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Televizyon Dünyasının Oscar'ı Olarak Bilinen 75. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Televizyon Dünyasının Oscar'ı Olarak Bilinen 75. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 08:33

Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 75'incisi bu gece düzenlendi. 'Succession', 'The White Lotus', 'Ted Lasso' ve 'Beef,' gibi popüler yapımların büyük ödüller için yarıştığı bu prestijli etkinlik, televizyon endüstrisinin en iyilerini bir araya getirdi. Eylül ayında yapılması planlanan fakat Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'ın kalbinde yer alan Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. İşte karşınızda tüm adayların ve kazananların tam listesi!

Kaynak: https://www.theguardian.com/tv-and-ra...
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En İyi Drama Dizisi

En İyi Drama Dizisi

  • Andor

  • Better Call Saul

  • The Crown

  • House of the Dragon

  • The Last of Us

  • Succession (Kazanan)

  • The White Lotus

  • Yellowjackets

En İyi Komedi Dizisi

En İyi Komedi Dizisi

  • Abbott Elementary

  • Barry

  • The Bear (Kazanan)

  • Jury Duty

  • The Marvelous Mrs. Maisel

  • Only Murders in the Building

  • Ted Lasso

  • Wednesday

En İyi Kadın Oyuncu - Drama

En İyi Kadın Oyuncu - Drama

  • Sharon Horgan, Bad Sisters

  • Melanie Lynskey, Yellowjackets

  • Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

  • Bella Ramsey, The Last of Us

  • Keri Russell, The Diplomat

  • Sarah Snook, Succession (Kazanan)

En İyi Erkek Oyuncu - Drama

En İyi Erkek Oyuncu - Drama

  • Jeff Bridges, The Old Man

  • Brian Cox, Succession

  • Kieran Culkin, Succession (Kazanan)

  • Bob Odenkirk, Better Call Saul

  • Pedro Pascal, The Last of Us

  • Jeremy Strong, Succession

En İyi Mini Dizi

En İyi Mini Dizi

  • Beef (Kazanan)

  • Dahmer - Monster: ​​The Jeffrey Dahmer Story

  • Daisy Jones & The Six

  • Fleishman Is in Trouble

  • Obi-Wan Kenobi

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En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi

  • Lizzy Caplan, Fleishman Is in Trouble

  • Jessica Chastain, George & Tammy

  • Dominique Fishback, Swarm

  • Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

  • Riley Keough, Daisy Jones & The Six

  • Ali Wong, Beef (Kazanan)

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi

  • Taron Egerton, Black Bird

  • Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendale’s

  • Evan Peters, Monster: ​​The Jeffrey Dahmer Story

  • Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

  • Michael Shannon, George and Tammy

  • Steven Yeun, Beef (Kazanan)

En İyi Varyete, Müzik veya Komedi Özel Programı

En İyi Varyete, Müzik veya Komedi Özel Programı

  • The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show starring Rihanna

  • Chris Rock: Selective Outrage

  • Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (Kazanan)

  • The Oscars

  • 75th Annual Tony awards

En İyi Yönetmen - Drama

En İyi Yönetmen - Drama

  • Benjamin Caron, Andor

  • Dearbhla Walsh, Bad Sisters

  • Peter Hoar, The Last of Us

  • Andrij Parekh, Succession

  • Mark Mylod, Succession (Kazanan)

  • Lorene Scafaria, Succession

  • Mike White, The White Lotus

Mini Dizi, TV Filmi veya Özel Drama Programında En İyi Senaryo

Mini Dizi, TV Filmi veya Özel Drama Programında En İyi Senaryo

  • Lee Sung Jin, Beef (Kazanan)

  • Joel Kim Booster, Fire Island

  • Taffy Brodesser-Akner, Fleishman Is in Trouble

  • Patrick Aison and Dan Trachtenberg, Prey

  • Janine Nabers and Donald Glover, Swarm

  • Al Yankovic and Eric Appel , Weird: The Al Yankovic Story

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En İyi Drama Senaryosu

En İyi Drama Senaryosu

  • Beau Willimon, Andor

  • Sharon Horgan, Dave Finkel, and Brett Baer, Bad Sisters

  • Gordon Smith, Better Call Saul

  • Peter Gould, Better Call Saul

  • Craig Mazin, The Last of Us

  • Jesse Armstrong, Succession (Kazanan)

  • Mike White, The White Lotus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Mini Dizi / TV Filmi

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Mini Dizi / TV Filmi

  • Murray Bartlett, Welcome to Chippendales

  • Paul Walter Hauser, Black Bird (Kazanan)

  • Richard Jenkins, Monster: ​​The Jeffrey Dahmer Story

  • Joseph Lee, Beef

  • Ray Liotta, Black Bird

  • Young Mazino, Beef

  • Jesse Plemons, Love and Death

En İyi Yönetmen - Mini Dizi, TV Filmi veya Drama Özel Programı

En İyi Yönetmen - Mini Dizi, TV Filmi veya Drama Özel Programı

  • Lee Sung Jin, Beef (Kazanan)

  • Jake Schreier, Beef

  • Carl Franklin, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

  • Paris Barclay, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

  • Jonathan Dayton and Valerie Faris, Fleishman Is in Trouble

  • Dan Trachtenberg, Prey

En İyi Talk Show

En İyi Talk Show

  • The Daily Show With Trevor Noah (Kazanan)

  • Jimmy Kimmel Live!

