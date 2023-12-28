Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Neyi Koyvermelisin?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Neyi Koyvermelisin?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 11:39

Bazen hepimizin yapmayı acilen bırakması gereken eylemleri vardır. Zira bunları yapmaya devam edersek iyiye gitmek yerine geriye gidebiliriz. Peki senin artık salıvermen, koyvermen gereken hareketin ne?

Cevabını merak ediyorsan hemen teste geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Aşağıdakilerden hangisi sende en büyük stresi yaratır?

4. Başkalarının sorunları senin hayatını olumsuz yönde etkiliyor mu?

5. Platonik aşık olduğun insan gözünün önünde başkasıyla birlikte çıkmaya başladı. Ama senin de ona aşık olduğunu biliyor. Sence neden böyle bir şey yaptı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bütün yıl derslerden/işten yoruldun ve tatile ihtiyacın var diyelim; bu isteğini yanındaki insanlara söylediğinde gerçekleştirmek için hemen plan yaparlar mı?

7. Son 1 yılını iyice düşün; yapmaktan pişman olduğun ne var?

8. İnsanlar senin yapmadığın bir hata yüzünden sana sık sık bağırıyor mu?

9. Sadece şimdiye odaklan! Şu an neye ihtiyacın var?

10. Son olarak birilerinin hayatından çıkıp gitsen hemen fark edilir mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başkalarının Sorunlarını Kendininmiş Gibi Sahiplenmeyi Bırakmalısın!

Evet, nerede kalmıştık! Verdiğin cevaplara göre sen kalbi iyi niyetle dolu, başkaları hakkında asla kötü şeyler düşünmeyen ve attığı her adımı güzellik için atan samimi bir insansın. İnsanlar bu halinle sana cidden bayılıyorlar ama dur burada bir sorun var! İnsanlara karşı çok fazla vericisin. İşte etrafındaki insanlar bu yüzden seni etraflarında görmek istiyorlar. Zira sen dert dinleyici, sorun çözücü, iş bitirici hallerini bir de sevgi dolu tavırlarınla birleştirince dünyanın bir numaralı insanlarından biri haline geliyorsun. Ama bu nereye kadar böyle devam edecek? Senin de kendi hayatında sorunların yok mu? Var ve etrafındaki çoğu insan bunları düzeltmek için kılını kıpırdatmaz. Sana tavsiyemiz kendi hayatına odaklan artık ve kendi sorunlarınla uğraş. İnsanların dertlerini sal gitsin, zaten çok önemli bir sorun olursa sen yine buradasın ama herkesin her sorununa çözüm olmayı boşver artık!

Duygularını Gizlemeyi Bırak ki Yaşadığını Fark Et!

İşte geldik sıra sana... Verdiğin cevaplara göre sen daima mantığıyla hareket eden, olaylara ve durumlara akılcılık çerçevesinde yorumlar getiren ve hayatını buna göre şekillendiren bir insansın. Ama şöyle bir gerçek var ki senin de duyguların var! Yeri geldiğinde sürekli mantıklı kararlar peşinde koşmak yerine duygularını da ön plana koymalısın. Yani onları içinde tutmak yerine duygularını tatmin etmek için de adımlar atmalısın. Aşk, hasret, ilgi, saygı ne varsa bunları yaşadığını ve yaşattığını hissetmek için önce sen kendin bunları açığa vurmalısın. Zira hayat duyguları bir kuyunun dibine atıp saklayarak yaşamaya hiç değmez. Sana tavsiyemiz hep mantıklı olmayı koyver, biraz da duygularını yaşa! Yaşa ki hayat ne kadar eğlenceliymiş farkına var!

Senin İhtiyaçlarını Görmezden Gelenleri Sen de Görmezden Gel!

Verdiğin cevaplara göre senin artık koyvermen gereken mesele seni görmezden gelenleri aynen görmezden gelmek. Çok sevgi dolu ve şefkatli bir insansın. Söz konusu başkalarının ihtiyacı olduğunda kendinde olan ne varsa onu karşı tarafa veriyorsun. Ama günün sonunda ihtiyaçları karşılanma sırası sana geldiğinde maalesef seninkiler halı altına süpürülüyor. Bu ihtiyaçtan kastımız hemen hemen her şey olabilir. Sevilme ihtiyacı, korunma ihtiyacı, güvende olduğunu hissetme ihtiyacı ve bazen de maddi meseleler... Bunları başkalarını vermek yerine kendine ayırsan inan daha güzel bir hayatın olacak, aradığın o iç huzuru yakalayacaksın. Ama bundan önce yapman gereken ilk şey seni görmezden gelenleri görmezden gelmek. Koyver gitsin onları! Onlar seni önemsemiyorsa sen de onları önemseme!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?