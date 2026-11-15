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Türkiye'nin 80 Milyar Dolarlık Enerji Altyapısı Yatırımı Vizyonunun Arkasındaki 8 Büyük Hedef

etiket Türkiye'nin 80 Milyar Dolarlık Enerji Altyapısı Yatırımı Vizyonunun Arkasındaki 8 Büyük Hedef

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
15.11.2026 - 14:01
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Türkiye, 2035 yılına kadar enerji altyapısına 80 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Peki bu büyük bütçenin arkasında yalnızca daha fazla elektrik üretmek mi var, yoksa enerji sistemimizi baştan aşağı değiştirecek daha büyük bir plan mı yatıyor? Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrikli araçlara, enerji depolamadan dışa bağımlılığı azaltmaya kadar bu yatırım, gelecekte elektriği nasıl ürettiğimizi ve kullandığımızı da yakından ilgilendiriyor. Detaylara tek tek bakalım!

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1. Güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin payını artırmak başlıca hedeflerden biri.

1. Güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin payını artırmak başlıca hedeflerden biri.

Türkiye'nin enerji dönüşümündeki en önemli hedeflerden biri, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payını artırmak. Hem de bu kaynaklar artık ekonomik açıdan da güçlü seçenekler olarak da öne çıkmakta. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120 gigavata çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için yeni santrallerin kurulması ve mevcut enerji altyapısının geliştirilmesi şart. Bu sayede elektrik üretiminde fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve daha düşük karbonlu bir enerji sistemine geçilmesi amaçlanmakta.

2. Elektrik şebekesini artan enerji talebini karşılayacak hale gelecek.

2. Elektrik şebekesini artan enerji talebini karşılayacak hale gelecek.

Üretilen elektriğin ihtiyaç duyulan bölgelere güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırılması da en az üretim kadar önemli. Bunun için Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım şebekelerini güçlendirmesi, altyapıdaki darboğazları gidermesi gerekiyor. Çünkü elektrik üretim kapasitesi artsa bile şebeke bu enerjiyi taşıyamıyorsa yatırımların sağlayacağı fayda sınırlı kalacaktır. 2035 yılına kadar planlanan 80 milyar dolarlık yatırımın önemli hedeflerinden biri de enerji sistemini artan elektrik ihtiyacına hazır hale getirmek.

3. Elektriği depolayarak güneşin ve rüzgarın değişkenliğini yönetmek amaçlanıyor.

3. Elektriği depolayarak güneşin ve rüzgarın değişkenliğini yönetmek amaçlanıyor.

Güneş her zaman parlamıyor, rüzgar da enerji sisteminin istediği saatte esmek zorunda değil. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla birlikte elektrik depolama teknolojileri de önem kazanıyor. Bataryalar, üretimin yüksek olduğu zamanlarda elektriğin depolanmasına ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılmasına olanak tanıyor. Pompalı hidroelektrik sistemleri de enerjiyi depolamak için kullanılabilen seçenekler arasında yer almakta. Türkiye'nin enerji altyapısını geliştirme vizyonunda bu tür çözümler, yenilenebilir kaynaklardan daha verimli yararlanmak ve elektrik arzının güvenilirliğini artırmak açısından kritik bir yere sahip.

4. Ulaşımda, binalarda ve sanayide fosil yakıtların yerini elektriğin alması da büyük hedeflerden biri.

4. Ulaşımda, binalarda ve sanayide fosil yakıtların yerini elektriğin alması da büyük hedeflerden biri.

Enerji dönüşümü yalnızca elektriğin nerede üretildiğini değil, nasıl kullanıldığını da değiştiriyor. Elektrifikasyon adı verilen bu süreç, daha önce benzin, motorin, kömür veya doğal gazla çalışan sistemlerin elektrikle çalışabilir hale getirilmesini kapsıyor. Elektrikli araçlar, raylı sistemler, elektrikli ısı pompaları ve sanayide elektrik kullanan üretim teknolojileri bu dönüşümün örnekleri arasında bulunuyor. Türkiye'nin COP31 kapsamında açıkladığı Eylem Gündemi'nde küresel elektrifikasyon için 2035 yılına kadar yüzde 35 hedefinin belirlendiği aktarılıyor. Ancak elektrik kullanımının artmasının iklim açısından gerçek bir fayda sağlaması için kullanılan elektriğin de giderek daha temiz kaynaklardan üretilmesi oldukça önemli.

5. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak önemseniyor.

5. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak önemseniyor.

Enerji kaynaklarını yurt dışından satın almak, ülkeleri küresel fiyat dalgalanmalarına ve tedarik sorunlarına karşı daha kırılgan hale getirebiliyor. Türkiye'nin kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi de bu açıdan önemli bir tartışma konusu.

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6. Daha akıllı enerji şebekeleriyle elektrik kesintisi riskini azaltmak isteniyor.

6. Daha akıllı enerji şebekeleriyle elektrik kesintisi riskini azaltmak isteniyor.

Geleneksel elektrik şebekeleri, üretim ve tüketimin daha öngörülebilir olduğu bir dönemin ihtiyaçlarına göre şekillendi. Ancak çok sayıda güneş ve rüzgar santralinin sisteme katılması, elektrikli araçların yaygınlaşması ve tüketimin artması, enerji yönetimini daha karmaşık hale getiriyor. Akıllı şebekeler, elektrik üretimi ve tüketimi hakkında anlık veriler kullanarak sistemin daha verimli yönetilmesini sağlıyor. Bu teknolojiler sayesinde talepteki değişimler daha iyi izlenebilir ve elektrik arzıyla ilgili sorunlara daha hızlı müdahale edilebilir hale geldi.

7. Kömürden çıkış sürecini planlayarak daha temiz bir enerji sistemine geçmek gerekiyor.

7. Kömürden çıkış sürecini planlayarak daha temiz bir enerji sistemine geçmek gerekiyor.

Enerji dönüşümünün önemli başlıklarından biri de kömürle çalışan termik santrallerin geleceği. Belgede yer alan bilgilere göre kömürlü termik santraller, güneş ve rüzgar santrallerine kıyasla daha yüksek elektrik üretim maliyetleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Türkiye'de son beş yılda rüzgar santrallerinin kurulum maliyetinin yüzde 40, güneş santrallerinin kurulum maliyetinin ise yüzde 77 gerilediği belirtiliyor. Ancak kömürden çıkışın yalnızca santralleri kapatmaktan ibaret olmadığı da unutulmamalı zira enerji arzının korunması, çalışanların yeni işlere hazırlanması ve madencilik bölgelerinin ekonomik geleceğinin planlanması da gerekiyor.

8. Enerji dönüşümünü yeni iş alanları ve uzun vadeli ekonomik büyümeyle desteklenecek.

8. Enerji dönüşümünü yeni iş alanları ve uzun vadeli ekonomik büyümeyle desteklenecek.

Enerji altyapısına yapılan büyük yatırımların etkisi, elektrik üretim tesisleriyle sınırlı kalmıyor. Güneş paneli ve batarya üretimi, enerji depolama teknolojileri, elektrikli ulaşım ve şebeke sistemleri gibi alanlar yeni iş olanakları yaratabiliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü değerlendirmesine göre Türkiye'nin kömür yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapması, 2030 yılına kadar yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını 8 milyar dolar artırabilir ve 300 bini aşkın yeni iş yaratabilir. Bununla birlikte, kömür sektöründe çalışanların ve bu sektöre bağımlı bölgelerin dönüşüm sürecinde desteklenmesi gerekiyor. Yeni yatırımların ekonomik faydasının toplumun farklı kesimlerine ulaşması için mesleki eğitim, yeniden beceri kazandırma programları ve adil geçiş politikaları da büyük önem taşımakta.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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