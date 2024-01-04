Dürüst müsün Ayaklı Atmasyon mu?
Dürüst müsün Ayaklı Atmasyon mu?
Hepimiz günlük hayatta duyduğumuz haberler karşısında farklı tepkiler verir, bunları başkalarına farklı şekillerde anlatır ve ortaya yeni bir söylem atarız. Bunların bazıları dürüstçe, bazıları da atmasyon olur. Peki sen bu dürüstlük ve atıp tutma skalasının ne tarafındasın?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Bir bilginin doğruluğuna inanman söz konusu ise aşağıdakilerden hangisi seni tarif ediyor?
4. Diyelim ki en yakın arkadaşın hakkında bir iddia duydun; doğru olup olmadığını ona sormadan başkalarına bu iddiadan bahseder misin?
5. Peki sen günlük hayatında çok düşünüp az konuşan tarafta mısın?
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6. Diyelim ki ülke gündemini sarsan bir haber duydun, buna ilk tepkin ne olur?
7. Sence hayat gerçekler üzerine mi yoksa inandığımız şeyler üzerine mi kuruludur?
8. Daha önce sırf kendi çıkarların için başkasını üzecek bir ithamda bulundun mu?
9. Senin eğlence anlayışın bu tanımlardan hangisine uyuyor?
10. Son olarak başkalarını manipülasyon gücüne 1'den 5'e kadar puan ver desek kaç verirsin?
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Sen Tam Tamına Bir Dürüstlük Abidesisin!
Atmasyon Maratonuna Katılsan Birinci Olursun!
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