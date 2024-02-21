Rol Aldıkları İlk Film ve Dizileri Görünce Ünlü Oyuncuların Değişimlerine İnanamayacaksınız!
Rol Aldıkları İlk Film ve Dizileri Görünce Ünlü Oyuncuların Değişimlerine İnanamayacaksınız!
Hollywood'un parıltılı dünyasının en sevilen yüzleri, ilk filmlerinde nasıl görünüyorlardı hiç merak ettiniz mi? Ünlü oyuncuların kariyerlerinin başlangıcındaki halleri, bugünkü muhteşem görünümlerine inanmakta zorlanacağınız kadar farklı! İşte sizin için derlediğimiz, bazı ünlü oyuncuların ilk film deneyimlerindeki o unutulmaz halleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Johnny Depp - A Nightmare on Elm Street (1984)
2. Jim Carrey - Rubberface (1981)
3. Robert Downey Jr. - Pound (1970)
4. Leonardo DiCaprio - Critters 3 (1991)
5. Emma Stone - The New Partridge Family (2005)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Keanu Reeves - Hangin' In (1981-1987)
7. Nicolas Cage - Best of Times (1981)
8. Anne Hathaway - Get Real (1999-2000)
9. Scarlett Johansson - North (1994)
10. Angelina Jolie - Lookin' to Get Out (1982)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Brad Pitt - No Way Out (1987)
12. Cameron Diaz - The Mask (1994)
13. Natalie Portman - Léon: The Professional (1994)
14. Selena Gomez - Barney & Friends (2003)
15. Cillian Murphy - Disco Pigs (2001)
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Barry Keoghan - Between the Canals (2011)
17. Colin Farrell - Ballykissangel (1998)
18. Margot Robbie - Vigilante (2008)
19. Zendaya - Shake It Up (2010-2013)
20. Timothée Chalamet - Men, Women & Children (2014)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda