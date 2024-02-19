Zafer Oppenheimer'ın! 2024 BAFTA Ödülleri Töreninde Kazananlar Belli Oldu

Britanya Film Akademisi'nin 77. BAFTA Ödülleri, David Tennant'ın sunuculuğunda gerçekleşti. Bu yılın dikkat çeken adayları arasında, 13 farklı kategoride adaylık kazanan 'Oppenheimer' ve 11 kategoriye aday gösterilen 'Poor Things' bulunuyordu. 'Oppenheimer', gecenin en büyük kazananı oldu ve toplamda yedi ödül kazandı. Bu ödüller arasında En İyi Film, En İyi Yönetmen ödülü Christopher Nolan'a, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü Robert Downey Jr.'a ve En İyi Erkek Oyuncu ödülü Cillian Murphy'e verildi. 'Poor Things' filminin başrol oyuncusu Emma Stone ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Aşağıda 2024 BAFTA Ödülleri'nin tüm kazananlarını bulabilirsiniz.