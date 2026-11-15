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Acı Haber: Afşinli Halk Ozanı Aşık Kamberi Kahramanmaraş Otogarında Ölü Bulundu

Acı Haber: Afşinli Halk Ozanı Aşık Kamberi Kahramanmaraş Otogarında Ölü Bulundu

Kahramanmaraş
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 14:07
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden halk ozanı Kamber Biçici, kentteki otogarın tuvaletinde ölü bulundu. “Aşık Kamberi” adıyla tanınan 72 yaşındaki ozanın hareketsiz yattığı fark edildi, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Biçici’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Otogarın tuvaletinde hareketsiz yatan ozanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otogarın tuvaletinde hareketsiz yatan ozanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta üzücü bir olay yaşandı. Kentteki otogarın tuvalet bölümünde bir kişinin hareketsiz durduğu fark edildi. Durumun bildirilmesinin ardından yapılan kontrollerde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kişinin, yörede 'Aşık Kamberi' adıyla tanınan 72 yaşındaki halk ozanı Kamber Biçici olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Biçici'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Afşin'de doğan Aşık Kamberi uzun yıllar farklı şehirlerde saz çaldı.

Afşin'de doğan Aşık Kamberi uzun yıllar farklı şehirlerde saz çaldı.

Kamber Biçici, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi. Yörede herkes onu gerçek adından çok 'Aşık Kamberi' olarak tanıyordu.

Uzun yıllar boyunca farklı şehirlerde saz eşliğinde türküler seslendiren Biçici; sokaklarda, kahvehanelerde ve çeşitli etkinliklerde dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Ozan, 2020 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması'na da katılmıştı. O yarışmaya katıldığında 66 yaşında olan Biçici, ilerleyen yaşına rağmen sazından ve türkülerinden hiç kopmadığını gösteriyordu.

Aşık Kamberi, 2015'teki röportajında bağlamaya Mahzuni Şerif'ten etkilenerek başladığını anlatmıştı.

Aşık Kamberi, 2015'teki röportajında bağlamaya Mahzuni Şerif'ten etkilenerek başladığını anlatmıştı.

Biçici'nin müzik yolculuğunda, kendisi gibi Afşinli olan usta halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif'in izi vardı.

Afşin'in Berçenek köyünde doğan Mahzuni Şerif, Türk halk müziğinin en çok bilinen ozanlarından biri olmuştu. 2002'de hayatını kaybeden usta ozanın türküleri bugün hâlâ pek çok sazende tarafından seslendiriliyor. Aşık Kamberi de onlardan biriydi.

2015 yılında Maraş Manşet gazetesine röportaj veren Biçici, çocukluğundan beri saz çaldığını anlatmıştı. Bağlamaya ilgisinin Mahzuni Şerif'ten etkilenerek başladığını söyleyen ozan, hayatını saz çalarak kazandığını da dile getirmişti.

Üstelik bu yolculuk onu yıllarca bir şehirden ötekine taşıdı. Sazını omzuna alıp türkülerini sokaklara ve kahvehanelere götüren Aşık Kamberi'nin cansız bedeni de yine bir otogarda bulundu.

Öte yandan ozanın ölümüne ilişkin ayrıntıların, Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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