Dizi, Film, Müzik ve Popüler Kültür! 2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri Sahiplerini Buldu
Dizi, Film, Müzik ve Popüler Kültür! 2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri Sahiplerini Buldu
2024 People’s Choice Ödülleri, Simu Liu'nun ev sahipliğinde, Pazar günü canlı yayınla NBC, Peacock ve E kanallarından, California'nın Santa Monica şehrindeki Barker Hangar'dan ekranlara geldi. Bu yıl, kategorilerin sayısı 45'e çıkarıldı. Barbie, en iyi film ödülünün sahibi oldu, Grey's Anatomy ise yılın televizyon şovu seçildi. Diğer büyük kazananlar arasında Taylor Swift, Travis Kelce, Ice Spice, Beyoncé, Jennifer Aniston, Pedro Pascal ve daha pek çok ünlü isim yer aldı.
İşte kazananların tam listesi...
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Yılın Filmi - Barbie
Yılın Aksiyon Filmi - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
Yılın Komedi Filmi - Barbie
Yılın Dram Filmi - Oppenheimer
Yılın Erkek Film Yıldızı - Ryan Gosling, Barbie
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Yılın Kadın Film Yıldızı - Margot Robbie, Barbie
Yılın Aksiyon Filmi Yıldızı - Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
Yılın Komedi Film Yıldızı - Jennifer Lawrence, No Hard Feelings
Yılın Drama Film Yıldızı - Jenna Ortega, Scream 6
Yılın Film Performansı - America Ferrera, Barbie
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Yılın TV Dizisi - Grey's Anatomy
Yılın Komedi Dizisi - Only Murders in the Building
Yılın Drama Dizisi - The Last of Us
Yılın Bilimkurgu/Fantezi Dizisi - Loki
Yılın Realite Şovu - The Kardashians
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Yılın Yarışma Programı - The Voice
Yılın Kayda Değer Dizisi - The Summer I Turned Pretty
Yılın Erkek TV Yıldızı - Pedro Pascal, The Last of Us
Yılın Kadın TV Yıldızı - Selena Gomez, Only Murders in the Building
Yılın Komedi TV Yıldızı - Jeremy Allen White, The Bear
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Yılın Drama TV Yıldızı - Jennifer Aniston, The Morning Show
Yılın TV Performansı - Billie Eilish, Swarm
Yılın Realite TV Yıldızı - Khloé Kardashian, The Kardashians
Yılın Yarışmacısı - Ariana Madix, Dancing with the Stars
Yılın Erkek Sanatçısı - Jung Kook
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Yılın Kadın Sanatçısı - Taylor Swift
Yılın Erkek Country Sanatçısı - Jelly Roll
Yılın Kadın Country Sanatçısı - Lainey Wilson
Yılın Erkek Latin Sanatçısı - Bad Bunny
Yılın Kadın Latin Sanatçısı - Shakira
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Yılın Pop Sanatçısı - Taylor Swift
Yılın Hip-Hop Sanatçısı - Nicki Minaj
Yılın R&B Sanatçısı - Beyoncé
Yılın Yeni Sanatçısı - Ice Spice
Yılın Şarkısı - Vampire by Olivia Rodrigo
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Yılın Albümü - Guts, Olivia Rodrigo
Yılın Sporcusu - Travis Kelce
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