Seçtiğin Filmlere Göre Yılbaşında Ne Yapmalısın?

Seçtiğin filmlere göre bu yılbaşında senin için en doğru plan tek başına bir yerlere tatile gitmek. 2023 senin için epey bir zorlu geçmiş. Neredeyse kendini dinlemeye ve keşfetmeye hiç zaman ayıramamışsın. O yüzden sana tavsiyemiz yılbaşında kalabalıklar arasında ya da evde takılmak yerine kendine bir tatil ayarla! Hem yeni yıla tazelenmiş girer hem de havan değişir. Bizden söylemesi...