Acı Haber: Afşinli Halk Ozanı Aşık Kamberi Kahramanmaraş Otogarında Ölü Bulundu
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden halk ozanı Kamber Biçici, kentteki otogarın tuvaletinde ölü bulundu. “Aşık Kamberi” adıyla tanınan 72 yaşındaki ozanın hareketsiz yattığı fark edildi, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Biçici’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otogarın tuvaletinde hareketsiz yatan ozanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Afşin'de doğan Aşık Kamberi uzun yıllar farklı şehirlerde saz çaldı.
Aşık Kamberi, 2015'teki röportajında bağlamaya Mahzuni Şerif'ten etkilenerek başladığını anlatmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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