Türkiye'nin 80 Milyar Dolarlık Enerji Altyapısı Yatırımı Vizyonunun Arkasındaki 8 Büyük Hedef

Türkiye'nin enerji dönüşümündeki en önemli hedeflerden biri, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payını artırmak. Hem de bu kaynaklar artık ekonomik açıdan da güçlü seçenekler olarak da öne çıkmakta. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120 gigavata çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için yeni santrallerin kurulması ve mevcut enerji altyapısının geliştirilmesi şart. Bu sayede elektrik üretiminde fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve daha düşük karbonlu bir enerji sistemine geçilmesi amaçlanmakta.