Sen Arkadaş Grubunun Nesi Oluyorsun?

Görünen o ki, seninle tanışmamızın zamanı geldi. Verdiğin yanıtlar ışığında, senin arkadaş çevrendeki en enerjik ve en tahmin edilemez kişi olduğunu söyleyebiliriz. Her an ne yapacağın konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu belirsizlik, arkadaşların arasında hem bir korku yaratırken hem de senin bu çılgın ruhuna hayranlık uyandırıyor. Çünkü seninle olan insanlar, her an yeni bir serüvene atılabileceklerini çok iyi anlıyorlar. Senin karakteristik özelliklerin hem insanları rahatsız ederken hem de seni çekici bir arkadaş yapıyor. Üstelik seninle garip ve sıra dışı eğlence anlayışın da bu düşüncelere tuz biber ekiyor. Ne diyelim herkes sen bir ortamdayken her şeye hazır olsun! Zira onları çok farklı maceralar bekliyor.