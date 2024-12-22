Tolunay Kafkas, "El Sıkmama" Olayına Müdahil Oldu: Hedefinde Volkan Demirel Var
Tolunay Kafkas, "El Sıkmama" Olayına Müdahil Oldu: Hedefinde Volkan Demirel Var
Volkan Demirel'in deprem döneminde söylediği sözler yüzünden Şenol Güneş'in elini sıkmayarak gösterdiği tepki geceye damga vurdu. Volkan Demirel'in sebebini açıkladığı olaya Şenol Güneş'ten ağır yanıtlar geldi. Kamuoyunda da ses getiren olaya bir yorum da Trabzonspor'un eski futbolcusu ve hocası Tolunay Kafkas'tan geldi. Kafkas, Volkan Demirel'e 'haddini bil' diyerek sert sözler sarf etti. Kafkas, 'Fenerbahçelisin' diyerek konuyu kulüpler düzeyine indirdi.
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Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında yaşanan el sıkmama olayına Tolunay Kafkas da dahil oldu. Kafkas, Volkan Demirel'e sert ifadeler kullandı.
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"''Trabzonspor Başkanı ve hocası benim hassasiyetlerim. Sen nerelisin? Fenerbahçelisin." diyen Kafkas, "Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin? Şenol Hoca bu depremde ölülere saygı duymuyor mu?'' dedi.
Tolunay Kafkas, Volkan Demirel'i hedef alarak "Diyorsun ki, ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymam. Sen kimsin ya? Sen hocayla ilgili nasıl böyle ifade kullanıyorsun? Biz de sana o zaman saygı duymuyoruz." dedi.
Tolunay Kafkas sözlerinin sonunda Volkan Demirel'e de uyarıda bulundu. Kafkas, "Yine de seni seviyorum ama fazla ileri gitmek istemiyorum. Bir daha düşün, bir daha söyle. Uzatırsan da kendin bilirsin. Biz uzatmayı severiz." dedi.
Tolunay Kafkas'ın Volkan Demirel'i "uyardığı" anlar
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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