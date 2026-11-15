Ayak Parmak Aralarındaki Kaşıntının Nedeni Ortaya Çıktı: Tedavi Edilmezse Geçmiyor

Tıp dilinde 'tinea pedis' olarak geçen ayak mantarı, halk arasında 'atlet ayağı' diye biliniyor. Hastalığa, kasıkta ve vücudun farklı bölgelerinde de enfeksiyona yol açan dermatofit adlı mantarlar neden oluyor.

Mayo Clinic'in verdiği bilgilere göre en dikkat çekici belirti, çorap ve ayakkabı çıkarıldıktan hemen sonra yoğunlaşan kaşıntı. Enfeksiyon genellikle ayak parmaklarının arasında, pul pul dökülen, soyulan ya da çatlayan bir deriyle başlıyor.

Bu tabloya yanma, batma hissi, küçük su kabarcıkları ve ayak tabanıyla yanlarında kuruluk eşlik edebiliyor. Cildin rengine göre etkilenen bölge kırmızı, mor ya da grimsi görünebiliyor. Bazı kişilerde ise parmak arasındaki deri beyazlayıp nemli, yumuşak bir hal alıyor.