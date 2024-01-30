Psikoseksüel Gerilim Sevenler Buraya: Son Zamanların En Çok İzlenen Cinsel Gerilim Filmleri
Psikoseksüel Gerilim Sevenler Buraya: Son Zamanların En Çok İzlenen Cinsel Gerilim Filmleri
Psikoseksüel filmler, psikolojik derinlikleri ve cinsel temaları bir araya getiren bir film türüdür. Bu tür, bir yandan izleyicinin bilinçaltına hitap ederken diğer yandan da rahatsız edici ve tahrik edici bir yolculuğa çıkarır. Bu içerikte son yılların en etkileyici ve en çok izlenen psikoseksüel filmlerini sizin için bir araya getirdim.
İyi seyirler!
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1. Creatura (2023)
2. Manticore (2022)
3. Titane (2021)
4. The Scary of Sixty-First (2021)
5. Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time (2020)
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6. Our Time (2018)
7. Cam (2018)
8. Sauvage / Wild (2018)
9. Phantom Summer (2022)
10. Fresh (2022)
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11. Vivarium (2019)
12. Possessor (2020)
13. Poor Things (2023)
14. How to Have Sex (2023)
15. Saltburn (2023)
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