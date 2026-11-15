Ayak Parmak Aralarındaki Kaşıntının Nedeni Ortaya Çıktı: Tedavi Edilmezse Geçmiyor
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Çorabı ya da ayakkabıyı çıkardıktan hemen sonra başlayan kaşıntı, halk arasında “atlet ayağı” olarak bilinen ayak mantarının en tipik belirtilerinden biri. Mayo Clinic’in verdiği bilgilere göre enfeksiyon çoğunlukla ayak parmaklarının arasında başlıyor ve kepeklenme, çatlama, yanma gibi şikâyetlerle ilerliyor. Üstelik tedavi edilmezse kendi kendine geçmiyor. Diyabet hastaları için ise risk çok daha büyük.
KAYNAK: Mayo Clinic, NI Direct
Ayak mantarının en tipik belirtisi, çorap ve ayakkabı çıkarıldıktan hemen sonra yoğunlaşan kaşıntı.
Mantar sıcak ve nemli ortamı seviyor: Havuz ve ortak duşlarda çıplak ayakla dolaşmak riski artırıyor.
Ayak mantarı kendi kendine geçmiyor, diyabet hastalarında ise ciddi bir deri enfeksiyonuna dönüşebiliyor.
Pamuklu çorap, dönüşümlü ayakkabı ve iyi kurulanmış parmak araları mantara karşı ilk savunma hattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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