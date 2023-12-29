Seçtiğin Filmlere Göre Yılbaşında Ne Yapmalısın?
Seçtiğin Filmlere Göre Yılbaşında Ne Yapmalısın?
2024'e sayılı günler kala yılbaşı akşamını nerede ve nasıl geçireceğine yönelik planlar yaparken herkesin eli ayağına dolaşır. Ama bizim size bir tavsiyemiz var! Siz sevdiğiniz filmleri seçerken biz de size yılbaşında ne yapmalısınız onun için tavsiye vereceğiz.
Hazırsanız başlıyoruz!
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