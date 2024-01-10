Görüş Bildir
Haberler
Test
Evin Diktatörü Kim?

Evin Diktatörü Kim?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 10:59

Evin diktatörü deyince kulağa böyle çok sert, zorlayan, ev kurallarını sadece o belirleyen biriymiş gibi geliyor. Gelsin çünkü olabilir. Herkes yaşadığı evde farklı bir konuma sahiptir. Peki senin evinde durumlar nasıl?

Merak ediyorsan hemen testi çözmeye başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Evdeki insanlara karşı davranış şeklin aşağıdakilerden hangisine uyuyor?

4. Sence evi yöneten maddi anlamda güçlü olan taraf mıdır?

5. Aşağıdakilerden hangisi senin karakterini tanımlıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bazen evde kendini bir eşya gibi görüyor musun?

7. Peki sizin evin ilk yazılı olmayan kuralı bunlardan hangisi?

8. Yaşadığın evde iş bölümü var mı?

9. Diyelim ki eve bir misafir çağırılacak; buna kim karar veriyor?

10. Son olarak başkalarına fikirlerini dikte etmekten zevk alıyor musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senden Habersiz Evden Kuş Uçmaz!

Vay vay vay! Demek evin hakimi sensin. Verdiğin cevaplara bakılırsa evin içinde adeta senden habersiz kuş uçmuyor. Her şeyi ve herkesi kontrol edebiliyor ve ev halkına istediğini yaptırabiliyorsun. Bu gücünün parasal bir konumdan geldiğini söylemek doğru olmaz. Bunun yerine sende insanları denetleme ve idare etme yeteneği var desek mümkün. Ama bazı anlar oluyor ki senin bu kontrol gücün insanlar üzerinde baskı kurabiliyor; insanlar senin dikte etme özelliğinin altında eziliyor. Ancak barışçıl ve merhametli bir doğan varsa bu o kadar da sorun değil gibi. Eğer evin diktatörü olma yetkisi sana verildiyse ve bunu doğru yönde kullanıyorsan en güzelini yapıyorsun. Hem azıcık ortalığı denetlemekten kime ne zarar gelir değil mi?

Evi Yönetmeyi Başkasına Kaptırmışsın!

Evet, işte geldik sana! Verdiğin cevaplara bakılırsa evin içerisindeki otoriteyi bir başkasına kaptırmışsın sanki. Bunu nereden anlıyoruz biliyor musun? İnsanlara uyum sağlamayı ve her şeye 'evet' demeyi biraz abarttığından. Evin içinde kimin daha kontrol sahibi olduğu her zaman tartışılır. Aslında son zamanlarda sen de bu sorgulamanın içerisindesin ancak kendini ev ilişkilerinde biraz geriye atmışsın sanki. İnsanların senin ne yapman gerektiğini söylediğinde olduğu gibi kabul ediyorsun. Evet, sorgulasan bile kabul ediyorsun. Evin içerisinde senin de bazı kararları alırken söz sahibi olman gerektiğini unutuyorsun. Bize kalırsa kafandaki bu sorgulamayı sonuçlandırmanın vakti geldi artık. Ev demek ortak yaşam alanı demektir ve herkesin söz sahibi olması gerekir. Bunu sakın aklından çıkarma!

Sizin Evde Demokrasi Var!

İşte aradığımız o insan, o ev! Verdiğin cevaplara göre sen oldukça uyumlu ama bir o kadar da tartışmacı, mantıklı kararlar alabilen ama bunları alırken de duygularını unutmayan, birlikte yaşadığın insanlarla beraber evinin sorumluluğunu eşit düzeyde paylaşan bir insansın. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmıyorsun. Sorumluluk alırken de yanındaki insanlara sorumluluk vermekten de hoşlanıyorsun. Adeta bir demokrasi canavarı gibisin evde. İnsan ilişkilerinde - özellikle evde- bu dengeyi kurmak oldukça zordur. Ama görüyoruz ki bu dengeyi kurmak senin içinde var. Tabii bu birlikte yaşadığın insanların da nasıl düşündüğüne göre değişebiliyor. Onlar senin üzerinde hâkimiyet kurmak isterse sende elinden geleni ardına koymuyorsun. Böylesi bir eşitlikçi yaklaşım açıkçası zor bulunur cinsten. Senin diktatör olman için başına çok büyük şeyler gelmesi gerekiyor. Görüyoruz ki şimdilik başında öyle bir mevzu yok.

Bunlar da İlgini Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Evi Yönetmeyi Başkasına Kaptırmışsın! Pederde o iş getirmeselerdi dünyaya bana mı sordular 😅😅

Pelda Yalçın

Sizin Evde Demokrasi Var! 👌 İşte aradığımız o insan, o ev! Verdiğin cevaplara göre sen oldukça uyumlu ama bir o kadar da tartışmacı, mantıklı kararlar alabil... Devamını Gör