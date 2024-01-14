Dizi ve Filmlerle İlgili Attıkları Birbirinden Komik Tweetlerle Ortalığı Kırıp Geçen Twitter Kullanıcıları
Dizi ve Filmlerle İlgili Attıkları Birbirinden Komik Tweetlerle Ortalığı Kırıp Geçen Twitter Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
2. Altın Küre'den sonra nasıl konuşmayalım ki...
3. Gerçek sinefiller böyle bekler...
4. Hemen gidip Taylor'ın yeşil kıyafetine bakın!
5. Üzmeyin şu Ross Geller'i ya!
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6. Bir rahipten bunu beklemek...
7. Yapıştı adamın üstüne Aftersun filmi ya...
10. Uyumuyor adam, dolunay rüyaları görüyor sadece...
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11. Sen öyle deyince benzedi şimdi ama!
12. Hayaller Fransız dalgası, hayatlar Türk sineması...
14. Ha Jacob ha Yakup ne fark eder?
15. Sibel Kekilli'nin bundan haberi var mı?
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Haftaya görüşmek üzere...
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