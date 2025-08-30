onedio
Haberler
Magazin
Bir Taciz İddiası Daha! Oyuncu Cezmi Baskın Hakkında Taciz İddiası Ortaya Atıldı

Bir Taciz İddiası Daha! Oyuncu Cezmi Baskın Hakkında Taciz İddiası Ortaya Atıldı

Taciz
Esra Demirci
Esra Demirci
30.08.2025 - 17:17

Son günlerde sanat camiası ardı ardına gündeme gelen taciz iddialarıyla sarsılıyor. Pek çok tanınmış isim hakkında ortaya çıkan bu iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı’nda canlandırdığı Osman Ağa rolüyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Cezmi Baskın da bu tartışmaların odağına yerleşti. Fazilet Onat, Baskın tarafından maruz bırakıldığını öne sürdüğü tacizi kamuoyuyla paylaştı.

Sanat dünyası peş peşe gündeme gelen taciz iddialarıyla çalkalanıyor.

Birçok ünlü isim hakkında ortaya atılan bu iddialar, toplumda geniş bir tartışma yarattı. Mesut Adlin, Anıl Emre Daldal, Mesut Süre, Mehmet Yılmaz Ak, Tayanç Ayaydın, Selim Evci, Ahmet Ergenç taciz iddiaların odağındaki isimler olurken şimdi de oyuncu Cezmi Baskın hakkında bir itiraf geldi.

Fazilet Onat, Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa karakteriyle tanınan oyuncu Cezmi Baskın hakkında "İfşa ediyorum" yazarak tacize uğradığını iddia etti.

Onat, oyuncu Cezmi Baskın hakkında şu ifadeleri kullandı:

''İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskin beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır. Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir.''

Paylaşımı da buraya bırakıyoruz:

