Atiye, Fatma, Kübra! Ters Köşe Senaryolarıyla Son Zamanların En İyi Netflix Yapımı Türk Dizileri

Ziya, maceraya düşkün, heyecan arayan ve zeki bir tıp öğrencisidir. En büyük hayali, yetenekli bir doktor olup çözümü bulunamayan birçok hastalığa çare olmaktır. İhsan isimli, dahilik ve delilik arasında bir çizgide duran bir doktorla tanışır ve onu kendisini anlayabilen tek kişi olarak kabul eder. Ziya ve İhsan, birlikte gizli ve yasak bir deney gerçekleştirirler, ancak bu deneyin ağır bir bedeli olur. Birlikte çözümünü bulmaya çalıştıkları eski bir yazı, onları beklenmedik bir felakete sürükler. Bu yazı, onların hayatlarını tamamen değiştirecek ve belki de geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Şifanur Gül