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Zafer Oppenheimer'ın! 2024 BAFTA Ödülleri Töreninde Kazananlar Belli Oldu

Zafer Oppenheimer'ın! 2024 BAFTA Ödülleri Töreninde Kazananlar Belli Oldu

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 10:17

Britanya Film Akademisi'nin 77. BAFTA Ödülleri, David Tennant'ın sunuculuğunda gerçekleşti. Bu yılın dikkat çeken adayları arasında, 13 farklı kategoride adaylık kazanan 'Oppenheimer' ve 11 kategoriye aday gösterilen 'Poor Things' bulunuyordu. 'Oppenheimer', gecenin en büyük kazananı oldu ve toplamda yedi ödül kazandı. Bu ödüller arasında En İyi Film, En İyi Yönetmen ödülü Christopher Nolan'a, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü Robert Downey Jr.'a ve En İyi Erkek Oyuncu ödülü Cillian Murphy'e verildi. 'Poor Things' filminin başrol oyuncusu Emma Stone ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Aşağıda 2024 BAFTA Ödülleri'nin tüm kazananlarını bulabilirsiniz.

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En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Britanya Yapımı Film: The Zone of Interest

En İyi Britanya Yapımı Film: The Zone of Interest

En İyi Yabancı Film: The Zone of Interest

En İyi Yabancı Film: The Zone of Interest

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan, Oppenheimer

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan, Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone, Poor Things

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone, Poor Things
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En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy, Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy, Oppenheimer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr., Oppenheimer

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr., Oppenheimer

En İyi İlk Film: (Britanyalı yazar, yönetmen ya da yapımcı): Earth Mama

En İyi İlk Film: (Britanyalı yazar, yönetmen ya da yapımcı): Earth Mama

En İyi Belgesel: 20 Days In Mariupol

En İyi Belgesel: 20 Days In Mariupol
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En İyi Animasyon Film: The Boy And The Heron

En İyi Animasyon Film: The Boy And The Heron

En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall

En İyi Uyarlama Senaryo: Cord Jefferson, American Fiction

En İyi Uyarlama Senaryo: Cord Jefferson, American Fiction

En İyi Oyuncu Topluluğu: The Holdovers

En İyi Oyuncu Topluluğu: The Holdovers

En İyi Sinematografi: Oppenheimer

En İyi Sinematografi: Oppenheimer
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En İyi Kostüm Tasarımı: Poor Things

En İyi Kostüm Tasarımı: Poor Things

En İyi Kurgu: Oppenheimer

En İyi Kurgu: Oppenheimer

En İyi Saç ve Makyaj: Poor Things

En İyi Saç ve Makyaj: Poor Things

En İyi Orijinal Müzik: Oppenheimer

En İyi Orijinal Müzik: Oppenheimer

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things
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En İyi Görsel Efekt: Poor Things

En İyi Görsel Efekt: Poor Things

En İyi Ses: The Zone of Interest

En İyi Ses: The Zone of Interest

En İyi Kısa Animasyon: Crab Day

En İyi Kısa Animasyon: Crab Day

En İyi Kısa Film: Jellyfish and Lobster

En İyi Kısa Film: Jellyfish and Lobster

En İyi Yükselen Yıldız: Mia McKenna-Bruce

En İyi Yükselen Yıldız: Mia McKenna-Bruce

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