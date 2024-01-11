'The Banshees of Inisherin' Filminde Oynamıştı! 31 Yaşındaki Oyuncu Yakalandığı Hastalığı Açıkladı
'The Banshees of Inisherin' Filminde Oynamıştı! 31 Yaşındaki Oyuncu Yakalandığı Hastalığı Açıkladı
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
'The Banshees of Inisherin' filminde adeta bir yıldız oyuncu gibi parlayan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ölümcül bir hastalığa yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncunun açıklamaları hakkındaki detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Barry Keoghan, sinema sektöründe son yıllarda adı parlayan bir oyuncu. Kendisini 2022 yılında gösterime giren 'The Banshees of Inisherin' filmindeki Dominic Kearney rolüye açıkçası izlemeye doyamamıştık.
Ayrıca 'Kutsal Geyiğin Ölümü' ve 'The Batman' filmlerinde oynadığı roller ile de epey bir sevilmişti. 2023 yılında gösterime giren 'Saltburn' filmindeki sahneleriyle de hiç gündemden düşmedi kendisi. Filmi merakla bekleyenler bilir Amazon Prime Türkiye'de gösterime girmeyecek olması sosyal medyada epey bi' tepki çekmişti.
NTV'nin aktardığı habere göre İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, son zamanlarda çok nadir görülen bir hastalıkla boğuşuyor. GQ dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, ölümcül bir et yiyen bakteri hastalığına yakalandığını anlattı. Hatta bu hastalık yüzünden bir kolunu kaybetme tehlikesi yaşadığını bile dile getirdi.
Barry Keoghan verdiği röportajda şu ayrıntıyı da anlattı:
Röportajda dile getirdiğine göre ünlü oyuncu hastalığını 2021 yılında 'The Banshees of Inisherin' filminin çekimleri sırasında öğrenmiş. Hatta filmin yönetmeni Martin McDonagh yaptığı bir açıklamada:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dominic rolüyle ilk kez Oscar adaylığı kazanmıştı genç oyuncu. Tüm Gladiator hayranlarının merakla beklediği ve Paul Mescal'in başrolde yer aldığı 'Gladiator 2' filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Umarız kendisi bir an önce iyileşir. Zira umut vaat eden bir oyuncu olarak daha oynayacağı çok film ve kazanacağı bolca Oscar ödülü var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın