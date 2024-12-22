Ev Hapsi Cezası Alan Gazeteci Özlem Gürses Elektronik Kelepçeyle Fotoğraf Paylaştı

'her biri için minnettarım, bana yalnız olmadığımı hissettirdiniz. elimde kelepçe ile yürürken de bir suçum olmadığını biliyordum, bugün de biliyorum... uzatmayacağım, çünkü bu ülkede kimler ne zalimce uygulamalar yaşadılar, yaşıyorlar...

mesela bu sabah da arka arkaya yağan soruşturma haberlerine uyandık... güzelim memlekete hiç yakıştıramadığım bu 'iklim' hepimizi fikri ve vicdani bir çöle mahkum bırakıyor... 'tanış' olamıyoruz, sevincimizi de hüznümüzü de paylaşamıyoruz...

pırıl pırıl gençlerimizi gurbete gönderiyoruz, biz onlara hasret, onlar doğup büyüdükleri topraklara... çocuklarımızın geri gelmek isteyeceği bir Türkiye umuduyla, işimin başındayım... yarın sabah saat tammm 08:45'te

@szctelevizyonu'da ekranda buluşalım!'