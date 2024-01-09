Netflix'te Çok İzlenerek Alman Turtası Benzetmesi Yapılan 'İnce İşler' Filmi Hakkında Detaylar!

'İnce İşler', Netflix'te son zamanlarda en çok izlenen Alman yapımı filmlerden biri. 2023 yılında yayınlanan film, Amerikan Pastası filmine benzetiliyor ve 'Alman Turtası' olarak nitelendiriliyor. Gelin önce filmin oyuncu ayrıntılarına sonra da konusuna hep birlikte bakalım.