Şenol Güneş, Elini Sıkmayan Volkan Demirel'in Depremle İlgili Sözlerine Duygu Sömürüsü Dedi

Volkan Demirel'in maç önünde elini sıkmadığı Şenol Güneş, maç sonunda 'terbiyesiz' diye genç hocaya çıkışmıştı. Demirerl de maç sonunda Şenol Güneş'in deprem döneminde söylediği sözleri hatırlatarak 'asıl terbiyesiz sensin' çıkışında bulunmuştu. Şenol Güneş basın toplantısında bu duruma ve sözlere oldukça sert tepki verdi. Hakarete varan yorumlar yapan Güneş, 'it bile gelse hoşgeldin derim' dedi. Şenol Güneş, Volkan Demirel'i 'şark kurnazlığı' ile suçladı.