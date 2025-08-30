Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paylaşıp Sildiği Kareler "Yaşından Büyük Gösteriyor" Tartışmasını Alevlendirdi!
Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, tarzı ve duruşuyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Son paylaştığı poz, kullanıcıların “Kendini yine büyük mü göstermeye çalışıyor?” yorumlarına neden olurken kimileri ise genç isme övgü yağdırdı. Su Burcu Yazgı Coşkun o pozları kısa sürede sildi.
Küçük yaşta hayatımıza Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle giren Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz sezon Bir Gece Masalı ile adından bir kez daha söz ettirmişti.
Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı pozda başına taktığı siyah bandana ile siyah elbisesini kombinleyen, makyajını da kahve tonlarda tercih eden isim yine "yaş" tartışmalarını gündeme taşıdı.
