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Rol Aldıkları İlk Film ve Dizileri Görünce Ünlü Oyuncuların Değişimlerine İnanamayacaksınız!

Rol Aldıkları İlk Film ve Dizileri Görünce Ünlü Oyuncuların Değişimlerine İnanamayacaksınız!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 16:43

Hollywood'un parıltılı dünyasının en sevilen yüzleri, ilk filmlerinde nasıl görünüyorlardı hiç merak ettiniz mi? Ünlü oyuncuların kariyerlerinin başlangıcındaki halleri, bugünkü muhteşem görünümlerine inanmakta zorlanacağınız kadar farklı! İşte sizin için derlediğimiz, bazı ünlü oyuncuların ilk film deneyimlerindeki o unutulmaz halleri...

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1. Johnny Depp - A Nightmare on Elm Street (1984)

1. Johnny Depp - A Nightmare on Elm Street (1984)

2. Jim Carrey - Rubberface (1981)

2. Jim Carrey - Rubberface (1981)

3. Robert Downey Jr. - Pound (1970)

3. Robert Downey Jr. - Pound (1970)

4. Leonardo DiCaprio - Critters 3 (1991)

4. Leonardo DiCaprio - Critters 3 (1991)

5. Emma Stone - The New Partridge Family (2005)

5. Emma Stone - The New Partridge Family (2005)
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6. Keanu Reeves - Hangin' In (1981-1987)

6. Keanu Reeves - Hangin' In (1981-1987)

7. Nicolas Cage - Best of Times (1981)

7. Nicolas Cage - Best of Times (1981)

8. Anne Hathaway - Get Real (1999-2000)

8. Anne Hathaway - Get Real (1999-2000)

9. Scarlett Johansson - North (1994)

9. Scarlett Johansson - North (1994)

10. Angelina Jolie - Lookin' to Get Out (1982)

10. Angelina Jolie - Lookin' to Get Out (1982)
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11. Brad Pitt - No Way Out (1987)

11. Brad Pitt - No Way Out (1987)

12. Cameron Diaz - The Mask (1994)

12. Cameron Diaz - The Mask (1994)

13. Natalie Portman - Léon: The Professional (1994)

13. Natalie Portman - Léon: The Professional (1994)

14. Selena Gomez - Barney & Friends (2003)

14. Selena Gomez - Barney & Friends (2003)

15. Cillian Murphy - Disco Pigs (2001)

15. Cillian Murphy - Disco Pigs (2001)
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16. Barry Keoghan - Between the Canals (2011)

16. Barry Keoghan - Between the Canals (2011)

17. Colin Farrell - Ballykissangel (1998)

17. Colin Farrell - Ballykissangel (1998)

18. Margot Robbie - Vigilante (2008)

18. Margot Robbie - Vigilante (2008)

19. Zendaya - Shake It Up (2010-2013)

19. Zendaya - Shake It Up (2010-2013)

20. Timothée Chalamet - Men, Women & Children (2014)

20. Timothée Chalamet - Men, Women & Children (2014)

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