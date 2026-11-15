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Ayak Parmak Aralarındaki Kaşıntının Nedeni Ortaya Çıktı: Tedavi Edilmezse Geçmiyor

Ayak Parmak Aralarındaki Kaşıntının Nedeni Ortaya Çıktı: Tedavi Edilmezse Geçmiyor

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 13:22
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Çorabı ya da ayakkabıyı çıkardıktan hemen sonra başlayan kaşıntı, halk arasında “atlet ayağı” olarak bilinen ayak mantarının en tipik belirtilerinden biri. Mayo Clinic’in verdiği bilgilere göre enfeksiyon çoğunlukla ayak parmaklarının arasında başlıyor ve kepeklenme, çatlama, yanma gibi şikâyetlerle ilerliyor. Üstelik tedavi edilmezse kendi kendine geçmiyor. Diyabet hastaları için ise risk çok daha büyük.

KAYNAK: Mayo Clinic, NI Direct

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Ayak mantarının en tipik belirtisi, çorap ve ayakkabı çıkarıldıktan hemen sonra yoğunlaşan kaşıntı.

Ayak mantarının en tipik belirtisi, çorap ve ayakkabı çıkarıldıktan hemen sonra yoğunlaşan kaşıntı.

Tıp dilinde 'tinea pedis' olarak geçen ayak mantarı, halk arasında 'atlet ayağı' diye biliniyor. Hastalığa, kasıkta ve vücudun farklı bölgelerinde de enfeksiyona yol açan dermatofit adlı mantarlar neden oluyor.

Mayo Clinic'in verdiği bilgilere göre en dikkat çekici belirti, çorap ve ayakkabı çıkarıldıktan hemen sonra yoğunlaşan kaşıntı. Enfeksiyon genellikle ayak parmaklarının arasında, pul pul dökülen, soyulan ya da çatlayan bir deriyle başlıyor.

Bu tabloya yanma, batma hissi, küçük su kabarcıkları ve ayak tabanıyla yanlarında kuruluk eşlik edebiliyor. Cildin rengine göre etkilenen bölge kırmızı, mor ya da grimsi görünebiliyor. Bazı kişilerde ise parmak arasındaki deri beyazlayıp nemli, yumuşak bir hal alıyor.

Mantar sıcak ve nemli ortamı seviyor: Havuz ve ortak duşlarda çıplak ayakla dolaşmak riski artırıyor.

Mantar sıcak ve nemli ortamı seviyor: Havuz ve ortak duşlarda çıplak ayakla dolaşmak riski artırıyor.

Mantar sıcak ve nemli ortamda hızla çoğalıyor. Gün boyu kapalı ayakkabı giymek, ayakların çok terlemesi ve terli çorapla uzun süre kalmak riski artırıyor.

Üstelik enfeksiyon bulaşıcı. Havuz, ortak duş ve soyunma odalarında çıplak ayakla dolaşmak ve havlu, çorap ya da ayakkabıyı başkasıyla paylaşmak, en yaygın bulaşma yolları arasında.

Kaşınan bölgeye dokunduktan sonra vücudun başka yerlerine dokunmak ya da ayakları kurulayan havluyu tüm vücutta kullanmak da mantarı kasık gibi başka bölgelere taşıyabiliyor.

Ayak mantarı kendi kendine geçmiyor, diyabet hastalarında ise ciddi bir deri enfeksiyonuna dönüşebiliyor.

Ayak mantarı kendi kendine geçmiyor, diyabet hastalarında ise ciddi bir deri enfeksiyonuna dönüşebiliyor.

Kuzey İrlanda'nın resmi sağlık rehberi NI Direct'e göre ayak mantarının kendiliğinden geçmesi pek olası değil, bu yüzden tedavi öneriliyor. Eczanelerde reçetesiz satılan mantar karşıtı krem, sprey ve pudralar mantarın çoğalmasını durduruyor. Ancak bu ürünlerin hepsi çocuklar, yaşlılar, hamileler ve emziren kadınlar için uygun değil, bu nedenle eczacıya danışmak gerekiyor.

İki haftalık tedaviye rağmen düzelme olmuyorsa doktora başvurmak gerekiyor. Ayak kızarıp ısınıyor ve ağrıyorsa ya da şişlik, iltihap, ateş gibi belirtiler görülüyorsa da beklememek gerekiyor.

Diyabet hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ise tablo daha ciddi. Bu kişilerde araya bakteri girerek selülit adı verilen ciddi bir deri enfeksiyonu gelişebiliyor.

Pamuklu çorap, dönüşümlü ayakkabı ve iyi kurulanmış parmak araları mantara karşı ilk savunma hattı.

Pamuklu çorap, dönüşümlü ayakkabı ve iyi kurulanmış parmak araları mantara karşı ilk savunma hattı.

İlk adım, ayakları her gün yıkayıp özellikle parmak aralarını iyice kurulamak. Pamuklu çorap tercih etmek ve çorabı her gün değiştirmek de önemli; çok terleyenlerin daha sık değiştirmesi gerekiyor. Ayakkabıları dönüşümlü giymek de kurumalarına fırsat veriyor.

Ortak alanlarda terlik kullanmak, havlu ve ayakkabı paylaşmamak gerekiyor. Öte yandan parmak aralarına nemlendirici sürülmemesi öneriliyor, çünkü nem mantarın çoğalmasına zemin hazırlıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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