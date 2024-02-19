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Dizi, Film, Müzik ve Popüler Kültür! 2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dizi, Film, Müzik ve Popüler Kültür! 2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri Sahiplerini Buldu

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 17:52

2024 People’s Choice Ödülleri, Simu Liu'nun ev sahipliğinde, Pazar günü canlı yayınla NBC, Peacock ve E kanallarından, California'nın Santa Monica şehrindeki Barker Hangar'dan ekranlara geldi. Bu yıl, kategorilerin sayısı 45'e çıkarıldı. Barbie, en iyi film ödülünün sahibi oldu, Grey's Anatomy ise yılın televizyon şovu seçildi. Diğer büyük kazananlar arasında Taylor Swift, Travis Kelce, Ice Spice, Beyoncé, Jennifer Aniston, Pedro Pascal ve daha pek çok ünlü isim yer aldı.

İşte kazananların tam listesi...

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Yılın Filmi - Barbie

Yılın Filmi - Barbie

Yılın Aksiyon Filmi - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Yılın Aksiyon Filmi - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Yılın Komedi Filmi - Barbie

Yılın Komedi Filmi - Barbie

Yılın Dram Filmi - Oppenheimer

Yılın Dram Filmi - Oppenheimer

Yılın Erkek Film Yıldızı - Ryan Gosling, Barbie

Yılın Erkek Film Yıldızı - Ryan Gosling, Barbie
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Yılın Kadın Film Yıldızı - Margot Robbie, Barbie

Yılın Kadın Film Yıldızı - Margot Robbie, Barbie

Yılın Aksiyon Filmi Yıldızı - Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Yılın Aksiyon Filmi Yıldızı - Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Yılın Komedi Film Yıldızı - Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Yılın Komedi Film Yıldızı - Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Yılın Drama Film Yıldızı - Jenna Ortega, Scream 6

Yılın Drama Film Yıldızı - Jenna Ortega, Scream 6

Yılın Film Performansı - America Ferrera, Barbie

Yılın Film Performansı - America Ferrera, Barbie
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Yılın TV Dizisi - Grey's Anatomy

Yılın TV Dizisi - Grey's Anatomy

Yılın Komedi Dizisi - Only Murders in the Building

Yılın Komedi Dizisi - Only Murders in the Building

Yılın Drama Dizisi - The Last of Us

Yılın Drama Dizisi - The Last of Us

Yılın Bilimkurgu/Fantezi Dizisi - Loki

Yılın Bilimkurgu/Fantezi Dizisi - Loki

Yılın Realite Şovu - The Kardashians

Yılın Realite Şovu - The Kardashians
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Yılın Yarışma Programı - The Voice

Yılın Yarışma Programı - The Voice

Yılın Kayda Değer Dizisi - The Summer I Turned Pretty

Yılın Kayda Değer Dizisi - The Summer I Turned Pretty

Yılın Erkek TV Yıldızı - Pedro Pascal, The Last of Us

Yılın Erkek TV Yıldızı - Pedro Pascal, The Last of Us

Yılın Kadın TV Yıldızı - Selena Gomez, Only Murders in the Building

Yılın Kadın TV Yıldızı - Selena Gomez, Only Murders in the Building

Yılın Komedi TV Yıldızı - Jeremy Allen White, The Bear

Yılın Komedi TV Yıldızı - Jeremy Allen White, The Bear
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Yılın Drama TV Yıldızı - Jennifer Aniston, The Morning Show

Yılın Drama TV Yıldızı - Jennifer Aniston, The Morning Show

Yılın TV Performansı - Billie Eilish, Swarm

Yılın TV Performansı - Billie Eilish, Swarm

Yılın Realite TV Yıldızı - Khloé Kardashian, The Kardashians

Yılın Realite TV Yıldızı - Khloé Kardashian, The Kardashians

Yılın Yarışmacısı - Ariana Madix, Dancing with the Stars

Yılın Yarışmacısı - Ariana Madix, Dancing with the Stars

Yılın Erkek Sanatçısı - Jung Kook

Yılın Erkek Sanatçısı - Jung Kook
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Yılın Kadın Sanatçısı - Taylor Swift

Yılın Kadın Sanatçısı - Taylor Swift

Yılın Erkek Country Sanatçısı - Jelly Roll

Yılın Erkek Country Sanatçısı - Jelly Roll

Yılın Kadın Country Sanatçısı - Lainey Wilson

Yılın Kadın Country Sanatçısı - Lainey Wilson

Yılın Erkek Latin Sanatçısı - Bad Bunny

Yılın Erkek Latin Sanatçısı - Bad Bunny

Yılın Kadın Latin Sanatçısı - Shakira

Yılın Kadın Latin Sanatçısı - Shakira
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Yılın Pop Sanatçısı - Taylor Swift

Yılın Pop Sanatçısı - Taylor Swift

Yılın Hip-Hop Sanatçısı - Nicki Minaj

Yılın Hip-Hop Sanatçısı - Nicki Minaj

Yılın R&B Sanatçısı - Beyoncé

Yılın R&B Sanatçısı - Beyoncé

Yılın Yeni Sanatçısı - Ice Spice

Yılın Yeni Sanatçısı - Ice Spice

Yılın Şarkısı - Vampire by Olivia Rodrigo

Yılın Şarkısı - Vampire by Olivia Rodrigo
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Yılın Albümü - Guts, Olivia Rodrigo

Yılın Albümü - Guts, Olivia Rodrigo

Yılın Sporcusu - Travis Kelce

Yılın Sporcusu - Travis Kelce

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