Evin Diktatörü Kim?

İşte aradığımız o insan, o ev! Verdiğin cevaplara göre sen oldukça uyumlu ama bir o kadar da tartışmacı, mantıklı kararlar alabilen ama bunları alırken de duygularını unutmayan, birlikte yaşadığın insanlarla beraber evinin sorumluluğunu eşit düzeyde paylaşan bir insansın. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmıyorsun. Sorumluluk alırken de yanındaki insanlara sorumluluk vermekten de hoşlanıyorsun. Adeta bir demokrasi canavarı gibisin evde. İnsan ilişkilerinde - özellikle evde- bu dengeyi kurmak oldukça zordur. Ama görüyoruz ki bu dengeyi kurmak senin içinde var. Tabii bu birlikte yaşadığın insanların da nasıl düşündüğüne göre değişebiliyor. Onlar senin üzerinde hâkimiyet kurmak isterse sende elinden geleni ardına koymuyorsun. Böylesi bir eşitlikçi yaklaşım açıkçası zor bulunur cinsten. Senin diktatör olman için başına çok büyük şeyler gelmesi gerekiyor. Görüyoruz ki şimdilik başında öyle bir mevzu yok.