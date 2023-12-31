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Sen Arkadaş Grubunun Nesi Oluyorsun?

Sen Arkadaş Grubunun Nesi Oluyorsun?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 09:01

Arkadaş grubunda herkesin biz özelliği ortaya çıkar. Kimi grubun en komik ve deli dolu üyesiyken kimi de aklı başında konuşmalarıyla grubun bilgici gibidir. Peki sen hangisisin?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Arkadaşların plan yaparken genelde senin istediklerin mi olur?

4. Bugüne kadar en yakın arkadaşınla hangi konuda kavga edip yolunu ayırdın?

5. Sence arkadaşların senin için her şeyi yapar mı?

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6. Diyelim ki arkadaşının sevgilisi senden hoşlanıyor ve bunu sana itiraf etti. Ne yaparsın?

7. Daha önce hiç arkadaşların için çöpçatanlık yaptın mı?

8. En yakın arkadaşın senden kilometrelerce uzaktaysa onunla arkadaşlığını nasıl sürdürürsün?

9. Daha önce hiç yanlış tavsiyeler vererek arkadaşlarının başını yaktın mı?

10. Son olarak senin arkadaş olarak en beğendiğin özelliğin ne?

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Arkadaş Grubunun En Rahatsız Profili Sen Olabilirsin!

Görünen o ki, seninle tanışmamızın zamanı geldi. Verdiğin yanıtlar ışığında, senin arkadaş çevrendeki en enerjik ve en tahmin edilemez kişi olduğunu söyleyebiliriz. Her an ne yapacağın konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu belirsizlik, arkadaşların arasında hem bir korku yaratırken hem de senin bu çılgın ruhuna hayranlık uyandırıyor. Çünkü seninle olan insanlar, her an yeni bir serüvene atılabileceklerini çok iyi anlıyorlar. Senin karakteristik özelliklerin hem insanları rahatsız ederken hem de seni çekici bir arkadaş yapıyor. Üstelik seninle garip ve sıra dışı eğlence anlayışın da bu düşüncelere tuz biber ekiyor. Ne diyelim herkes sen bir ortamdayken her şeye hazır olsun! Zira onları çok farklı maceralar bekliyor.

Böyle Bir Akıl Yok; Arkadaş Grubunun En Aklı Başında Olanı Sensin!

Verdiğini cevaplara göre arkadaş çevrendeki en zeki birey sensin. Her zaman arkadaşlarına önerilerde bulunuyor ve en zor zamanlarında onların yanında oluyorsun. İnsanlar, senin onlara sunduğun mantıklı öneriler ve akıllıca düşünceler sayesinde sürekli olarak seninle olmayı tercih ediyorlar. Seninle vakit geçirmek, onların hayatını daha anlamlı ve kolay hale getiriyor. Ayrıca bu etkileşimler, onların yaşam kalitesini artırıyor ve senin değerli bir dost olduğunu onlara hatırlatıyor. Bu devirde etrafta akıllı bir dost bulmak gerçekten çok zor. Ne diyelim senin gibi bir arkadaş bulmak harika bir şey, insanlar senin kıymetini bilse çok iyi olur.

Arkadaş Grubunun Eğlence Kaynağı Sensin!

Cevaplarına dayanarak, senin arkadaş çevrendeki neşe kaynağı olduğun sonucuna varıyoruz. Arkadaşlarını sürekli güldürüyor ve onların mutluluğu için her türlü çabayı gösteriyorsun. Hatta en zor zamanlarında bile, onların yanında olmak için elinizden geleni yapıyorsun. Seninle birlikte olduğunda, arkadaşlarının yüzünde her zaman bir gülümseme oluyor. Enerjin ve mizah anlayışın, herkesin moralini yükseltiyor ve onları güldürüyor. Sizinle geçirilen her an, arkadaşların için unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Bu özelliklerinle, herkesin hayatına neşe ve pozitiflik katıyorsun. Bu nedenle, arkadaşlarının hayatında önemli ve değerli bir yerin var.

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