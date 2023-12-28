10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Neyi Koyvermelisin?

Evet, nerede kalmıştık! Verdiğin cevaplara göre sen kalbi iyi niyetle dolu, başkaları hakkında asla kötü şeyler düşünmeyen ve attığı her adımı güzellik için atan samimi bir insansın. İnsanlar bu halinle sana cidden bayılıyorlar ama dur burada bir sorun var! İnsanlara karşı çok fazla vericisin. İşte etrafındaki insanlar bu yüzden seni etraflarında görmek istiyorlar. Zira sen dert dinleyici, sorun çözücü, iş bitirici hallerini bir de sevgi dolu tavırlarınla birleştirince dünyanın bir numaralı insanlarından biri haline geliyorsun. Ama bu nereye kadar böyle devam edecek? Senin de kendi hayatında sorunların yok mu? Var ve etrafındaki çoğu insan bunları düzeltmek için kılını kıpırdatmaz. Sana tavsiyemiz kendi hayatına odaklan artık ve kendi sorunlarınla uğraş. İnsanların dertlerini sal gitsin, zaten çok önemli bir sorun olursa sen yine buradasın ama herkesin her sorununa çözüm olmayı boşver artık!