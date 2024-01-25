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En Az 130 IQ'ya Sahip Olanların Şakkadanak Anlayacağı Birbirinden Olağanüstü Filmler

En Az 130 IQ'ya Sahip Olanların Şakkadanak Anlayacağı Birbirinden Olağanüstü Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 11:31

Bazı filmler vardır ki karmaşık bir hikayesi ve birbirinden bağımsız gibi görünen olay örgüsü yüzünden anlamak zordur. Ama sıkı bir film izleyiciyseniz o filmleri sizin anlamanız hiç de zor değildir. Özellikle zeka seviyeniz çok yüksekse! Bu listede birbirinden olağanüstü, ufuk açıcı ve benzersiz hikayeleriyle izlerken herkesin anlayamayacağı filmleri sizler için derledim.

İyi seyirler dilerim.

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1. Lucy (2014)

1. Lucy (2014)

Yanlışlıkla karanlık bir anlaşmanın ortasında kalan bir kadın, durumu kendisini kaçıranların aleyhine çevirir ve insan mantığının ötesinde gelişmiş acımasız bir savaşçıya dönüşür.

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik

2. Nocturnal Animals (2016)

2. Nocturnal Animals (2016)

İlk bölüm Susan adında bir kadının, 20 yıl önce terk ettiği eski kocasından bir kitap taslağı alıp onun fikrini sormasını konu alan 'hikaye içinde hikaye'yi konu alıyor. İkinci bölüm ise aile tatili şiddet içeren ve ölümcül bir hal alan bir adamın etrafında dönen 'Gece Hayvanları' adlı gerçek taslağı takip ediyor. Film aynı zamanda ilk evliliğini hatırlayan ve kendisiyle ilgili bazı karanlık gerçeklerle yüzleşen Susan'ın hikayesini de takip etmeye devam ediyor.

Yönetmen: Tom Ford

Oyuncular: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

3. Tenet (2020)

3. Tenet (2020)

Tek bir kelime olan Tenet'le donanmış ve tüm dünyanın hayatta kalması için savaşan bir kahraman, gerçek zamanın ötesinde bir şeyde ortaya çıkacak bir görev için uluslararası casusluğun alacakaranlık dünyasında yolculuk ediyor.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

4. Predestination (2014)

4. Predestination (2014)

Üst düzey bir geçici ajan, son görevi için zaman boyunca kendisinden kaçan tek suçlunun peşine düşmelidir. Ancak bu kovalamaca aşk, kader, kimlik ve zaman yolculuğu tabularının benzersiz, şaşırtıcı ve akıl almaz bir keşfine dönüşüyor.

Yönetmenler: Michael Spierig, Peter Spierig

Oyuncular: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor

5. I'm Thinking of Ending Things (2020)

5. I'm Thinking of Ending Things (2020)

Endişelerle dolu genç bir kadın, yeni erkek arkadaşıyla birlikte ebeveynlerinin tenha çiftliğine gider. Oraya vardığında kendisi ve kendisi hakkında bildiğini sandığı her şeyi sorgulamaya başlar.

Yönetmen: Charlie Kaufman

Oyuncular: Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette

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6. Mirrormask (2005)

6. Mirrormask (2005)

Karşıt krallıkların fantastik dünyasında, annesi ve babasıyla birlikte aile sirkinde çalışan Helena adında 15 yaşında bir kız, ironik bir şekilde sirkten kaçıp 'gerçek hayata' katılmayı diler. Ancak durum böyle değildir çünkü kendisini devler ve tehlikeli sfenkslerle dolu fantastik bir manzara olan Karanlık Topraklar'a doğru garip bir yolculuğun içinde bulur. Krallığı kurtarmak ve eve geri dönmek için efsanevi MirrorMask'i bulması gerekir.

