiyetini talep ederek köylülerle şiddetli bir tartışma yaşıyor. Ancak açgözlü olduğu kadar cinsel açıdan da saldırgan olan bu adam hayal kırıklığı yaşıyor.

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Erol Taş, Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan

12. Eşkıya (1996)

12. Eşkıya (1996)

IMDb: 8.1

Eşkıya, 35 yıl önce hapse atılan bir adamın, serbest kaldıktan sonra kendisini hapse attıran eski arkadaşının peşine düşmesini ve onu İstanbul'da bulma hikayesini anlatır. Bu arkadaş aynı zamanda adamın çocukluk aşkını da alıp gitmiştir.

Yönetmen: Yavuz Turgul

Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Şermin Hürmeriç

13. Gelin (1973)

13. Gelin (1973)

IMDb: 7.7

Genç bir kadın, kocası ve küçük çocuğuyla birlikte kocasının İstanbul'daki ailesinin yanına taşınır. Oğlu hastalanır ve doktor ona ameliyat olmazsa yakında öleceğini söyler. Ancak aile, çocukta bir sorun göremedikleri ve tüm paranın yeni açtıkları bir dükkan için gerekli olduğu için ona yardım etmeyi reddeder.

Yönetmen: Lütfi Akad

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Kerem Yılmazer, Ali Şen

14. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

14. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

IMDb: 7.8

Anadolu'nun Keskin ilçesi kırsalında, yerel savcı, polis komiseri ve doktor, Kenan adlı şüphelinin ve zihinsel engelli kardeşinin itiraf ettiği bir cinayetin kurbanını aramaya başlıyor. Ancak Kenan'ın cesedin tam yerini bilmemesi nedeniyle arama beklenenden daha zor oluyor. Grup araştırmaya devam ederken, üyeleri kendi aralarında hem önemsiz şeyler hem de soruşturmadaki en derin endişeleri hakkında sohbet etmekten kendilerini alamıyorlar.

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel

15. Tabutta Rövaşata (1996)

15. Tabutta Rövaşata (1996)

IMDb: 7.6

Mahsun evsiz ve işsizdir. İstanbul'un en güzel ve en eski semtlerinden biri olan Rumelihisarı'nda yaşıyor ve balıkçıların yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyordur. Mahsun arabaları çok seviyor, geceleri hırsızlık yapıyor, sabahları da arabaları temiz ve bakımlı bir şekilde geri götürüyordur.

Yönetmen: Derviş Zaim

Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtiz, Ayşen Aydemir

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?