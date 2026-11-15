Bu Metal Şarkısı Hangi Filmde Kullanıldı?
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Metal şarkıları bazen filmlerin en unutulmaz sahnelerine eşlik ederek hafızalara kazınıyor. Peki, sevdiğin metal şarkılarının hangi filmlerde kullanıldığını ne kadar iyi biliyorsun? Bakalım bu testte kaç soruyu doğru cevaplayabileceksin! 🤘
1. Slayer'ın efsanevi şarkısı "Angel of Death" hangi filmde kullanıldı?
2. Mastodon'un "Island" şarkısını hangi animasyon filminde duyduk?
3. Metallica'nın "For Whom the Bell Tolls" şarkısı hangi zombi filminde kullanıldı?
4. Rage Against the Machine'in "Wake Up" şarkısı hangi bilim kurgu filminde yer aldı?
5. Nine Inch Nails'in "Dead Souls" şarkısı hangi kült filmde kullanıldı?
6. Limp Bizkit'in "Take a Look Around" şarkısı hangi aksiyon filminin müzikleri arasında yer aldı?
7. AC/DC'nin "Shoot to Thrill" şarkısını hangi süper kahraman filminde duyduk?
8. Black Sabbath'ın "Iron Man" şarkısı hangi Marvel filminde kullanıldı?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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