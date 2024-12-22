Şenol Güneş, Elini Sıkmayan Volkan Demirel'in Depremle İlgili Sözlerine Duygu Sömürüsü Dedi
Şenol Güneş, Elini Sıkmayan Volkan Demirel'in Depremle İlgili Sözlerine Duygu Sömürüsü Dedi
Volkan Demirel'in maç önünde elini sıkmadığı Şenol Güneş, maç sonunda 'terbiyesiz' diye genç hocaya çıkışmıştı. Demirerl de maç sonunda Şenol Güneş'in deprem döneminde söylediği sözleri hatırlatarak 'asıl terbiyesiz sensin' çıkışında bulunmuştu. Şenol Güneş basın toplantısında bu duruma ve sözlere oldukça sert tepki verdi. Hakarete varan yorumlar yapan Güneş, 'it bile gelse hoşgeldin derim' dedi. Şenol Güneş, Volkan Demirel'i 'şark kurnazlığı' ile suçladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzonspor - Bodrumspor maçında Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel maç sonunda yaşananları kamuoyu ile paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şenol Güneş maç sonu basın toplantısında ağır ifadelerle Volkan Demirel'e yüklendi. Güneş, "Hoş geldin demek benim görevim, it de gelse oraya benim için fark etmez. Ona da hoş geldin demek zorundayım." dedi.
Volkan Demirel'in depremle ilgili sözlerini Güneş "duygu sömürüsü" olarak yorumladı. Güneş, Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kafasında kurgulamış. Deprem zamanında, ölüler üzerinden kendisine menfaat sağlayıp duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem." dedi.
Şenol Güneş, "Ben Hatay'a yardıma gittim, aklınca şark kurnazlığı ile bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz." dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın