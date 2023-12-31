Sen Arkadaş Grubunun Nesi Oluyorsun?
Sen Arkadaş Grubunun Nesi Oluyorsun?
Arkadaş grubunda herkesin biz özelliği ortaya çıkar. Kimi grubun en komik ve deli dolu üyesiyken kimi de aklı başında konuşmalarıyla grubun bilgici gibidir. Peki sen hangisisin?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Arkadaşların plan yaparken genelde senin istediklerin mi olur?
4. Bugüne kadar en yakın arkadaşınla hangi konuda kavga edip yolunu ayırdın?
5. Sence arkadaşların senin için her şeyi yapar mı?
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6. Diyelim ki arkadaşının sevgilisi senden hoşlanıyor ve bunu sana itiraf etti. Ne yaparsın?
7. Daha önce hiç arkadaşların için çöpçatanlık yaptın mı?
8. En yakın arkadaşın senden kilometrelerce uzaktaysa onunla arkadaşlığını nasıl sürdürürsün?
9. Daha önce hiç yanlış tavsiyeler vererek arkadaşlarının başını yaktın mı?
10. Son olarak senin arkadaş olarak en beğendiğin özelliğin ne?
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Arkadaş Grubunun En Rahatsız Profili Sen Olabilirsin!
Böyle Bir Akıl Yok; Arkadaş Grubunun En Aklı Başında Olanı Sensin!
Arkadaş Grubunun Eğlence Kaynağı Sensin!
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