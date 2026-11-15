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Bu Metal Şarkısı Hangi Filmde Kullanıldı?

etiket Bu Metal Şarkısı Hangi Filmde Kullanıldı?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
15.11.2026 - 14:01
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Metal şarkıları bazen filmlerin en unutulmaz sahnelerine eşlik ederek hafızalara kazınıyor. Peki, sevdiğin metal şarkılarının hangi filmlerde kullanıldığını ne kadar iyi biliyorsun? Bakalım bu testte kaç soruyu doğru cevaplayabileceksin! 🤘

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1. Slayer'ın efsanevi şarkısı "Angel of Death" hangi filmde kullanıldı?

2. Mastodon'un "Island" şarkısını hangi animasyon filminde duyduk?

3. Metallica'nın "For Whom the Bell Tolls" şarkısı hangi zombi filminde kullanıldı?

4. Rage Against the Machine'in "Wake Up" şarkısı hangi bilim kurgu filminde yer aldı?

5. Nine Inch Nails'in "Dead Souls" şarkısı hangi kült filmde kullanıldı?

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6. Limp Bizkit'in "Take a Look Around" şarkısı hangi aksiyon filminin müzikleri arasında yer aldı?

7. AC/DC'nin "Shoot to Thrill" şarkısını hangi süper kahraman filminde duyduk?

8. Black Sabbath'ın "Iron Man" şarkısı hangi Marvel filminde kullanıldı?

Metal sinemasına henüz giriş yapmamışsın!

Metal müzik ve sinema dünyasının kesiştiği noktaları biraz daha keşfetmen gerekiyor. Belki de sevdiğin şarkıların hangi filmlerde kullanıldığını öğrenmenin zamanı gelmiştir. Biraz film müziği mesaisi iyi gelebilir! Merak etme, bu listeyi yeniden izleyerek açığı kapatabilirsin.

İyi bir metal-sinema takipçisisin!

Bazı unutulmaz eşleşmeleri yakalamışsın! Hem metal müziğe hem de sinemaya ilgin olduğu belli. Ama hâlâ keşfedeceğin pek çok sürpriz var. Film izlerken kulaklarını biraz daha kabart; belki de arka planda çalan favori grubunu fark edersin!

Sen tam bir metal sinema ansiklopedisisin!

Metal riffleriyle sinema sahnelerini birbirinden ayırmıyorsun! Hangi şarkının hangi filmde çaldığını çok iyi biliyorsun. Belli ki hem kulakların hem de sinema hafızan oldukça güçlü. Film müzikleri konusunda arkadaşlarına bile ders verebilecek seviyedesin. Tebrikler, sen gerçek bir metal ve sinema tutkunusun! 🤘

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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