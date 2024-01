Verdiğin cevaplara göre sen atmasyon haberlere bayılıyorsun. Senin için iddia, yalan, gerçek, doğru, sahte gibi ön filtreler pek geçerli değil. Çünkü sen hemen hemen her şey hakkında konuşmaya bayılan, kendi iddialarını ortaya atmayı seven, doğrular için değil inandığın doğrular için hayatına sürdüren bir insansın. Kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Çünkü böyle davranmak her ne kadar tartışmaya açık olsa da sen böyle yaşamaktan epey bir zevk alıyorsun. Zira senin için bu hayatta gerçeklerden ziyade inançlar, istekler ve hayaller ön planda. Tabii insanın doğası gereği herkesin içinde bunlar var ama seninki biraz ön plana fazla çıkmış sanki. Bir de işin manipülasyon durumu var tabii. Sende de bu tarz yaklaşımlar fazlaca bulunuyor. Ne diyelim, durma eğlencene bak! Çok dağıtmadan eğleniyorsan sorun yok.