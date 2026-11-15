Bu Metal Şarkısı Hangi Filmde Kullanıldı?

Bazı unutulmaz eşleşmeleri yakalamışsın! Hem metal müziğe hem de sinemaya ilgin olduğu belli. Ama hâlâ keşfedeceğin pek çok sürpriz var. Film izlerken kulaklarını biraz daha kabart; belki de arka planda çalan favori grubunu fark edersin!