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Dizi ve Filmlerle İlgili Attıkları Birbirinden Komik Tweetlerle Ortalığı Kırıp Geçen Twitter Kullanıcıları

Dizi ve Filmlerle İlgili Attıkları Birbirinden Komik Tweetlerle Ortalığı Kırıp Geçen Twitter Kullanıcıları

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 16:31

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Twitter aleminde dizi ve filmlerle goygoyun dibine vuruldu. Gelin hep birlikte o birbirinden trajikomik ve ilginç tweetlere hep birlikte bakalım!

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Altın Küre'den sonra nasıl konuşmayalım ki...

2. Altın Küre'den sonra nasıl konuşmayalım ki...
twitter.com

3. Gerçek sinefiller böyle bekler...

3. Gerçek sinefiller böyle bekler...
twitter.com

4. Hemen gidip Taylor'ın yeşil kıyafetine bakın!

4. Hemen gidip Taylor'ın yeşil kıyafetine bakın!
twitter.com

5. Üzmeyin şu Ross Geller'i ya!

5. Üzmeyin şu Ross Geller'i ya!
twitter.com
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6. Bir rahipten bunu beklemek...

6. Bir rahipten bunu beklemek...
twitter.com

7. Yapıştı adamın üstüne Aftersun filmi ya...

7. Yapıştı adamın üstüne Aftersun filmi ya...
twitter.com

8. Kendall'ın üstüne çok gittik kabul edin.

9. "The Best of Us" diye bi' dizisi gelecek, oraya kısmet.

10. Uyumuyor adam, dolunay rüyaları görüyor sadece...

10. Uyumuyor adam, dolunay rüyaları görüyor sadece...
twitter.com
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11. Sen öyle deyince benzedi şimdi ama!

11. Sen öyle deyince benzedi şimdi ama!
twitter.com

12. Hayaller Fransız dalgası, hayatlar Türk sineması...

12. Hayaller Fransız dalgası, hayatlar Türk sineması...
twitter.com

13. Oluyor hayatta böyle şeyler.

14. Ha Jacob ha Yakup ne fark eder?

14. Ha Jacob ha Yakup ne fark eder?
twitter.com

15. Sibel Kekilli'nin bundan haberi var mı?

15. Sibel Kekilli'nin bundan haberi var mı?
twitter.com
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Haftaya görüşmek üzere...

Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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