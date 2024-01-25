En Az 130 IQ'ya Sahip Olanların Şakkadanak Anlayacağı Birbirinden Olağanüstü Filmler

Bazı filmler vardır ki karmaşık bir hikayesi ve birbirinden bağımsız gibi görünen olay örgüsü yüzünden anlamak zordur. Ama sıkı bir film izleyiciyseniz o filmleri sizin anlamanız hiç de zor değildir. Özellikle zeka seviyeniz çok yüksekse! Bu listede birbirinden olağanüstü, ufuk açıcı ve benzersiz hikayeleriyle izlerken herkesin anlayamayacağı filmleri sizler için derledim.

İyi seyirler dilerim.