  • Late Night With Seth Meyers

  • The Late Show With Stephen Colbert

  • The Problem With Jon Stewart

Bir Variety Dizisi için Üstün Yazma Ödülü

Bir Variety Dizisi için Üstün Yazma Ödülü

  • The Daily Show With Trevor Noah

  • Last Week Tonight With John Oliver (Kazanan)

  • Late Night With Seth Meyers

  • The Late Show With Stephen Colbert

  • Saturday Night Live

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En İyi Yarışma Programı

En İyi Yarışma Programı

  • The Amazing Race

  • RuPaul’s Drag Race (Kazanan)

  • Survivor

  • Top Chef

  • The Voice

En İyi Bölüm Senaryosu - Komedi

En İyi Bölüm Senaryosu - Komedi

  • Bill Hader, Barry

  • Christopher Storer, The Bear (Kazanan)

  • Mekki Leeper, Jury Duty

  • John Hoffman, Matteo Borghese and Rob Turbovsky, Only Murders in the Building

  • Chris Kelly and Sarah Schneider, The Other Two

  • Brendan Hunt, Joe Kelly and Jason Sudeikis, Ted Lasso

En İyi Yönetmen - Komedi

En İyi Yönetmen - Komedi

  • Bill Hader, Barry

  • Christopher Storer, The Bear (Kazanan)

  • Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel

  • Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show

  • Declan Lowney, Ted Lasso

  • Tim Burton, Wednesday

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Mini Dizi / TV Filmi

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Mini Dizi / TV Filmi

  • Annaleigh Ashford, Welcome to Chippendale’s

  • Maria Bello, Beef

  • Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

  • Juliette Lewis, Welcome to Chippendale’s

  • Camila Morrone, Daisy Jones and the Six

  • Niecy Nash-Betts, Monster: ​​The Jeffrey Dahmer Story (Kazanan)

  • Merritt Wever, Tiny Beautiful Things

En İyi Senaryo - Varyete

En İyi Senaryo - Varyete

  • A Black Lady Sketch Show

  • Last Week Tonight With John Oliver (Kazanan)

  • Saturday Night Live

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En İyi Erkek Oyuncu - Komedi

En İyi Erkek Oyuncu - Komedi

  • Bill Hader, Barry

  • Jason Segel, Shrinking

  • Martin Short, Only Murders in the Building

  • Jason Sudeikis, Ted Lasso

  • Jeremy Allen White, The Bear (Kazanan)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Komedi

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Komedi

  • Anthony Carrigan, Barry

  • Phil Dunster, Ted Lasso

  • Brett Goldstein, Ted Lasso

  • James Marsden, Jury Duty

  • Ebon Moss-Bachrach, The Bear (Kazanan)

  • Tyler James Williams, Abbott Elementary

  • Henry Winkler, Barry

En İyi Erkek Yardımcı Oyuncu - Drama

En İyi Erkek Yardımcı Oyuncu - Drama

  • F Murray Abraham, The White Lotus

  • Nicholas Braun, Succession

  • Michael Imperioli, The White Lotus

  • Theo James, The White Lotus

  • Matthew Macfadyen, Succession (Kazanan)

  • Alan Ruck, Succession

  • Will Sharpe, The White Lotus

  • Alexander Skarsgård, Succession

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Drama

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Drama

  • Jennifer Coolidge, The White Lotus (Kazanan)

  • Elizabeth Debicki, The Crown

  • Meghann Fahy, The White Lotus

  • Sabrina Impacciatore, The White Lotus

  • Aubrey Plaza, The White Lotus

  • Rhea Seehorn, Better Call Saul

  • J Smith-Cameron, Succession

  • Simona Tabasco, The White Lotus

En İyi Kadın Oyuncu - Komedi

En İyi Kadın Oyuncu - Komedi

  • Christina Applegate, Dead to Me

  • Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel

  • Quinta Brunson, Abbott Elementary (Kazanan)

  • Natasha Lyonne, Poker Face

  • Jenna Ortega, Wednesday

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Komedi

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Komedi

  • Alex Borstein, The Marvelous Mrs Maisel

  • Ayo Edebiri, The Bear (Kazanan)

  • Janelle James, Abbott Elementary

  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

  • Juno Temple, Ted Lasso

  • Hannah Waddingham, Ted Lasso

  • Jessica Williams, Shrinking

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