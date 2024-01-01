Seçtiğin Dizilere Göre Seni Kamçılayan Ne?

Yaptığın dizi seçimlerine bakıldığında, senin hayatta ilerlemen ve hareket etmen için gereken motivasyonun, başkalarının 'Yapamazsın' ifadesi olduğu görülüyor. Bu cümleyi duyduğunda, sanki içinde bir enerji patlaması yaşanıyor ve her şeyi yapabilecekmişsin gibi hissediyorsun. Bir görev üzerinde çalışırken, insanların sana olan inancının az olduğunu hissettiğinde, sanki bu işe daha fazla tutunuyor ve daha çok çaba sarf ediyorsun. Bu, senin karakterinin ve kişiliğinin bir yansıması diyebiliriz. Çünkü ne zaman birileri sana inanmasa, sen kendine daha fazla inanıyor ve daha da güçleniyorsun. Bu açıdan bakılınca cidden takdir edilesi huyların var. Harikasın!