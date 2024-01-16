Televizyon Dünyasının Oscar'ı Olarak Bilinen 75. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Televizyon Dünyasının Oscar'ı Olarak Bilinen 75. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Kaynak: https://www.theguardian.com/tv-and-ra...
Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 75'incisi bu gece düzenlendi. 'Succession', 'The White Lotus', 'Ted Lasso' ve 'Beef,' gibi popüler yapımların büyük ödüller için yarıştığı bu prestijli etkinlik, televizyon endüstrisinin en iyilerini bir araya getirdi. Eylül ayında yapılması planlanan fakat Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'ın kalbinde yer alan Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. İşte karşınızda tüm adayların ve kazananların tam listesi!
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En İyi Drama Dizisi
En İyi Komedi Dizisi
En İyi Kadın Oyuncu - Drama
En İyi Erkek Oyuncu - Drama
En İyi Mini Dizi
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En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi
En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi
En İyi Varyete, Müzik veya Komedi Özel Programı
En İyi Yönetmen - Drama
Mini Dizi, TV Filmi veya Özel Drama Programında En İyi Senaryo
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En İyi Drama Senaryosu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Mini Dizi / TV Filmi
En İyi Yönetmen - Mini Dizi, TV Filmi veya Drama Özel Programı
En İyi Talk Show
Bir Variety Dizisi için Üstün Yazma Ödülü
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En İyi Yarışma Programı
En İyi Bölüm Senaryosu - Komedi
En İyi Yönetmen - Komedi
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Mini Dizi / TV Filmi
En İyi Senaryo - Varyete
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En İyi Erkek Oyuncu - Komedi
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Komedi
En İyi Erkek Yardımcı Oyuncu - Drama
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Drama
En İyi Kadın Oyuncu - Komedi
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Komedi
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