10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Neyi Koyvermelisin?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Neyi Koyvermelisin?
Bazen hepimizin yapmayı acilen bırakması gereken eylemleri vardır. Zira bunları yapmaya devam edersek iyiye gitmek yerine geriye gidebiliriz. Peki senin artık salıvermen, koyvermen gereken hareketin ne?
Cevabını merak ediyorsan hemen teste geçelim.
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Aşağıdakilerden hangisi sende en büyük stresi yaratır?
4. Başkalarının sorunları senin hayatını olumsuz yönde etkiliyor mu?
5. Platonik aşık olduğun insan gözünün önünde başkasıyla birlikte çıkmaya başladı. Ama senin de ona aşık olduğunu biliyor. Sence neden böyle bir şey yaptı?
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6. Bütün yıl derslerden/işten yoruldun ve tatile ihtiyacın var diyelim; bu isteğini yanındaki insanlara söylediğinde gerçekleştirmek için hemen plan yaparlar mı?
7. Son 1 yılını iyice düşün; yapmaktan pişman olduğun ne var?
8. İnsanlar senin yapmadığın bir hata yüzünden sana sık sık bağırıyor mu?
9. Sadece şimdiye odaklan! Şu an neye ihtiyacın var?
10. Son olarak birilerinin hayatından çıkıp gitsen hemen fark edilir mi?
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Başkalarının Sorunlarını Kendininmiş Gibi Sahiplenmeyi Bırakmalısın!
Duygularını Gizlemeyi Bırak ki Yaşadığını Fark Et!
Senin İhtiyaçlarını Görmezden Gelenleri Sen de Görmezden Gel!
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