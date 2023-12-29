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Seçtiğin Filmlere Göre Yılbaşında Ne Yapmalısın?

Seçtiğin Filmlere Göre Yılbaşında Ne Yapmalısın?

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 15:01

2024'e sayılı günler kala yılbaşı akşamını nerede ve nasıl geçireceğine yönelik planlar yaparken herkesin eli ayağına dolaşır. Ama bizim size bir tavsiyemiz var! Siz sevdiğiniz filmleri seçerken biz de size yılbaşında ne yapmalısınız onun için tavsiye vereceğiz.

Hazırsanız başlıyoruz!

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Evde Kendi Zevkine Göre Bir Parti Organize Edip Sevdiklerini Davet Etmelisin!

Seçtiğin filmlere göre yeni yıla sevdiklerinle ev ortamında girmen harika olur. En yakın arkadaş grubunla rahatça takılabileceğiniz ve eğlenebileceğiniz bir ortam yeni yıla girerken senin modunu yükseltir ve arkadaşlarına benzersiz bir gece yaşayabilirsin. Hemen yapman gerekenler belli: Partiye çağıracağın yakın arkadaşlarını ara, yılbaşı akşamı seveceğiniz yiyecekleri ve içecekleri hazır et, en güzel elbiseni seç ve parti başlasın!

Yeni Yılı Arkadaşlarınla Dışarıda Kalabalık Bir Ortamda Kutlamalısın!

Seçtiğin filmlere göre sen tam bir parti insanısın. Çok az insanın olduğu ev ortamlarındaki partilerden ziyade kıpır kıpır, kalabalık ve müziğin hiç susmadığı eğlence mekanlarını seviyorsun. O yüzden yeni yıla girerken sana tavsiyemiz hemen arkadaşlarınla eğlenebileceğin birkaç mekan bul ve kendini müziğin akışına bırak!

Tek Başına Bir Yılbaşı Tatili Ayarlamalısın!

Seçtiğin filmlere göre bu yılbaşında senin için en doğru plan tek başına bir yerlere tatile gitmek. 2023 senin için epey bir zorlu geçmiş. Neredeyse kendini dinlemeye ve keşfetmeye hiç zaman ayıramamışsın. O yüzden sana tavsiyemiz yılbaşında kalabalıklar arasında ya da evde takılmak yerine kendine bir tatil ayarla! Hem yeni yıla tazelenmiş girer hem de havan değişir. Bizden söylemesi...

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