BAFTA Ödülleri Törenine Katılan Ünlüler Birbirinden Şık Elbiseleriyle Kırmızı Halıda Görsel Bir Şölen Yaşattı
BAFTA Ödülleri Törenine Katılan Ünlüler Birbirinden Şık Elbiseleriyle Kırmızı Halıda Görsel Bir Şölen Yaşattı
Film endüstrisinin crème de la crème'ı sayılan 2024 BAFTA Ödül Töreni, Kraliyet Festival Salonunda gerçekleştirildi. Ödül töreninde ünlülerin giydiği kıyafetler Londra'yı adeta bir yıldızlar geçidi haline getirdi. Londra Moda Haftası ile çakışan törende tüm gözler kırmızı halıdaydı. Prens William'ın katılımıyla düzenlenen törende gelin kimler hangi kıyafetleri tercih etmiş hep birlikte görelim.
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İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri, büyüleyici bir törenle duyuruldu. İngiltere'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan BAFTA'nın 77'inci yılı, Londra'nın kalbinde, muhteşem Royal Albert Hall'da kutlandı.
Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliği, ödül kazananları kadar merakla bekleniyordu ve her zamanki gibi, en az ödül töreni kadar göz kamaştırıcıydı.
Akademi'nin başkanı olan Prens William, törende yalnızdı. Eşi Kate Middleton, yakın zamanda geçirdiği karın ameliyatı nedeniyle törene katılamadı.
Kırmızı halıda yıldızlar, en iyi görünümlerini sergilediler.
Rosamund Pike
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Christopher Nolan ve eşi Emma Thomas
Ryan Gosling
Emma Stone
Bradley Cooper ve Carey Mulligan
Andrew Scott ve Paul Mescal
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Cillian Murphy
Margot Robbie
Phoebe Dynevor
Emily Blunt
Robert Downey Jr. ve Susan Downey
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Florence Pugh
Da'Vine Joy Randolph
Cate Blanchett
Rami Malek
Naomi Campbell
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Joy Sunday
Dua Lipa
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