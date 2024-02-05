Atiye, Fatma, Kübra! Ters Köşe Senaryolarıyla Son Zamanların En İyi Netflix Yapımı Türk Dizileri
Atiye, Fatma, Kübra! Ters Köşe Senaryolarıyla Son Zamanların En İyi Netflix Yapımı Türk Dizileri
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1. Atiye (2019-2021)
2. Bir Başkadır (2020)
3. Kulüp (2021-2023)
4. Fatma (2021 - )
5. 50M2 (2021)
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6. Erşan Kuneri (2022 - )
7. Uysallar (2022)
8. Kuş Uçuşu (2022 - )
9. Sıcak Kafa (2022)
10. Andropoz (2022 - )
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11. Yaratılan (2023)
12. Şahmaran (2023)
13. Terzi (2023)
14. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (2023)
15. Kübra (2024 - )
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Siz Netflix yapımı Türk dizileri arasından en çok hangisini beğendiniz? Son zamanlarda Kübra oldukça popüler. Yorumlara buyrun!
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