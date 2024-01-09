Netflix'te Çok İzlenerek Alman Turtası Benzetmesi Yapılan 'İnce İşler' Filmi Hakkında Detaylar!
Netflix'te Çok İzlenerek Alman Turtası Benzetmesi Yapılan 'İnce İşler' Filmi Hakkında Detaylar!
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Netflix'te son zamanlarda en çok izlenen gençlik filmleri arasında "İnce İşler" filmi dikkat çekiyor. 2023 Alman yapımı olan film, gençlik komedisi türünde sıra dışı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.
İnce İşler'in yönetmen koltuğunda 'Knallharte Jungs' filmiyle tanınan Granz Henman oturuyor. Başrollerinde ise Tobias Schäfer, Cosima Henman ve Monika Oschek rol alıyor.
Almancada 'Hammerharte Jungs', İngilizcede 'Hard Feelings' adında olan İnce İşler, iki yakın liseli arkadaşın birbirlerine karşı hissettikleri duygularla uğraşmalarını konu alıyor. Tabii bu duygular oldukça rahatsız edici; sonuçta film bir gençlik komedisi...
Lise son sınıfta olan Charly ve Paula, akranları tarafından cinsel anlamda zorbalanır ve dışlanır. Özellikle Charly liseli ve pek de popüler olmayan bir erkek olmanın zorluğunu yaşarken aynı şekilde Paula da işin kadın tarafındadır.
Okuldaki herkes tarafından zorbalanan bu ikili bir gün bir kaza geçirir ve cinsel organları kendileriyle konuşmaya başlar. Charly'nin iç sesi onu kızlarla takılmak için aşırı zorlarken aynı şekilde Paula'nınki de işleri epey bir zorlaştırır.
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Filmde Charly ve Paula'nın okul arkadaşları, sosyal medyayı kullanarak ikilinin hayatlarını giderek daha çok çekilmez kılar. Film boyunca aslında çoculuktan beri çok yakın arkadaş olan Charly ve Paula'nın birbirleriyle çıkmaları gereken ilk kişi olup olmadığı tartışmasını da izleriz.
IMDb puanı 4.8 olan 'İnce İşler' daha önce hiç başkasıyla sevgili olmamış ama yerinde duramayan iki gencin hikayesini anlatıyor. Filmde sosyal medyanın hayatlarımızı ne kadar etkilediği, Z kuşağının çektiği sorunları ve özellikle de gençlerin cinsel hayatlarıyla olan sorunlarını da izliyoruz.
Film hakkındaki yorumlar da bir o kadar çeşitli. Kimileri filmi Amerikan Pastası'nın yeni bir versiyonu yani "Alman turtası" olarak nitelendirirken kimileri de kendileriyle konuşan gençleri garip buluyor. Kimileri de iyi bir senaryosu olduğunu düşünüyor.
Kısacası bu filmde zulüm, dedikodu, öğrenci değişimi, cinselliğin keşfi, okul arkadaşlıkları ve aile sorunlarının hepsini bir arada izleyebilirsiniz. Bakalım siz film hakkında ne düşüneceksiniz? Yorumlarda buluşalım!
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