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Volkan Demirel, Elini Sıkmadığı Şenol Güneş'le Arasında Geçen Diyaloğu Anlattı

Volkan Demirel, Elini Sıkmadığı Şenol Güneş'le Arasında Geçen Diyaloğu Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.12.2024 - 21:46

Trabzonspor - Bodrumspor maçı öncesinde Volkan Demirel ve Şenol Güneş arasında yaşanan olay maça damga vurmuştu. Demirel, Güneş'in elini sıkmayarak kendi bölümüne geçmişti. İkilinin arasında yaşanan gerilimin deprem döneminde Güneş'in demeçlerinin etkisiyle yaşandığı öne sürülmüştü. Volkan Demirel maç sonunda bu konuya açıklık getirdi. Deprem döneminde Güneş'in açıklamalarını hatırlattı.

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Volkan Demirel, Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadan kendisine ayrılan bölüme geçmişti.

Volkan Demirel, Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadan kendisine ayrılan bölüme geçmişti.

İkili arasında yaşanan bu gerilimin deprem döneminde Şenol Güneş'in açıklamaları olduğu iddia edilmişti. Demirel de maç sonu bunu doğrular demeçler verdi.

İkili arasında yaşanan bu gerilimin deprem döneminde Şenol Güneş'in açıklamaları olduğu iddia edilmişti. Demirel de maç sonu bunu doğrular demeçler verdi.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Volkan Demirel, maç sonunda bir kez daha karşı karşıya geldiği Şenol Güneş için "Bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz." dedi.

Volkan Demirel, maç sonunda bir kez daha karşı karşıya geldiği Şenol Güneş için "Bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz." dedi.

Volkan Demirel, "Şenol Hoca içeri girerken bana çok terbiyesizsin dedi. Eğer ben senin elini sıkmadığım için terbiyesizsem, terbiyesizim." dediğini söyledi.

Volkan Demirel, "Şenol Hoca içeri girerken bana çok terbiyesizsin dedi. Eğer ben senin elini sıkmadığım için terbiyesizsem, terbiyesizim." dediğini söyledi.

Demirel, "Ancak sen ölen insanların ne durumda olmadığını bilmeden camialara şirin görünmek için bu hale geliyorsan sensiz terbiyesiz!” açıklaması yaptı.

Demirel, "Ancak sen ölen insanların ne durumda olmadığını bilmeden camialara şirin görünmek için bu hale geliyorsan sensiz terbiyesiz!” açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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