The Beatles Hayranlarına Müjde: Grubun Üyelerinin Hayatı 4 Ayrı Film Olacak!
The Beatles Hayranlarına Müjde: Grubun Üyelerinin Hayatı 4 Ayrı Film Olacak!
Dünyaca ünlü rock grubu The Beatles'ın üyelerinin hayatları film olacak. 2027 yılında vizyona girmesi beklenen bu filmler hakkındaki detaylara gelin hep birlikte bakalım.
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1960'lı yıllarda müzik dünyasında fırtına gibi esen 'The Beatles'ın her bir üyesinin ayrı ayrı hayat hikayesini konu alan dört film çekileceği sinema ve müzikseverlere duyuruldu.
The New York Times'ın haberine göre grup üyeleri bu dört film Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın kendi özel hayatlarına odaklanacak.
Filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü 'American Beauty', 'Road to Perdition', '1917' ve 'Skyfall' filmlerinden tanıdığımız Sam Mendes oturuyor.
Mendes salı günü yaptığı açıklamada, "Tüm zamanların en büyük rock grubunun hikayesini anlatmaktan onur ve heyecan duyuyorum. The Beatles üyelerinin ailelerinden filmleri çekmek için izin alındı. Filmlerin yapımcılığını Sony üstlenecek " dedi. Ayrıca bu dört filmin sinema dünyasına yenilik getireceğini ve çığır açacağını iddia etti.
Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturduğu The Beatles üyelerinin hayatını anlatan filmlerin 2027 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Pop yıldızlarıyla ilgili biyografiler son yıllarda oldukça popüler.
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Bu yıl 'Bob Marley: One Love', 2022'de 'Elvis' ve 2018'de 'Bohemian Rhapsody' filmleri çok beğenilmişti. Tıpkı Türkiye'de Müslüm, Ayla, Bergen'in beğenildiği gibi... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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