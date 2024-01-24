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Cillian Murphy Başı Çekiyor: 74. Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' Ödülü İçin Yarışan 20 Film

Cillian Murphy Başı Çekiyor: 74. Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' Ödülü İçin Yarışan 20 Film

Almanya Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 12:12

Almanya'nın başkenti Berlin, 15-25 Şubat tarihleri arasında 10 günlük harika bir festival için hazırlanıyor. 74. Berlin Film Festivali (Berlinale) olarak bilinen bu etkinlikte Altın Ayı ödülünü kazanmak için 20 film yarışacak. Festivalin açılışını, Belçikalı yönetmen Tim Mielants'ın 'Small Things Like These' adlı filmi yapacak. Filmde 'Oppenheimer' filminin başarılı yıldızı Cillian Murphy başrolde yer alıyor. Ödül töreni ise festivalin son günü olan 20 Şubat'ta düzenlenecek. Peki 74. Berlin Film Festivali'nde hangi 20 film yarışacak gelin hep birlikte listeye bakalım.

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1. Small Things Like These (2024)

1. Small Things Like These (2024)

1985 yılında ailesine sadık bir baba olan Bill Furlong, İrlanda'da bir kasabada bulunan yerel manastırın sakladığı rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi hakkında da şok edici gerçekleri ortaya çıkarır.

Yönetmen: Tim Mielants

Oyuncular: Cillian Murphy, Ciarán Hinds, Emily Watson

2. Another End (2024)

2. Another End (2024)

Yakın bir gelecekte geçen “Another End”, ayrılığın acısını hafifletmek ve veda etmek için biraz daha fazla zaman sağlamak amacıyla ölü bir kişinin bilincini canlı bir bedene geri koyabilen yeni bir teknolojinin var olduğu dönemi konu alıyor.

Yönetmen: Piero Messina

Oyuncular: Philip Rosch, Gael García Bernal, Bérénice Bejo

3. Architecton (2024)

3. Architecton (2024)

Film, izleyenleri yaşam alanımızı oluşturan malzemelere doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Beton ve onun atası olan taş ve bunların değişen gezegen üzerindeki etkisini konu alıyor.

Yönetmen: Victor Kossakovsky

4. Black Tea (2024)

4. Black Tea (2024)

Black Tea, düğün gününde dışarı çıktıktan sonra Fildişi Sahili'nden ayrılan ve Guangzhou, Çin'de yeni bir hayata başlamak için yola çıkan Aya'nın hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Abderrahmane Sissako

5. La Cocina (2024)

5. La Cocina (2024)

Film, öğle yemeği telaşı sırasında dünyanın dört bir yanından kültürlerin harmanlandığı bir New York restoranının mutfağındaki geçen olayları ve insanları konu alıyor.

Yönetmen: Alonso Ruizpalacios

Oyuncular: Rooney Mara, Oded Fehr, John Pyper-Ferguson

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6. Dahomey (2024)

6. Dahomey (2024)

Dahomey Krallığı'ndan yağmalanan 26 kraliyet hazinesinin Paris'te sergilenen yolculuğu, şimdi Benin'e iade ediliyor. Diop, yeni neslin taleplerini sanatsal bir şekilde dile getiriyor.

Yönetmen: Mati Diop

7. A Different Man (2024)

7. A Different Man (2024)

Film, Edward'ın hikayesini anlatıyor. Yüzünü yeniden yapılandırma ameliyatı geçirdikten sonra Edward'ın eski hayatını konu alan film onun bir sahne prodüksiyonundaki bir oyuncuya takılıp kalmasını anlatıyor.

Yönetmen: Aaron Schimberg

Oyuncular: Sebastian Stan, Miles G. Jackson, Adam Pearson

8. L'Empire (2024)

8. L'Empire (2024)

Festivale damga vurması beklenen bir film olan L'Empire, Kuzey Fransa'nın küçük bir köyünün, gizli ve dünya dışı şövalyelerin savaş alanı haline gelmesini konu alıyor.

