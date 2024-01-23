'Poor Things' ile 2024'ün 'En İyi Yönetmen' Oscar Ödülüne Aday Olan Yorgos Lanthimos'un Harika Filmleri

Sevdiklerini kaybettikten sonra yas tutanların acısını hafifletmek için, bir avuç çeşitli uyumsuzlar, Alpler adında bir şirket kurmaya karar verir. Tabii ki, küçük bir ücret karşılığında, onun gizli ve iyi eğitimli personeli, müşterinin arzuladığı kişi olabilir; sevilen bir oğul veya ölen bir eş. Alpler'in çalışanları, yas sürecini hızlandırmak için sevgili ölünün tuhaflıklarını ve tavırlarını bile öğrenebilir. Ancak, Alpler'den biri protokolü bozar ve müşteriye fazla bağlanırsa ne olur?

Oyuncular: Stavros Psyllakis, Aris Servetalis, Johnny Vekris