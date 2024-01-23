'Poor Things' ile 2024'ün 'En İyi Yönetmen' Oscar Ödülüne Aday Olan Yorgos Lanthimos'un Harika Filmleri
'Poor Things' ile 2024'ün 'En İyi Yönetmen' Oscar Ödülüne Aday Olan Yorgos Lanthimos'un Harika Filmleri
96. Oscar Akademi Ödülleri adayları bugün (23 Ocak) açıklandı. Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi 13 adaylık alarak rekor kırdı. Yönetmen Yorgos Lanthimos'un Poor Things filmi ise 11 adaylık sahibi oldu. Gelin Poor Things'in yönetmeni Yorgos Lanthimos'un dikkat çeken filmlerine hep birlikte bakalım.
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1. My Best Friend (2001)
2. Kinetta (2005)
3. Dogtooth (2009)
4. Attenberg (2010)
5. Alps (2011)
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6. The Lobster (2015)
7. The Killing of a Sacred Deer (2017)
8. The Favourite (2018)
9. Poor Things (2023)
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