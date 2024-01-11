'The Banshees of Inisherin' Filminde Oynamıştı! 31 Yaşındaki Oyuncu Yakalandığı Hastalığı Açıkladı

'The Banshees of Inisherin' filminde adeta bir yıldız oyuncu gibi parlayan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ölümcül bir hastalığa yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncunun açıklamaları hakkındaki detaylar içerikte!