X'te Goygoyculara Malzeme Çıktı: Kobra Murat Damat Tarafının Hediye Market Alışverişini Paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda ihtişamlı söz organizasyonlarıyla gündem olan Kobra Murat, kızı Sergül'ü evlendirmek için ilk adımı attı ve mutluluğunun her anını sosyal medyadan paylaştı. Şimdi de sosyal medyada damat tarafının yaptığı market alışverişini paylaşan Murat, geleneklerini paylaşmaya devam ederken o anlar X kullanıcılarına goygoy çıkardı.
Roman kültürünün ihtişamını yansıtan kutlamaların en tazesine, Kobra Murat’ın kızı Sergül Divandiler’in sözü sahne oldu.
Özellikle Edirne ve çevresinde, damadın sözlüsüne her 15 günde bir kahvaltı, pasta ve yemiş gibi ikramların götürmesinin köklü geleneklerinden olduğunu söyleyen Kobra Murat, o anları sosyal medyadan paylaştı.
Kobra Murat o paylaşımın altına şu ifadeleri kullandı:
