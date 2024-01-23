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'Poor Things' ile 2024'ün 'En İyi Yönetmen' Oscar Ödülüne Aday Olan Yorgos Lanthimos'un Harika Filmleri

'Poor Things' ile 2024'ün 'En İyi Yönetmen' Oscar Ödülüne Aday Olan Yorgos Lanthimos'un Harika Filmleri

film Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 19:40

96. Oscar Akademi Ödülleri adayları bugün (23 Ocak) açıklandı. Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi 13 adaylık alarak rekor kırdı. Yönetmen Yorgos Lanthimos'un Poor Things filmi ise 11 adaylık sahibi oldu. Gelin Poor Things'in yönetmeni Yorgos Lanthimos'un dikkat çeken filmlerine hep birlikte bakalım.

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1. My Best Friend (2001)

1. My Best Friend (2001)

Konstadinos bir uçuşu kaçırıp beklenmedik bir şekilde eve döndüğünde, karısını en iyi arkadaşıyla yatakta bulur. Şok olan Konstadinos, gördüklerini onlara belli etmeden evi terk eder ve Atina sokaklarında dolaşmaya başlar.

Oyuncular: Lakis Lazopoulos, Antonis Kafetzopoulos, Vera Krouska

2. Kinetta (2005)

2. Kinetta (2005)

Sezon dışında bir Yunan otelinde, bir oda hizmetlisi, BMW'lere takıntılı bir adam ve bir fotoğraf mağazası görevlisi, bir adam ve bir kadın arasındaki çeşitli kötü mücadeleleri filmlemeye ve fotoğraflamaya çalışır.

Oyuncular: Evangelia Randou, Aris Servetalis, Costas Xikominos

3. Dogtooth (2009)

3. Dogtooth (2009)

Dogtooth filminde aşırı kontrolcü ve aynı zamanda çok manipülatif bir karaktere sahip olan baba, üç yetişkin çocuğunu geniş aile kompleksinde tutsak ederek onları sürekli çocukluk durumunda tutar.

Oyuncular: Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia

4. Attenberg (2010)

4. Attenberg (2010)

Film, sıkıcı fabrika kasabasında sıkışıp kalmış olan yirmi üç yaşındaki Marina'nın, hem babasının yaklaşan ölümüne hem de diğer insanlara olan hoşnutsuzluğuna maruz kalmasını konu alıyor.

Oyuncular: Ariane Labed, Vangelis Mourikis, Evangelia Randou

5. Alps (2011)

5. Alps (2011)

Sevdiklerini kaybettikten sonra yas tutanların acısını hafifletmek için, bir avuç çeşitli uyumsuzlar, Alpler adında bir şirket kurmaya karar verir. Tabii ki, küçük bir ücret karşılığında, onun gizli ve iyi eğitimli personeli, müşterinin arzuladığı kişi olabilir; sevilen bir oğul veya ölen bir eş. Alpler'in çalışanları, yas sürecini hızlandırmak için sevgili ölünün tuhaflıklarını ve tavırlarını bile öğrenebilir. Ancak, Alpler'den biri protokolü bozar ve müşteriye fazla bağlanırsa ne olur?

Oyuncular: Stavros Psyllakis, Aris Servetalis, Johnny Vekris

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6. The Lobster (2015)

6. The Lobster (2015)

Distopik yakın bir gelecekte, The City'nin yasalarına göre, bekar kişiler otele götürülür. Burada onların 45 gün içinde romantik bir partner bulmaları zorunludur. Aksi takdirde hayvanlara dönüştürülürler ve ormana gönderilirler.

Oyuncular: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden

7. The Killing of a Sacred Deer (2017)

7. The Killing of a Sacred Deer (2017)

Karizmatik bir cerrah olan Steven, hayatı dağılmaya başladığında ve himayesine aldığı bir genç çocuğun davranışları tehditkar bir hale geldiğinde, düşünülemez bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.

Oyuncular: Barry G. Bernson, Herb Caillouet, Bill Camp

8. The Favourite (2018)

8. The Favourite (2018)

18. yüzyılın başlarında İngiltere'de geçen film, yeni bir hizmetçinin gelmesiyle ve kendini zayıf Kraliçe Anne'ye sevdirmesiyle saraydaki statükonun giderek bozulmasını konu alıyor.

Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

9. Poor Things (2023)

9. Poor Things (2023)

Bella Baxter'ın fantastik evrimine dair inanılmaz hikaye, parlak ve alışılmadık bilim adamı Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen genç bir kadını konu alıyor.

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

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