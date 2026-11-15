Acı Haber: Afşinli Halk Ozanı Aşık Kamberi Kahramanmaraş Otogarında Ölü Bulundu

Biçici'nin müzik yolculuğunda, kendisi gibi Afşinli olan usta halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif'in izi vardı.

Afşin'in Berçenek köyünde doğan Mahzuni Şerif, Türk halk müziğinin en çok bilinen ozanlarından biri olmuştu. 2002'de hayatını kaybeden usta ozanın türküleri bugün hâlâ pek çok sazende tarafından seslendiriliyor. Aşık Kamberi de onlardan biriydi.

2015 yılında Maraş Manşet gazetesine röportaj veren Biçici, çocukluğundan beri saz çaldığını anlatmıştı. Bağlamaya ilgisinin Mahzuni Şerif'ten etkilenerek başladığını söyleyen ozan, hayatını saz çalarak kazandığını da dile getirmişti.

Üstelik bu yolculuk onu yıllarca bir şehirden ötekine taşıdı. Sazını omzuna alıp türkülerini sokaklara ve kahvehanelere götüren Aşık Kamberi'nin cansız bedeni de yine bir otogarda bulundu.

Öte yandan ozanın ölümüne ilişkin ayrıntıların, Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.