Spor Ayakkabılardaki Fazladan Deliği Kimse Kullanmıyor: Meğer Bir Amacı Varmış
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Spor ayakkabıların çoğunda bağcık deliklerinin en üstünde fazladan bir delik çifti bulunur ve genellikle boş bırakılır. Diğer deliklerle aynı hizada durmayan bu delikler, bileği sıkıca saran özel bir bağlama yöntemi için açılıyor.
Fazladan delik topuğun ayakkabının içinde kaymasını engelliyor
Topuk kilidi birkaç adımda bağlanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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