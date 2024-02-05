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Atiye, Fatma, Kübra! Ters Köşe Senaryolarıyla Son Zamanların En İyi Netflix Yapımı Türk Dizileri

Atiye, Fatma, Kübra! Ters Köşe Senaryolarıyla Son Zamanların En İyi Netflix Yapımı Türk Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 23:31

Netflix'te 2018 yılından beri pek çok ses getiren Türk dizisi yayınlandı. Her dizi, birbirinden enteresan hikayeleri, dikkat çeken oyuncuları ve görsel efektleriyle çok beğenildi, çok konuşuldu. İşte karşınızda Netflix yapımı birbirinden harika 15 Türk dizisi...

İyi seyirler!

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1. Atiye (2019-2021)

1. Atiye (2019-2021)

İstanbul'da yaşayan bir ressam, kendine özgü bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Anadolu'nun derinliklerinde gizlenmiş bir arkeolojik alanla karşılaşır. Bu alan, evrensel bazı sırları barındırmaktadır ve ressamın kendi geçmişiyle de ilginç bir bağlantısı vardır. Ressam, bu esrarengiz bağlantıyı ve evrensel sırları keşfetmeye karar verir.

Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun

2. Bir Başkadır (2020)

2. Bir Başkadır (2020)

Bu dizide dramatik biçimde farklı sosyo-kültürel kökenden gelen bir grup benzersiz karakter, canlı ve renkli İstanbul şehrinde, bazıları tesadüfen, bazıları ise iradenin zorlamasıyla şaşırtıcı koşullarda buluşur.

Yönetmen: Berkun Oya

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit

3. Kulüp (2021-2023)

3. Kulüp (2021-2023)

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda, sorunlu bir geçmişi olan bir anne, büyütemediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak ve ona yardım etmek için bir gece kulübünde çalışır.

Yaratıcı: Zeynep Günay Tan

Oyuncular: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek

4. Fatma (2021 - )

4. Fatma (2021 - )

Fatma, sakin ve sessiz bir yaşam süren bir temizlik işçisidir. Ancak hayatı, hapis cezasını tamamlayıp ardından ortadan kaybolan kocası Zafer'i aramaya başladığında beklenmedik bir dönüşüm yaşar. Fatma, bu süreçte hiç beklemediği bir şekilde bir cinayetin faili haline gelir. Zafer'in yeraltı dünyasındaki dostları, Fatma'nın bu korkunç eylemi gerçekleştirdiğini öğrenirler. Fatma'nın bu beladan kurtulabilmesi ve kayıp kocası Zafer'i bulabilmesi için tek çıkış yolu, ne yazık ki öldürmeye devam etmektir. Bu durum, Fatma'nın hayatını daha da karmaşık ve tehlikeli bir hale getirir.

Yaratıcı: Özgür Önerme

Oyuncular: Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak

5. 50M2 (2021)

5. 50M2 (2021)

Patronu tarafından ihanete uğrayan bir tetikçi, boş bir terzi dükkanında saklanır ve burada merhum sahibinin oğluyla karıştırılır. Zaman geçtikçe bu kimliği benimsemeye karar verir.

Yönetmenler: Burak Aksak, Selçuk Aydemir

Oyuncular: Engin Öztürk, Kürsat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt

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6. Erşan Kuneri (2022 - )

6. Erşan Kuneri (2022 - )

Ünlü erotik film yapımcısı Erşan Kuneri, 1980'lerin başında hapisten çıktıktan sonra, sinema dünyasında farklı türlerde eserler yaratmaya karar verir. Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal gibi sektörden tanıdıklarını bir araya getirerek sinema tarihinde belki de ilk defa gerçekleştirilecek olan bir film maratonuna atılırlar. Farklı türlerde filmler çekme cesareti gösteren Erşan Kuneri ve ekibi, sinemanın sınırlarını zorlar ve yeni ufuklar açar.

Yaratıcı: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola

7. Uysallar (2022)

7. Uysallar (2022)

Bir mimar, belki de hayatının monotonluğundan kaçmak için belki de gençlik hayallerini gerçekleştirmek için gizli bir punk hayatı yaşamaya başlar. Bu süreçte ailesinin diğer üyeleri de kendi hayatlarında yaşadıkları krizlerle baş etmeye çalışırlar. Her biri kendi iç mücadelesini verirken aynı zamanda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Bu hikaye, aile bağlarının, kişisel krizlerin ve hayatın getirdiği zorlukların üstesinden gelme çabalarını anlatıyor.

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer

8. Kuş Uçuşu (2022 - )

8. Kuş Uçuşu (2022 - )

Genç bir hayran, tecrübeli bir haber spikerinin haber odasına girmek için manevralar yapar ancak çok geçmeden hırsın, kıskançlığın ve görülme arzusunun karanlık tarafıyla yüzleşir.

