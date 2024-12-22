Ev Hapsi Cezası Alan Gazeteci Özlem Gürses Elektronik Kelepçeyle Fotoğraf Paylaştı
Ev Hapsi Cezası Alan Gazeteci Özlem Gürses Elektronik Kelepçeyle Fotoğraf Paylaştı
Dün gözaltına alınan Özlem Gürses, akşam saatlerinde hapis istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Gürses'e yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası vermişti. Ev hapsindeki Özlem Gürses, X ve Instagram'dan ilk paylaşımlarını yaptı. Gürses, X'te süreci özetleyen ve yaşananları anlatan bir flood paylaştı. Instagram'da ise Özlem Gürses, elektronik kelepçeli fotoğrafını paylaştı.
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Özlem Gürses ev hapsi kararının ardından sosyal medyada ilk paylaşımlarını yaptı. Gürses, X'te süreci anlatan bir paylaşıma imza attı.
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Gürses, "herkese merhaba... 21 Aralık'ta başlayan hayatımın en uzun gecesi, dostlarla büyüyen bir dayanışmayla en güzel sabahıma bağlandı... bugünü ailem, evi saniye boş bırakmayan dostlarım, hiç susmayan telefonum ve her platformda yazılan binlerce destek mesajıyla geçirdim..." dedi. Gürses'in açıklamalarının devamı şöyle:
Özlem Gürses bir paylaşım da Instagram'dan yaptı. Gürses, Şakirpaşa Ailesi'ni izlerken paylaştığı fotoğrafında elektronik kelepçesinin de olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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