Cillian Murphy Başı Çekiyor: 74. Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' Ödülü İçin Yarışan 20 Film

Almanya'nın başkenti Berlin, 15-25 Şubat tarihleri arasında 10 günlük harika bir festival için hazırlanıyor. 74. Berlin Film Festivali (Berlinale) olarak bilinen bu etkinlikte Altın Ayı ödülünü kazanmak için 20 film yarışacak. Festivalin açılışını, Belçikalı yönetmen Tim Mielants'ın 'Small Things Like These' adlı filmi yapacak. Filmde 'Oppenheimer' filminin başarılı yıldızı Cillian Murphy başrolde yer alıyor. Ödül töreni ise festivalin son günü olan 20 Şubat'ta düzenlenecek. Peki 74. Berlin Film Festivali'nde hangi 20 film yarışacak gelin hep birlikte listeye bakalım.