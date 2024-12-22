Şenol Güneş'in Volkan Demirel'e Söylediği Ağır Sözlere Erman Toroğlu'ndan Daha Ağır Yanıt
Şenol Güneş'in Volkan Demirel'e Söylediği Ağır Sözlere Erman Toroğlu'ndan Daha Ağır Yanıt
Trabzonspor - Bodrumspor maçı öncesinde yaşanan Volkan Demirel - Şenol Güneş geriliminin etkileri sürüyor. Demirel maç sonu el sıkmamasının sebebini söylemişti. Ardından Şenol Güneş, hakarete varan açıklamalarla Volkan Demirel'i eleştirmişti. Güneş'in açıklamalarını gören Erman Toroğlu adeta çıldırdı. Toroğlu, Güneş'e 'Adam değilsin' dedi.
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Volkan Demirel'in elini sıkmaması üzerine çılgına dönen Şenol Güneş, maç sonu galibiyetin ardından Demirel'e "terbiyesizsin" demişti.
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Ardından Şenol Güneş, Volkan Demirel'i hedef alan ağır sözlerle durumu eleştirmişti.
Şenol Güneş'in açıklamaları yorumcu Erman Toroğlu'nu adeta çıldırttı. Toroğlu, Şenol Güneş'e "Adam değilsin" dedi.
Toroğlu, "Hocam sus be, sus arkadaş sus ya... Konuştukça batıyorsun. Adamın topçusu ölmüş" dedi.
Erman Toroğlu, "Adam futbolcusunun cenazesini kaldırıyor, sen ne anlatıyorsun?" derken "Alıştın beni mahkemeye vermeye" diyerek, "Adam değilsin" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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