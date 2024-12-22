Tolunay Kafkas, "El Sıkmama" Olayına Müdahil Oldu: Hedefinde Volkan Demirel Var

Volkan Demirel'in deprem döneminde söylediği sözler yüzünden Şenol Güneş'in elini sıkmayarak gösterdiği tepki geceye damga vurdu. Volkan Demirel'in sebebini açıkladığı olaya Şenol Güneş'ten ağır yanıtlar geldi. Kamuoyunda da ses getiren olaya bir yorum da Trabzonspor'un eski futbolcusu ve hocası Tolunay Kafkas'tan geldi. Kafkas, Volkan Demirel'e 'haddini bil' diyerek sert sözler sarf etti. Kafkas, 'Fenerbahçelisin' diyerek konuyu kulüpler düzeyine indirdi.