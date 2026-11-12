Spor Ayakkabılardaki Fazladan Deliği Kimse Kullanmıyor: Meğer Bir Amacı Varmış

Önce bir taraftaki bağcık, hemen üstündeki fazladan delikten geçirilerek küçük bir halka oluşturuluyor. Aynı işlem diğer tarafta da tekrarlanıyor.

Ardından her bağcığın ucu karşı taraftaki halkanın içinden geçiriliyor. Bağcıklar yukarı değil aşağı doğru çekilerek sıkılıyor ve her zamanki gibi fiyonk yapılıyor.

Kilit ancak bağcıklar çözülmediği sürece işe yarıyor. Sağlam atılmış bir düğüm bile bunu her zaman garanti etmiyor.