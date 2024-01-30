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Psikoseksüel Gerilim Sevenler Buraya: Son Zamanların En Çok İzlenen Cinsel Gerilim Filmleri

Psikoseksüel Gerilim Sevenler Buraya: Son Zamanların En Çok İzlenen Cinsel Gerilim Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 14:06

Psikoseksüel filmler, psikolojik derinlikleri ve cinsel temaları bir araya getiren bir film türüdür. Bu tür, bir yandan izleyicinin bilinçaltına hitap ederken diğer yandan da rahatsız edici ve tahrik edici bir yolculuğa çıkarır. Bu içerikte son yılların en etkileyici ve en çok izlenen psikoseksüel filmlerini sizin için bir araya getirdim.

İyi seyirler!

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1. Creatura (2023)

1. Creatura (2023)

Erkek arkadaşıyla birlikte Costa Brava'daki yeni evlerine taşınan Mila, cinsel arzu kaybının derinlerde yattığını fark etmeye başlar. Filmde kendi bedeniyle barışma umuduyla çocukluk ve ergenlik deneyimlerini yeniden gözden geçirdiği bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.

Yönetmen: Elena Martín

Oyuncular: Elena Martín, Mila Borràs, Clàudia Malagelada

2. Manticore (2022)

2. Manticore (2022)

Julian, karanlık bir sırrın işkencesine maruz kalan başarılı bir video oyunu tasarımcısıdır. Bir gün hayatına Diana adlı biri girdiğinde Julian mutluluk şansını görmeye başlar.

Yönetmen: Carlos Vermut

Oyuncular: Nacho Sánchez, Álvaro Sanz, Xabi Tolosa

3. Titane (2021)

3. Titane (2021)

Film, kavramsal olarak cüretkar ve kayıtsız bir tavırla hareket eden Titane'ın, cinsiyet politikaları, aile şefkati ve kadın arzusundan oluşan öyküsünü konu alıyor.

Yönetmen: Julia Ducournau

Oyuncular: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier

4. The Scary of Sixty-First (2021)

4. The Scary of Sixty-First (2021)

İki oda arkadaşı, bir zamanlar pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait olan Yukarı Doğu Yakası'ndaki yeni dairelerinin karanlık sırlarını keşfeder ve yeniden yaşar.

Yönetmen: Dasha Nekrasova

Oyuncular: Madeline Quinn, Betsey Brown, Stephen Gurewitz

5. Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time (2020)

5. Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time (2020)

Kırk yaşında bir beyin cerrahı olan Márta aşık olur. Parlayan Amerikan kariyerini geride bırakır ve aşık olduğu kişiyle yeni bir hayata başlamak için Budapeşte'ye döner. Ancak hayatının aşkı daha önce hiç tanışmadıklarını iddia etmeye başlar.

Yönetmen: Lili Horvát

Oyuncular: Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi

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6. Our Time (2018)

6. Our Time (2018)

Film, Meksika kırsalında dövüşen boğalar yetiştiren bir aileyi konu alıyor. Esther çiftliğin yönetiminden sorumluyken, dünyaca ünlü bir şair olan kocası Juan, hayvanları yetiştirip seçiyordur. Açık bir evlilik olmasına rağmen Esther'in Amerikalı bir at terbiyecisine aşık olması ve Juan'ın kıskançlığını kontrol edememesiyle ilişkileri bozulmaya başlar.

Yönetmen: Carlos Reygadas

Oyuncular: Natalia López, Phil Burgers, Carlos Reygadas

7. Cam (2018)

7. Cam (2018)

Paranoyak korku gerilim filmi 'Cam'de, erotik bir web kamerası sanatçısı, takipçilerinin kanalını ele geçiren, cinsel sınırları zorlayan ve hayatını mahvetmeye kararlı görünen bir kopyası tarafından çalındığını fark eder. Buna doğaüstü türden bir kimlik hırsızlığı da diyebiliriz.

Yönetmen: Daniel Goldhaber

Oyuncular: Madeline Brewer, Patch Darragh, Melora Walters

8. Sauvage / Wild (2018)

8. Sauvage / Wild (2018)

Leo 22 yaşındadır ve bir miktar nakit karşılığında vücudunu sokakta satıyordur. Erkekler gelip giderken o aşka özlem duyuyordur. Üstelik geleceğin ne getireceğini kendisine ne getireceğini de tahmin edemiyordur.

Yönetmen: Camille Vidal-Naquet

Oyuncular: Félix Maritaud, Farid-Eric Bernard, Nicolas Dibla

9. Phantom Summer (2022)

9. Phantom Summer (2022)

Brezilya sahilinde yaşayan genç Lucas ve Martin, yerel bir çocuğun ortadan kaybolmasını araştırırken birbirlerine aşık olurlar. Ancak çiçek açan aşkları, bu cennet gibi yaz manzarasının altında gizlenen kötü güçler tarafından tehdit altındadır.

Yönetmen: Matheus Marchetti

Oyuncular: Tuna Dwek, Bruno Germano, Tony Germano

10. Fresh (2022)

10. Fresh (2022)

Flört uygulamalarını bıraktıktan sonra bir kadın, sözde mükemmel adamla tanışır ve onun romantik bir hafta sonu kaçamağı davetini kabul eder. Ancak yeni sevgilisinin bazı alışılmadık iştah alışkanlıkları olduğunu çok geçmeden fark eder.

Yönetmen: Mimi Cave

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan, Jojo T. Gibbs

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11. Vivarium (2019)

11. Vivarium (2019)

Genç bir çift, ilk evlerini satın almayı düşünür ve bu amaçla, bir emlak acentesini ziyaret ederler. Orada, onlara müstakil bir ev göstermek için yeni, gizemli, tuhaf bir konut projesine eşlik eden garip bir satış temsilcisi tarafından karşılanırlar. Ancak gerçeküstü, labirent benzeri bir kabusun içinde sıkışıp kalırlar.

Yönetmen: Lorcan Finnegan

Oyuncular: Imogen Poots, Danielle Ryan, Molly McCann

12. Possessor (2020)

12. Possessor (2020)

Film, diğer insanların vücutlarına yerleştirmek için beyin implantı teknolojisini kullanan bir ajanın, onları yüksek maaşlı müşteriler için suikastlar düzenlemeye sevk eden gizli bir organizasyon için çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Brandon Cronenberg

Oyuncular: Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason Leigh

13. Poor Things (2023)

13. Poor Things (2023)

Film, parlak ve alışılmışın dışında bilim adamı Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen genç bir kadın olan Bella Baxter'ın fantastik evrimi hakkında inanılmaz bir hikaye anlatıyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

14. How to Have Sex (2023)

14. How to Have Sex (2023)

Ödül törenlerinde dikkat çeken bu filmde üç Britanyalı genç kız, hayatlarının en güzel yazı olması gereken bir yaz tatilinde içki içerek, gece kulüplerine giderek ve sevişerek bir geçiş tatiline çıkarlar.

Yönetmen: Molly Manning Walker

Oyuncular: Anna Antoniades, Mia McKenna-Bruce, Lara Peake

15. Saltburn (2023)

15. Saltburn (2023)

Oxford Üniversitesi'ndeki bir öğrenci, kendisini asla unutulmayacak bir yaz için eksantrik ailesinin mülküne davet eden büyüleyici ve aristokrat bir sınıf arkadaşının dünyasına çekilmiş bulur.

Yönetmen: Emerald Fennell

Oyuncular: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike

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