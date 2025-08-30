onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Usta Oyuncudan Acı Haber! Anta Toros Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncudan Acı Haber! Anta Toros Hayatını Kaybetti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.08.2025 - 17:29

Türk sinema ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde iz bırakan sanatçının vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

77 yaşındaki oyuncu Anta Toros yaşamını yitirdi.

77 yaşındaki oyuncu Anta Toros yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Terzioğlu mesajında, “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Nedim Saban da üzüntüsünü, “Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle dile getirdi.

Anta Toros, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın