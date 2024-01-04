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Dürüst müsün Ayaklı Atmasyon mu?

Dürüst müsün Ayaklı Atmasyon mu?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 17:01

Hepimiz günlük hayatta duyduğumuz haberler karşısında farklı tepkiler verir, bunları başkalarına farklı şekillerde anlatır ve ortaya yeni bir söylem atarız. Bunların bazıları dürüstçe, bazıları da atmasyon olur. Peki sen bu dürüstlük ve atıp tutma skalasının ne tarafındasın?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Bir bilginin doğruluğuna inanman söz konusu ise aşağıdakilerden hangisi seni tarif ediyor?

4. Diyelim ki en yakın arkadaşın hakkında bir iddia duydun; doğru olup olmadığını ona sormadan başkalarına bu iddiadan bahseder misin?

5. Peki sen günlük hayatında çok düşünüp az konuşan tarafta mısın?

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6. Diyelim ki ülke gündemini sarsan bir haber duydun, buna ilk tepkin ne olur?

7. Sence hayat gerçekler üzerine mi yoksa inandığımız şeyler üzerine mi kuruludur?

8. Daha önce sırf kendi çıkarların için başkasını üzecek bir ithamda bulundun mu?

9. Senin eğlence anlayışın bu tanımlardan hangisine uyuyor?

10. Son olarak başkalarını manipülasyon gücüne 1'den 5'e kadar puan ver desek kaç verirsin?

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Sen Tam Tamına Bir Dürüstlük Abidesisin!

Evet, işte geldik sana! Verdiğin cevaplara göre sen tam bir dürüstlük abidesisin. Hemen hemen her konuda gerçeğin peşindesin. Yeni bir şeyler öğrenirken kurgulanmış bilgiler yerine daima gerçek bilgiler arıyorsun. Hayat sana göre ya siyah ya da beyaz ve bu hayatta senin için kurguya pek yer yok. Senin için hep şöyle dediklerini duyar gibiyiz: O prensip sahibi ve keskin bakış açısı olan biri. Tabii böyle davranırken söylentileri, iddiaları, kurguları da hayatından yüzde yüz çıkarmış değilsin. Mesela hayatını çok ilgilendirecek yeni ve doğrulanmamış bir bilgi aldıysan bunu reddetmek yerine araştırmayı ve doğruluğunu ispat etmeyi tercih edersin. Görüyoruz ki dürüstlük senin elinden şüphe ve sorgulama gücünü almamış. O yüzden durma, kendi gerçeğinin peşinden git!

Atmasyon Maratonuna Katılsan Birinci Olursun!

Verdiğin cevaplara göre sen atmasyon haberlere bayılıyorsun. Senin için iddia, yalan, gerçek, doğru, sahte gibi ön filtreler pek geçerli değil. Çünkü sen hemen hemen her şey hakkında konuşmaya bayılan, kendi iddialarını ortaya atmayı seven, doğrular için değil inandığın doğrular için hayatına sürdüren bir insansın. Kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Çünkü böyle davranmak her ne kadar tartışmaya açık olsa da sen böyle yaşamaktan epey bir zevk alıyorsun. Zira senin için bu hayatta gerçeklerden ziyade inançlar, istekler ve hayaller ön planda. Tabii insanın doğası gereği herkesin içinde bunlar var ama seninki biraz ön plana fazla çıkmış sanki. Bir de işin manipülasyon durumu var tabii. Sende de bu tarz yaklaşımlar fazlaca bulunuyor. Ne diyelim, durma eğlencene bak! Çok dağıtmadan eğleniyorsan sorun yok.

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