Evin Diktatörü Kim?
Evin Diktatörü Kim?
Evin diktatörü deyince kulağa böyle çok sert, zorlayan, ev kurallarını sadece o belirleyen biriymiş gibi geliyor. Gelsin çünkü olabilir. Herkes yaşadığı evde farklı bir konuma sahiptir. Peki senin evinde durumlar nasıl?
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Evdeki insanlara karşı davranış şeklin aşağıdakilerden hangisine uyuyor?
4. Sence evi yöneten maddi anlamda güçlü olan taraf mıdır?
5. Aşağıdakilerden hangisi senin karakterini tanımlıyor?
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6. Bazen evde kendini bir eşya gibi görüyor musun?
7. Peki sizin evin ilk yazılı olmayan kuralı bunlardan hangisi?
8. Yaşadığın evde iş bölümü var mı?
9. Diyelim ki eve bir misafir çağırılacak; buna kim karar veriyor?
10. Son olarak başkalarına fikirlerini dikte etmekten zevk alıyor musun?
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Evi Yönetmeyi Başkasına Kaptırmışsın! Pederde o iş getirmeselerdi dünyaya bana mı sordular 😅😅
Sizin Evde Demokrasi Var! 👌 İşte aradığımız o insan, o ev! Verdiğin cevaplara göre sen oldukça uyumlu ama bir o kadar da tartışmacı, mantıklı kararlar alabil... Devamını Gör