Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paylaşıp Sildiği Kareler "Yaşından Büyük Gösteriyor" Tartışmasını Alevlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2025 - 11:02

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, tarzı ve duruşuyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Son paylaştığı poz, kullanıcıların “Kendini yine büyük mü göstermeye çalışıyor?” yorumlarına neden olurken kimileri ise genç isme övgü yağdırdı. Su Burcu Yazgı Coşkun o pozları kısa sürede sildi.

Küçük yaşta hayatımıza Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle giren Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz sezon Bir Gece Masalı ile adından bir kez daha söz ettirmişti.

Kardeşlerim dizisindeki başarılı performansı ve Burak Deniz’le olan partnerliği de sık sık gündem olmuş, özellikle sosyal medyada eleştiriler toplamıştı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un stil seçimleri de her daim konuşulmaya devam etmişti. Daha önce kombinleri ve makyajıyla yaşını olduğundan büyük gösterdiği yönünde yorumlar alan genç oyuncu, son paylaşımında da benzer bir gündem yarattı.

Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı pozda başına taktığı siyah bandana ile siyah elbisesini kombinleyen, makyajını da kahve tonlarda tercih eden isim yine "yaş" tartışmalarını gündeme taşıdı.

Daha önce de birçok kez kombinleri, saçları ve makyaj seçimleriyle yaşından büyük gösterdiği düşünülen Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada adeta her hareketiyle gündem yaratmayı başarıyor. 

Genç oyuncunun son paylaşımları, takipçileri arasında yine tartışmalara yol açtı; kimi kullanıcılar ona “Tebrikler, sonunda 35 gösteriyorsun!” gibi eleştirel yorumlar yaparken, kimileri ise genç yıldızın güzelliğine ve duruşuna övgü yağdırdı.

Su Burcu Yazgı Coşku bu paylaşımı kısa süre içerisinde profilinden kaldırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın