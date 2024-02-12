Unutmak Ne Mümkün! Türk Sinema Tarihine Damga Vurmuş Birbirinden Harika Replikler
Unutmak Ne Mümkün! Türk Sinema Tarihine Damga Vurmuş Birbirinden Harika Replikler
Türk sineması, izleyicilerin hafızalarına kazınmış, zaman zaman gündelik hayatta da kullanılan pek çok unutulmaz replikle dolu. Bu eşsiz ve etkileyici replikler, filmlerin hikayelerini daha da güçlendirirken, aynı zamanda izleyicilerin duygusal bağlarını da pekiştiriyor. Bu içerikte, son yılların en popüler Türk filmlerinde söylenen ve izleyicilerin hafızalarına kazınan, gündelik hayatta da sıklıkla karşılaştığımız replikleri bir araya getirdik.
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1. İstemiyorum! İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Baba. Baba idam. (7. Koğuştaki Mucize - 2019)
2. Sibel'le ilk karşılaştığımda ölüydüm ben. Onu tanımadan çok önce ölmüştüm. Sonra o geldi ve hayatıma girdi. Bana sevgi verdi. Ve bana güç verdi. Bunu anlıyor musun? Ne kadar güçlüsün Selma? Aramıza girecek kadar güçlü müsün? (Duvara Karşı - 2004)
3. -"Öldü dediler, öldün mü sen? Süleyman'a kalmaz öldü dediler." +"Süleyman ben değilim, o Süleyman başka Süleyman. Sultan Süleyman o." (Ayla - 2017)
4. Burda dureydim böyle, tam burda, böyle gollarımı açeydim iki yana. Tuteydim onu, tuteydim onu ben, getme diyeydim... Getme Sadık... On beş sene evvelsi, dureydim böyle Nuran, tuteydim Sadığımı... (Babam ve Oğlum - 2005)
5. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japonsun bir kere akıllı adamsın. (G.O.R.A - 2004)
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6. O gece oturup düşündüm. Oğlum Bekir dedim kendi kendime, yolu yok çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok, kaderin böyle, yol belli, eğ başını, usul usul yürü şimdi. O gün bugün usul usul yürüyorum. (Masumiyet - 1997)
7. Başkalarının çöpe attıklarından hayat kurmaya çalıştık biz. (Kağıttan Hayatlar - 2021)
8. Kaldı mı artık dağlarda eşkıya emmi, eşkıya artık şehirde. (Eşkıya - 1996)
9. Bana paspasla adam öldürttünüz. Paspasla! (Ölümlü Dünya - 2018)
10. Herkes cennette doğar, bazıları cehennemde büyür. Benim gibi. (Müslüm - 2018)
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11. Siz beni dinleyin ama benim için üzülmeyin. (Bergen -2022)
12. Senden ayrılığımda kuş gibi hissettim kendimi. Sana ve kendime bir iyilik yaptığımı zannediyordum. Sana ait ufacık bir toka alay etti benimle o gün. İşte o gün seni ve neleri kaybettiğimi anladım. (Issız Adam - 2008)
13. Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş. Yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavraymış. Racon bitmiştir. Dördünüzü toplasan bi’ Sürmeli etmez. (Kabadayı - 2007)
14. Birazdan Ankara'dan gelen çok önemli bir heyet şehrimizde olacak ve bu heyet bize son teknoloji olan vizonteleyi getirecek. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. (Vizontele - 2001)
15. Ne olur hatırla beni. Çünkü o anılar sadece senin değil. (Bi Küçük Eylül Meselesi - 2014)
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16. Mizah, bir yumruktur. Kime vuracağı belli olmaz. Kime vuracağını bileceksin. (Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - 2006)
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