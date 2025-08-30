onedio
Magazin
X'te Goygoyculara Malzeme Çıktı: Kobra Murat Damat Tarafının Hediye Market Alışverişini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2025 - 12:03

Geçtiğimiz haftalarda ihtişamlı söz organizasyonlarıyla gündem olan Kobra Murat, kızı Sergül'ü evlendirmek için ilk adımı attı ve mutluluğunun her anını sosyal medyadan paylaştı. Şimdi de sosyal medyada damat tarafının yaptığı market alışverişini paylaşan Murat, geleneklerini paylaşmaya devam ederken o anlar X kullanıcılarına goygoy çıkardı.

Roman kültürünün ihtişamını yansıtan kutlamaların en tazesine, Kobra Murat’ın kızı Sergül Divandiler’in sözü sahne oldu.

Henüz 18 yaşında ve yeni lise mezunu olan Sergül, evlilik yolunda ilk adımını atarken, günler süren kutlamalar boyunca giydiği altın işlemeli, taş detaylı ve parıltılı elbiselerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sergül’ün söz töreni, Roman kültürünün görkemli ve ışıltılı geleneklerinin en canlı örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Kobra murat ise kızının evlilik hazırlıklarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam diyor.

Özellikle Edirne ve çevresinde, damadın sözlüsüne her 15 günde bir kahvaltı, pasta ve yemiş gibi ikramların götürmesinin köklü geleneklerinden olduğunu söyleyen Kobra Murat, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Kobra Murat o paylaşımın altına şu ifadeleri kullandı:

'Bizde adet her 15 günde bir söylenen damat sözlüsüne kahvaltı, pastalar, yemişler getirir. Bu bizim atalardan kalan adetimiz yüz yıllardır bu adetler kültürümüzde devam ediyor. Dünürlerime teşekkürler sevgiler selamlar olsun canlarım Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar.

Canlarım evlatlarıma canım feda, prenses kızım Sergül Divandiler, Emirhan Aktaş kapıya gümüş tokmağı vurmuşlar ama sonuna kadar hakkından gelmişler topuyla tüfeğiyle, etiyle ekmeğiyle. 3. erkek evladım, paşa damadım, kapılardan sığmayan manken kılıklı Emirhan’ım hem gözümü doldurmuş hem gönlümü doldurmuş paşam. Kesene bereket, her zaman Halil İbrahim sofralarınız olsun.

Babam edirnenin yarısı, oklalı dünürlerime Kobra Murat’tan ailesinden sevgiler selamlar. Yakışıyor yakışıyor, saltanat anlımıza yapışıyor. Çağla, Füsun Aktaş, Emine Divandiler, Murat Divandiler, Sevinç, Doğuş Divandiler, Öznur Tasarım, Yiğithan Divandiler, Yakadan Paçaya Hanımağa Yasemin, Murat Divandiler, Sanatçı Doğuş Divandiler.

Evlatlarıma, torunuma, gelinime, karıma, kızıma, paşa evladım Doğuş Divandiler, paşa oğlum Yiğithan Divandiler, paşa damadım Emirhan Aktaş. Canım feda olsun malım mülküm helal olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, şanslı, kısmetli, uzun ömürlü hayatınız olsun. Hayalleriniz gerçek olsun, uzun ömürlü hayatımız olsun inşallah.

Yüce Allah’ım kem gözlerden, kötü dillerden nazarlardan saklasın inşallah. Amin amin amin. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocaaammm 🙏🥰😘

