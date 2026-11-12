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Spor Ayakkabılardaki Fazladan Deliği Kimse Kullanmıyor: Meğer Bir Amacı Varmış

Spor Ayakkabılardaki Fazladan Deliği Kimse Kullanmıyor: Meğer Bir Amacı Varmış

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 13:32
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Spor ayakkabıların çoğunda bağcık deliklerinin en üstünde fazladan bir delik çifti bulunur ve genellikle boş bırakılır. Diğer deliklerle aynı hizada durmayan bu delikler, bileği sıkıca saran özel bir bağlama yöntemi için açılıyor.

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Fazladan delik topuğun ayakkabının içinde kaymasını engelliyor

Fazladan delik topuğun ayakkabının içinde kaymasını engelliyor

Fazladan deliklerle yapılan bağlamanın adı topuk kilidi. Bağcıklar bu deliklerden geçirildiğinde ayakkabının bilek kısmı daralıyor ve ayağı daha sıkı sarıyor.

Yürürken ya da koşarken topuk ayakkabının arkasında kaymıyor, parmaklar da öne çarpmıyor. Uzun koşularda, yürüyüşlerde ve doğa yürüyüşlerinde topukta su toplamasının ve parmakların morarmasının önüne geçiyor.

Yöntem yalnızca sporda işe yaramıyor. Biraz bol gelen bir ayakkabıyı günlük hayatta daha rahat giymek için de kullanılabiliyor.

Topuk kilidi birkaç adımda bağlanıyor

Topuk kilidi birkaç adımda bağlanıyor

Önce bir taraftaki bağcık, hemen üstündeki fazladan delikten geçirilerek küçük bir halka oluşturuluyor. Aynı işlem diğer tarafta da tekrarlanıyor.

Ardından her bağcığın ucu karşı taraftaki halkanın içinden geçiriliyor. Bağcıklar yukarı değil aşağı doğru çekilerek sıkılıyor ve her zamanki gibi fiyonk yapılıyor.

Kilit ancak bağcıklar çözülmediği sürece işe yarıyor. Sağlam atılmış bir düğüm bile bunu her zaman garanti etmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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