Yönetmen: Dave McKean

Oyuncular: Stephanie Leonidas, Jason Barry, Rob Brydon

7. Hard Candy (2005)

7. Hard Candy (2005)

Hayley akıllı ve çekici bir genç kızdır. Jeff yakışıklı ve düzgün bir moda fotoğrafçısıdır. İnternet sohbeti, kafede buluşma, Jeff'in evinde doğaçlama bir moda çekimi derken Jeff şanslı gecesi olduğunu düşünür. Ancak bir sürprizle karşı karşıyadır.

Yönetmen: David Slade

Oyuncular: Patrick Wilson, Elliot Page, Sandra Oh

8. Revolver (2005)

8. Revolver (2005)

Jake Gren, hapiste geçirdiği 7 senenin ardından artık serbesttir. Dışarı çıktığı ilk 2 yıl kumardan büyük paralar kazanır ve artık kendisini hapse gönderen kumarhane sahibi Dorothy Macha'dan intikamını almaya hazırdır.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Jason Statham, Ray Liotta, André 3000

9. Lucky Number Slevin (2006)

9. Lucky Number Slevin (2006)

Bir yanlış kimlik vakası, Slevin'i şehrin en rakip suç patronlarından ikisinin planladığı bir savaşın ortasında bulur. Dedektif Brikowski ve suikastçı Goodkat'ın sürekli gözetimi altında, onlar onu yakalamadan önce kendisinin onları ele geçirmesi gerekir.

Yönetmen: Paul McGuigan

Oyuncular: Josh Hartnett, Ben Kingsley, Morgan Freeman

10. The Fountain (2006)

10. The Fountain (2006)

Film, günümüzde yaşayan bir bilim adamı olan Tommy'nin ölümle mücadele etmesini ve çaresizce kansere yakalanan karısı Izzi'nin hayatını kurtaracak tıbbi buluşu aramasını konu alıyor.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Sean Patrick Thomas

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11. Inland Empire (2006)

11. Inland Empire (2006)

David Lynch'in yönetmen koltuğunda oturduğu bu film, bir aktrisin yaşadığı çarpıcı dönüşümü konu alıyor. Filmde, canlandırdığı karakterin etkisinden kurtulamayan bir aktrisin, hayatının korkutucu ve gerçeküstü bir boyuta nasıl evrildiğini izliyoruz. Lynch'in kendine has yönetmenlik tarzı, filmin her sahnesinde hissediliyor. Sahnelerin çekimlerden önce yazılması ve filmin tam bir senaryosunun olmaması, Lynch'in özgün sinema anlayışının bir yansıması olarak görmek mümkün.

Yönetmen: David Lynch

Oyuncular: Karolina Gruszka, Krzysztof Majchrzak, Grace Zabriskie

12. The Nines (2007)

12. The Nines (2007)

Filmde sorunlu bir aktör, bir televizyon programı sunucusu ve beğenilen bir video oyunu tasarımcısı, hayatlarının gizemli ve rahatsız edici şekillerde iç içe geçtiğini fark eder.

Yönetmen: John August

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hope Davis, Melissa McCarthy

13. The Mist (2007)

13. The Mist (2007)

Korkunç bir fırtına, kana susamış yaratıkların bir türünü serbest kaldığı küçük bir kasabada, artık küçük bir grup vatandaşın bir süpermarkette saklandığı ve hayatları için savaştığı yer haline gelir.

Yönetmen: Frank Darabont

Oyuncular: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden

14. 1408 (2007)

14. 1408 (2007)

Paranormal olayları çürütme konusunda uzmanlaşmış bir adam, Dolphin Hotel'in efsanevi 1408 numaralı odasına yerleşir. Yerleştikten kısa bir süre sonra gerçek bir terörle karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Mikael Håfström

Oyuncular: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack

15. Repo Men (2010)

15. Repo Men (2010)

Yapay organların krediyle satın alınabileceği yakın gelecekte geçen film, satın aldığı kalbin ödemelerini yapmakta zorlanan bir adamın etrafında dönüyor. Bu nedenle, söz konusu hisse senedine yeniden el konulmadan önce kaçması gerekiyor.

Yönetmen: Miguel Sapochnik

Oyuncular: Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga

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