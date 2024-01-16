Televizyon Dünyasının Oscar'ı Olarak Bilinen 75. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 75'incisi bu gece düzenlendi. 'Succession', 'The White Lotus', 'Ted Lasso' ve 'Beef,' gibi popüler yapımların büyük ödüller için yarıştığı bu prestijli etkinlik, televizyon endüstrisinin en iyilerini bir araya getirdi. Eylül ayında yapılması planlanan fakat Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'ın kalbinde yer alan Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. İşte karşınızda tüm adayların ve kazananların tam listesi!