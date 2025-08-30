Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paylaşıp Sildiği Kareler "Yaşından Büyük Gösteriyor" Tartışmasını Alevlendirdi!

Daha önce de birçok kez kombinleri, saçları ve makyaj seçimleriyle yaşından büyük gösterdiği düşünülen Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada adeta her hareketiyle gündem yaratmayı başarıyor.

Genç oyuncunun son paylaşımları, takipçileri arasında yine tartışmalara yol açtı; kimi kullanıcılar ona “Tebrikler, sonunda 35 gösteriyorsun!” gibi eleştirel yorumlar yaparken, kimileri ise genç yıldızın güzelliğine ve duruşuna övgü yağdırdı.

Su Burcu Yazgı Coşku bu paylaşımı kısa süre içerisinde profilinden kaldırdı.