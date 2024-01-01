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Kişilik Testi: Yatak İnsanı mısın?

Kişilik Testi: Yatak İnsanı mısın?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 12:16

Bazı insanlar sabahları yataktan hemen fırlayıp güne başlar, bazıları da yataktan bir türlü çıkmak istemez. Çıksa da hemen yatağına geri dönüp yatmak isterler. Peki sen bunlardan hangisisin?

Cevabını merak ediyorsan hemen teste başlayalım!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Gece yatağa geçtiğinde çabuk uykuya dalanlardan mısın?

4. Bize uyuduğun yatağı tarif eder misin?

5. En sevdiğin uyku pozisyonu hangisi?

5. En sevdiğin uyku pozisyonu hangisi?
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6. Sadece uyumak dışında yatağında çok fazla vakit geçirir misin?

7. Sabah ilk çalan alarmda uyananlardan mısın?

8. İşte/okulda içinden çok sık "akşam olsa da eve gidip yatsam" diye geçiriyor musun?

9. Peki başka evlerde yatıya kalmayı sever misin?

10. Son olarak bir yatak olsan en öne çıkan özelliğin ne olurdu?

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Yataktan Çıkmak İstemeyenler Kulübünün Başkanısın!

Verdiğin cevaplara göre sen tam bir yatak insanısın. İster erken uyu ister geç yatağında kaldığın vakitler senin için en mutlu anlardan birini oluşturuyor. Biri sana git yat dediğinde bile aşırı mutlu oluyorsun, o derece yani. Aslında uyku problemin ya da sabahları zor uyanma gibi bir problemin de yok ama sen yatmayı sevdiğin için yatağından çıkmak istemiyorsun. Bu da gösteriyor ki sen günlük hayatında çok rahat ve esnek bir insansın. Karşılaştığın her ortam ya da durum karşısında kolay adapte olabiliyorsun. Deyim yerindeyse bir yatağın içine girip nasıl gömülüyorsan işte sen de tam böylesin. İnsanlar senin bu huyunu çok seviyorlar. Uyumlu ve pozitif doğan sayesinde ortamların aranan insanısın. Tabii kendi yatağının da...

Sen Yataktan Kolay Çıkanlardansın!

Verdiğin cevaplara göre sen sabahları yatağından kolayca uyanıp çıkan bir insansın. O alarm çaldığında hiç direnmeden uykundan bir anda uyanıveriyor ve yataktan fırlayabiliyorsun. Bu bazen o kadar ani oluyor ki etrafındaki insanlar bile nasıl bu kadar kolay yataktan çıkabildiğine şaşırıyorlar. Neden böyle oluyor diye düşünecek olursak da sen kişilik olarak enerjik ve atik bir insansın. Yaşadığın olaylar karşısında hızlı reaksiyon gösterebilme ve eyleme geçme kabiliyetin var. Sen aklına bir şeyi koydun mu bu dünyada hiç kimse seni onu yapmaktan alıkoyamaz. İster bu yataktan çıkmak olsun ister bir iş, sen daima harekete geçme modundasın. Ne diyelim vallahi bravo, bu devirde yataktan çıkıp güne başlamak ve mücadele ruhuna sahip olmak çok zor!

Sen Yatak Yüzü Görmeyi Unutmuşsun!

Evet, işte geldik sana. Testin adı yatak insanı mısın değil misin derken bi' de sen çıktın karşımıza. Verdiğin cevaplara göre sen bu aralar yatağınla arandaki bağı bi' hayli koparmışsın galiba. Yoğun bir iş hayatı mı diyelim artık yoksa eğitim, şu sıralar yatak yüzü göremez olmuşsun. Aslında uyumayı çok seviyorsun ve o kadar çok seviyorsun ki bunu nerede yaptığının pek de bir önemi yok. Ancak son zamanlarda buna da hasret kalmışsın. Seni bu kadar yoğun yapan ve kendini unutacak bir insan moduna sokan her neyse acilen ondan kurtulmalısın. Biraz dinlenmeye ve yatağında vakit geçirmeye ihtiyacın var senin. Zira dinlenmekten vazgeçmek demek kendinden de vazgeçmek, kendini dinlememek demek. Bu testi çözdükten sonra iyisi mi sen yatağına gir ve uzun bir süre çıkma. Ne demek istediğimizi o zaman anlayacaksın!

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