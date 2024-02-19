Dizi, Film, Müzik ve Popüler Kültür! 2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 People’s Choice Ödülleri, Simu Liu'nun ev sahipliğinde, Pazar günü canlı yayınla NBC, Peacock ve E kanallarından, California'nın Santa Monica şehrindeki Barker Hangar'dan ekranlara geldi. Bu yıl, kategorilerin sayısı 45'e çıkarıldı. Barbie, en iyi film ödülünün sahibi oldu, Grey's Anatomy ise yılın televizyon şovu seçildi. Diğer büyük kazananlar arasında Taylor Swift, Travis Kelce, Ice Spice, Beyoncé, Jennifer Aniston, Pedro Pascal ve daha pek çok ünlü isim yer aldı.

İşte kazananların tam listesi...