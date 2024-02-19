Zafer Oppenheimer'ın! 2024 BAFTA Ödülleri Töreninde Kazananlar Belli Oldu
Zafer Oppenheimer'ın! 2024 BAFTA Ödülleri Töreninde Kazananlar Belli Oldu
Britanya Film Akademisi'nin 77. BAFTA Ödülleri, David Tennant'ın sunuculuğunda gerçekleşti. Bu yılın dikkat çeken adayları arasında, 13 farklı kategoride adaylık kazanan 'Oppenheimer' ve 11 kategoriye aday gösterilen 'Poor Things' bulunuyordu. 'Oppenheimer', gecenin en büyük kazananı oldu ve toplamda yedi ödül kazandı. Bu ödüller arasında En İyi Film, En İyi Yönetmen ödülü Christopher Nolan'a, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü Robert Downey Jr.'a ve En İyi Erkek Oyuncu ödülü Cillian Murphy'e verildi. 'Poor Things' filminin başrol oyuncusu Emma Stone ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Aşağıda 2024 BAFTA Ödülleri'nin tüm kazananlarını bulabilirsiniz.
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En İyi Film: Oppenheimer
En İyi Britanya Yapımı Film: The Zone of Interest
En İyi Yabancı Film: The Zone of Interest
En İyi Yönetmen: Christopher Nolan, Oppenheimer
En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone, Poor Things
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En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy, Oppenheimer
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr., Oppenheimer
En İyi İlk Film: (Britanyalı yazar, yönetmen ya da yapımcı): Earth Mama
En İyi Belgesel: 20 Days In Mariupol
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En İyi Animasyon Film: The Boy And The Heron
En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall
En İyi Uyarlama Senaryo: Cord Jefferson, American Fiction
En İyi Oyuncu Topluluğu: The Holdovers
En İyi Sinematografi: Oppenheimer
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En İyi Kostüm Tasarımı: Poor Things
En İyi Kurgu: Oppenheimer
En İyi Saç ve Makyaj: Poor Things
En İyi Orijinal Müzik: Oppenheimer
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things
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En İyi Görsel Efekt: Poor Things
En İyi Ses: The Zone of Interest
En İyi Kısa Animasyon: Crab Day
En İyi Kısa Film: Jellyfish and Lobster
En İyi Yükselen Yıldız: Mia McKenna-Bruce
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