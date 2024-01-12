Seçtiğin Filmlere Göre Şutlaman Gereken Ne?

Seçtiğin filmlere bakılırsa son zamanlarda aşk hayatında bazı problemler yaşamışsın. İkili ilişkilerinde karşı tarafındaki insana çok değer vermiş ama maalesef o değeri sana vermemişler. Üstelik sen ne kadar aşk hayatın için çabalasan da partnerin bir o kadar seni görmezden gelmiş. İşte bu yüzden diyoruz ki aşk hayatını acilen bir düzene sokmalı, eski ilişki anlayışını acilen şutlamalısın. Eski değer kalıplarını bir kenara bırak ve lütfen kendine yeni bir yol çiz. Seninle birlikte yürümek istemeyen, sadece kendini umursayan tavırlara izin vermemlisin. Zira seni bu hayatta en çok yücelten içindeki sonsuz bir aşk duygusu. Sen aşkını kime değer görürsen o kişi şanslı oluyor ve bu şansı önüne çıkan herkese vermemelisin. Bu da bizden sana bir tavsiye olsun.