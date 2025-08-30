Bir Taciz İddiası Daha! Oyuncu Cezmi Baskın Hakkında Taciz İddiası Ortaya Atıldı
Son günlerde sanat camiası ardı ardına gündeme gelen taciz iddialarıyla sarsılıyor. Pek çok tanınmış isim hakkında ortaya çıkan bu iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı’nda canlandırdığı Osman Ağa rolüyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Cezmi Baskın da bu tartışmaların odağına yerleşti. Fazilet Onat, Baskın tarafından maruz bırakıldığını öne sürdüğü tacizi kamuoyuyla paylaştı.
Fazilet Onat, Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa karakteriyle tanınan oyuncu Cezmi Baskın hakkında "İfşa ediyorum" yazarak tacize uğradığını iddia etti.
Paylaşımı da buraya bırakıyoruz:
