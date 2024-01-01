Seçtiğin Dizilere Göre Seni Kamçılayan Ne?
Seçtiğin Dizilere Göre Seni Kamçılayan Ne?
Bu hayatta hepimizi harekete geçiren, deyim yerindeyse kamçılayan şeyler vardır. Peki seni eyleme geçmek için yanıp tutuşturan şey ne? İşte bunu seçtiğin dizilerden yola çıkarak tahmin edeceğiz.
Hazırsan hemen seçmeye başlayalım!
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Biri Sana "Yapamazsın" Derse Görsün Neler Olacakları!
Aşık Olmak Seni Bu Dünyada Bambaşka Biri Yapıyor!
Seni Bu Dünyada Kamçılayan Bir Şey Varsa O da Sadece Sensin!
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Biri Sana "Yapamazsın" Derse Görsün Neler Olacakları!