Yönetmen: Bruno Dumont

Oyuncular: Camille Cottin, Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei

9. Gloria! (2024)

9. Gloria! (2024)

Film, Barok döneminin büyülü atmosferinde, Venedik'in tarihi sokaklarında geçiyor. Bu dönemin klasik müzik dünyasını, daha adaletli ve eşit bir perspektiften ele alıyor.

Yönetmen: Margherita Vicario

Oyuncular: Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi

10. Suspended Time (2024)

10. Suspended Time (2024)

Yönetmen: Olivier Assayas

Oyuncular: Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Micha Lescot

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11. From Hilde, with Love (2024)

11. From Hilde, with Love (2024)

Drama türündeki bu film, birbirine aşık olan ve Gestapo tarafından esir alınana kadar keyifli bir yaz geçiren bir çiftin başına gelen türlü zorlukları ve mücadeleleri konu alıyor.

Yönetmen: Andreas Dresen

Oyuncular: Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann, Sina Martens

12. My Favourite Cake (2024)

12. My Favourite Cake (2024)

Yönetmenler: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Oyuncular: Esmaeel Mehrabi, Lili Farhadpour

13. Langue Étrangère (2024)

13. Langue Étrangère (2024)

Yönetmen: Claire Burger

Oyuncular: Chiara Mastroianni, Nina Hoss, Lilith Grasmug

14. Who Do I Belong To (2024)

14. Who Do I Belong To (2024)

Oğlu savaştan eve döndüğünde, Tunuslu bir kadın anne sevgisi ile gerçeği arayışı arasında kalır ve köylerinde bir karanlığın ortaya çıkmasına neden olur.

Yönetmen: Meryam Joobeur

Oyuncular: Adam Bessa, Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa

15. Pepe (2024)

15. Pepe (2024)

Medellín karteli olarak adlandırılan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın özel hayvanat bahçesinde yaşamak için Afrika'dan Kolombiya'ya bir su aygırı getirilir. Hayvan, filmin kendisinde bir anlatıcı olarak görünür. 

Yönetmen: Nelson Carlo de Los Santos Arias

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16. Shambhala (2024)

16. Shambhala (2024)

Himalaya'nın çok kocalı bir köyünde hamile olan PEMA, kocası ortadan kaybolunca incelemelerle karşı karşıya kalır. Fiili eşi olan keşiş kayınbiraderi ile birlikte onu vahşi doğada arar ve yolculuk boyunca kendi kendini keşfetmeye başlar.

Yönetmen: Min Bahadur Bham

Oyuncular: Thinley Lhamo, Sonam Topden, Tenzing Dalha

17. Sterben (2024)

17. Sterben (2024)

Lissy Lunies 70'li yaşlarının ortalarındadır ve demans hastası kocası Gerd bir huzurevinde yaşadığı için özgürlüğünün tadını çıkarıyordur. Ancak Lissy'nin kendisi de çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordur. Diyabet, böbrek hastalığı ve kanser

Yönetmen: Matthias Glasner

Oyuncular: Lars Eidinger, Saskia Rosendahl, Ronald Zehrfeld

18. The Devil's Bath (2024)

18. The Devil's Bath (2024)

18. yüzyılda Avusturya'da geçen filmde köylerin etrafı ormanlarla çevrilidir. Bir bebeği öldürmek, bir kadının ölüm cezasına çarptırılmasına neden olur. Agnes, sevgilisiyle evlilik hayatına hazırlanır. Ama aklı ve kalbi ağırlaşır. Zira tek başına kasvetli bir yol, kötü düşünceler ortaya çıkarır.

Yönetmenler: Severin Fiala, Veronika Franz

Oyuncular: Anja Plaschg, Maria Hofstätter, David Scheid

19. Vogter (2024)

19. Vogter (2024)

Film, idealist bir hapishane memuru olan Eva'nın, geçmişinden gelen genç bir adamın çalıştığı hapishaneye nakledilmesiyle hayatının ikilemiyle karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Yönetmen: Gustav Möller

Oyuncular: Dar Salim, Sidse Babett Knudsen, Jacob Lohmann

20. Yeohaengjaui Pilyo (2024)

20. Yeohaengjaui Pilyo (2024)

Yönetmen: Hong Sang-soo

Oyuncular: Isabelle Huppert, Kwon Hae-hyo, Yunhee Cho

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