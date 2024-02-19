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BAFTA Ödülleri Törenine Katılan Ünlüler Birbirinden Şık Elbiseleriyle Kırmızı Halıda Görsel Bir Şölen Yaşattı

BAFTA Ödülleri Törenine Katılan Ünlüler Birbirinden Şık Elbiseleriyle Kırmızı Halıda Görsel Bir Şölen Yaşattı

İngiltere Magazin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 11:36

Film endüstrisinin crème de la crème'ı sayılan 2024 BAFTA Ödül Töreni, Kraliyet Festival Salonunda gerçekleştirildi. Ödül töreninde ünlülerin giydiği kıyafetler Londra'yı adeta bir yıldızlar geçidi haline getirdi. Londra Moda Haftası ile çakışan törende tüm gözler kırmızı halıdaydı. Prens William'ın katılımıyla düzenlenen törende gelin kimler hangi kıyafetleri tercih etmiş hep birlikte görelim.

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İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri, büyüleyici bir törenle duyuruldu. İngiltere'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan BAFTA'nın 77'inci yılı, Londra'nın kalbinde, muhteşem Royal Albert Hall'da kutlandı.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri, büyüleyici bir törenle duyuruldu. İngiltere'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan BAFTA'nın 77'inci yılı, Londra'nın kalbinde, muhteşem Royal Albert Hall'da kutlandı.

Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliği, ödül kazananları kadar merakla bekleniyordu ve her zamanki gibi, en az ödül töreni kadar göz kamaştırıcıydı.

Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliği, ödül kazananları kadar merakla bekleniyordu ve her zamanki gibi, en az ödül töreni kadar göz kamaştırıcıydı.

Akademi'nin başkanı olan Prens William, törende yalnızdı. Eşi Kate Middleton, yakın zamanda geçirdiği karın ameliyatı nedeniyle törene katılamadı.

Akademi'nin başkanı olan Prens William, törende yalnızdı. Eşi Kate Middleton, yakın zamanda geçirdiği karın ameliyatı nedeniyle törene katılamadı.

Kırmızı halıda yıldızlar, en iyi görünümlerini sergilediler.

Kırmızı halıda yıldızlar, en iyi görünümlerini sergilediler.

Ödül töreninden ödülle ayrılan Emma Stone, yılın rengi olarak Pantone tarafından belirlenen 'şeftali tüyü' rengini tercih etti. Stone, zarif ve sofistike Louis Vuitton elbisesiyle kameralara poz verdi. Britanyalı pop yıldızı Dua Lipa, kırmızı Valentino elbisesiyle adeta kırmızı halıda parladı. Barbie filminin tanıtımı için son aylarda pembe renkte giyinen Margot Robbie, BAFTA'da da pembe tonlarından vazgeçmedi. Robbie, Armani Privé tasarımı pembe elbisesiyle göz kamaştırdı. Cate Blanchett ise kırmızı halıda risksiz bir seçim yaptı. Bordo renkte, omzunda deri detayları bulunan Louis Vuitton elbisesiyle Blanchett çok şık ve zarif görünüyordu. Gelin ünlü oyuncuların hangi elbiseleri tercih ettiğine hep birlikte bakalım.

Rosamund Pike

Rosamund Pike
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Christopher Nolan ve eşi Emma Thomas

Christopher Nolan ve eşi Emma Thomas

Ryan Gosling

Ryan Gosling

Emma Stone

Emma Stone

Bradley Cooper ve Carey Mulligan

Bradley Cooper ve Carey Mulligan

Andrew Scott ve Paul Mescal

Andrew Scott ve Paul Mescal
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Cillian Murphy

Cillian Murphy

Margot Robbie

Margot Robbie

Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor

Emily Blunt

Emily Blunt

Robert Downey Jr. ve Susan Downey

Robert Downey Jr. ve Susan Downey
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Florence Pugh

Florence Pugh

Da'Vine Joy Randolph

Da'Vine Joy Randolph

Cate Blanchett

Cate Blanchett

Rami Malek

Rami Malek

Naomi Campbell

Naomi Campbell
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Joy Sunday

Joy Sunday

Dua Lipa

Dua Lipa

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