BAFTA Ödülleri Törenine Katılan Ünlüler Birbirinden Şık Elbiseleriyle Kırmızı Halıda Görsel Bir Şölen Yaşattı

Ödül töreninden ödülle ayrılan Emma Stone, yılın rengi olarak Pantone tarafından belirlenen 'şeftali tüyü' rengini tercih etti. Stone, zarif ve sofistike Louis Vuitton elbisesiyle kameralara poz verdi. Britanyalı pop yıldızı Dua Lipa, kırmızı Valentino elbisesiyle adeta kırmızı halıda parladı. Barbie filminin tanıtımı için son aylarda pembe renkte giyinen Margot Robbie, BAFTA'da da pembe tonlarından vazgeçmedi. Robbie, Armani Privé tasarımı pembe elbisesiyle göz kamaştırdı. Cate Blanchett ise kırmızı halıda risksiz bir seçim yaptı. Bordo renkte, omzunda deri detayları bulunan Louis Vuitton elbisesiyle Blanchett çok şık ve zarif görünüyordu. Gelin ünlü oyuncuların hangi elbiseleri tercih ettiğine hep birlikte bakalım.