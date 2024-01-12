Seçtiğin Filmlere Göre Şutlaman Gereken Ne?
Seçtiğin Filmlere Göre Şutlaman Gereken Ne?
Sevdiğimiz filmler bize hayatımız hakkında küçük ipuçları verebilir. Mesela bu hayatta artık neyi terk etmemiz yani şutlamamız gerektiğini...
Sen de sevdiğin filmleri seç, bu hayatta neyi şutlaman gerektiğini öğren!
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