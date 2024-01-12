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Seçtiğin Filmlere Göre Şutlaman Gereken Ne?

Seçtiğin Filmlere Göre Şutlaman Gereken Ne?

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 15:01

Sevdiğimiz filmler bize hayatımız hakkında küçük ipuçları verebilir. Mesela bu hayatta artık neyi terk etmemiz yani şutlamamız gerektiğini...

Sen de sevdiğin filmleri seç, bu hayatta neyi şutlaman gerektiğini öğren!

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Sana Değer Vermeyen İnsanlarla Aranı Açmalısın!

Seçtiğin filmlere göre sen sevimli, uysal, insanlarla arasını daima iyi tutmak için elinden geleni yapmayan ve yardımsever bir insansın. İnsanların ne düşündüklerini daima önemsiyor ve onların yanında olmak için bazen kendinden bile vazgeçiyorsun. Ancak aynı şeyi insanlar senin için yapmıyor. Değer veriyorsun ama maalesef karşılığını alamıyorsun. Yapman gereken insanlarla biraz arana mesafe koyman. Kendini etrafındaki insanların değerlerine göre kendi değerlerine göre yaşamalısın. Zira bu hayatta seni sen yapan sadece kendinsin bunu unutma. Kendini sadece sen tanıyabilir ve kendi değerini en iyi sen belirleyebilirsin.

Karamsar Tavırları Bir Kenara Bırakmalısın!

Seçtiğin filmlere göre sen hayata pozitif bakan, her zaman en iyiyi görmeye çalışan bir karaktere sahipsin. İnsanlar senin yanında kendini daima mutlu ve huzurlu hissediyor. Onlara iyi geliyor ve seni daima yanlarında görmek istiyorlar. Ama aynı şey kendi hayatında pek söz konusu değil. Söz konusu kendin olunca adeta karamsarlaşıyor ve kendi hayatına karamsarlık yüklüyorsun. Yapman gereken son zamanlardaki o karamsar tavırlarını bir kenara bırakmalısın. Sen umutsuz ve hayattan kopuk görünürsen insanlar senin içindeki o gücü fark edemez. Unutma, sen bu hayata başkalarına ışık olmaya geldin ama öncelikle kendi hayatına ışık olmalısın. O zaman başkalarına da faydalı olabilirsin.

Aşk Hayatını Acilen Düzene Sokmalısın!

Seçtiğin filmlere bakılırsa son zamanlarda aşk hayatında bazı problemler yaşamışsın. İkili ilişkilerinde karşı tarafındaki insana çok değer vermiş ama maalesef o değeri sana vermemişler. Üstelik sen ne kadar aşk hayatın için çabalasan da partnerin bir o kadar seni görmezden gelmiş. İşte bu yüzden diyoruz ki aşk hayatını acilen bir düzene sokmalı, eski ilişki anlayışını acilen şutlamalısın. Eski değer kalıplarını bir kenara bırak ve lütfen kendine yeni bir yol çiz. Seninle birlikte yürümek istemeyen, sadece kendini umursayan tavırlara izin vermemlisin. Zira seni bu hayatta en çok yücelten içindeki sonsuz bir aşk duygusu. Sen aşkını kime değer görürsen o kişi şanslı oluyor ve bu şansı önüne çıkan herkese vermemelisin. Bu da bizden sana bir tavsiye olsun.

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