Yönetmenler: Deniz Yorulmazer, Koray Kerimoğlu

Oyuncular: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol

9. Sıcak Kafa (2022)

9. Sıcak Kafa (2022)

Dünya, gizemli bir salgının pençesindedir. Bu salgın, dil ve konuşma yoluyla bulaşmaktadır ve eski bir dil bilimci olan Murat Siyavuş hariç herkesi etkilemektedir. Salgınla Mücadele Kurumu, hastalığı atlatmayı başaran tek kişi olan Murat'ın izini sürer. Bu durum, genç adamın kendini güvende hissettiği bölgeden ayrılmasını gerektirir. Güvenli bölgesinden çıkmak zorunda kalan Murat Siyavuş, salgının etkisindeki İstanbul'un gizemli köşelerinde, hastalığın bıraktığı 'sıcak kafa' adlı fenomenin sırrını çözmek için zorlu bir mücadeleye atılır.

Yaratıcı: Mert Baykal

Oyuncular: Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı

10. Andropoz (2022 - )

10. Andropoz (2022 - )

Andropozun başlangıcında olan 50 yaşlarındaki bir aile babası değişime takıntılı hale gelir ve birden mutluluğun peşinden gitmeye karar verir. Daha sonrasında ise hayatı tamamen dağılır.

Yönetmenler: Durul Taylan, Yağmur Taylan

Oyuncular: Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş

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11. Yaratılan (2023)

11. Yaratılan (2023)

Ziya, maceraya düşkün, heyecan arayan ve zeki bir tıp öğrencisidir. En büyük hayali, yetenekli bir doktor olup çözümü bulunamayan birçok hastalığa çare olmaktır. İhsan isimli, dahilik ve delilik arasında bir çizgide duran bir doktorla tanışır ve onu kendisini anlayabilen tek kişi olarak kabul eder. Ziya ve İhsan, birlikte gizli ve yasak bir deney gerçekleştirirler, ancak bu deneyin ağır bir bedeli olur. Birlikte çözümünü bulmaya çalıştıkları eski bir yazı, onları beklenmedik bir felakete sürükler. Bu yazı, onların hayatlarını tamamen değiştirecek ve belki de geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Şifanur Gül

12. Şahmaran (2023)

12. Şahmaran (2023)

Öğretim görevlisi olan Şahsu, işi dolayısıyla Adana'ya taşınır. Bu yaşam değişikliği, onun geçmişiyle yüzleşme kararı almasına sebep olur; özellikle de yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla. Şahsu'nun bu manevi yolculuğu, onu Şahmaran'ın soyundan gelen ve Mar olarak adlandırılan gizemli ve alışılmadık bir topluluğun içine sürükler.

Yönetmenler: Umur Turagay, Bertan Basaran

Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu

13. Terzi (2023)

13. Terzi (2023)

Tanınmış bir terzi, en samimi dostunun nişanlısı için bir gelinlik tasarlamaya koyulur. Ancak bu üçlünün hayatını tamamen değiştirecek, derin ve karanlık sırları olduğu kısa sürede gün yüzüne çıkar. Bu sırlar, hayatlarını beklenmedik bir şekilde alt üst eder ve hikayeleri tamamen yeni bir yola sürükler. Bu hikaye, dostluk, aşk, ihanet ve sırların karmaşık ağı üzerine bir anlatı sunar. 

Yaratıcı: Onur Güvenatam

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül

14. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (2023)

14. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (2023)

Bir annenin gizem dolu geçmişi, onu ve kızını adeta isimsiz birer kaçak gibi yaşamaya zorlar. Evleri artık otellerdir ve dış dünyadaki herkesi potansiyel bir tehdit olarak görürler. Bu, onların olağanüstü hayatlarının sıradan bir günüdür. Her ne kadar bu durum çoğu insan için kabul edilemez olsa da onlar için bu durum artık norm haline gelmiştir.

Yönetmenler: Umut Aral, Gökçen Usta

Oyuncular: Melisa Sözen, Eylül Tumbar, Musa Uzunlar

15. Kübra (2024 - )

15. Kübra (2024 - )

İstanbul'un dış mahallelerinde ikamet eden Gökhan, hayatının aşkıyla birlikte olabilmek için yaşam tarzında düzenlemeler yapmaktadır. Katıldığı online arkadaşlık platformunda Kübra isimli bir kullanıcıdan 'Sen farklısın' şeklinde bir mesaj alır ve hayatı bambaşka bir hale gelir.

Yönetmenler: Durul Taylan, Yağmur Taylan

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu

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Siz Netflix yapımı Türk dizileri arasından en çok hangisini beğendiniz? Son zamanlarda Kübra oldukça popüler. Yorumlara buyrun!

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