Kişilik Testi: Yatak İnsanı mısın?
Kişilik Testi: Yatak İnsanı mısın?
Bazı insanlar sabahları yataktan hemen fırlayıp güne başlar, bazıları da yataktan bir türlü çıkmak istemez. Çıksa da hemen yatağına geri dönüp yatmak isterler. Peki sen bunlardan hangisisin?
Cevabını merak ediyorsan hemen teste başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Gece yatağa geçtiğinde çabuk uykuya dalanlardan mısın?
4. Bize uyuduğun yatağı tarif eder misin?
5. En sevdiğin uyku pozisyonu hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sadece uyumak dışında yatağında çok fazla vakit geçirir misin?
7. Sabah ilk çalan alarmda uyananlardan mısın?
8. İşte/okulda içinden çok sık "akşam olsa da eve gidip yatsam" diye geçiriyor musun?
9. Peki başka evlerde yatıya kalmayı sever misin?
10. Son olarak bir yatak olsan en öne çıkan özelliğin ne olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yataktan Çıkmak İstemeyenler Kulübünün Başkanısın!
Sen Yataktan Kolay Çıkanlardansın!
Sen Yatak Yüzü Görmeyi Unutmuşsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın