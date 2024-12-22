onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Şenol Güneş'in Volkan Demirel'e Söylediği Ağır Sözlere Erman Toroğlu'ndan Daha Ağır Yanıt

Şenol Güneş'in Volkan Demirel'e Söylediği Ağır Sözlere Erman Toroğlu'ndan Daha Ağır Yanıt

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.12.2024 - 23:27

Trabzonspor - Bodrumspor maçı öncesinde yaşanan Volkan Demirel - Şenol Güneş geriliminin etkileri sürüyor. Demirel maç sonu el sıkmamasının sebebini söylemişti. Ardından Şenol Güneş, hakarete varan açıklamalarla Volkan Demirel'i eleştirmişti. Güneş'in açıklamalarını gören Erman Toroğlu adeta çıldırdı. Toroğlu, Güneş'e 'Adam değilsin' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volkan Demirel'in elini sıkmaması üzerine çılgına dönen Şenol Güneş, maç sonu galibiyetin ardından Demirel'e "terbiyesizsin" demişti.

Volkan Demirel'in elini sıkmaması üzerine çılgına dönen Şenol Güneş, maç sonu galibiyetin ardından Demirel'e "terbiyesizsin" demişti.

Tartışmanın perde arkasına ve Volkan Demirel'in açıklamalarına bu haberde yer verdik:

Ardından Şenol Güneş, Volkan Demirel'i hedef alan ağır sözlerle durumu eleştirmişti.

Ardından Şenol Güneş, Volkan Demirel'i hedef alan ağır sözlerle durumu eleştirmişti.

Şenol Güneş'in açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz:

Şenol Güneş'in açıklamaları yorumcu Erman Toroğlu'nu adeta çıldırttı. Toroğlu, Şenol Güneş'e "Adam değilsin" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları yorumcu Erman Toroğlu'nu adeta çıldırttı. Toroğlu, Şenol Güneş'e "Adam değilsin" dedi.

Toroğlu, "Hocam sus be, sus arkadaş sus ya... Konuştukça batıyorsun. Adamın topçusu ölmüş" dedi.

Toroğlu, "Hocam sus be, sus arkadaş sus ya... Konuştukça batıyorsun. Adamın topçusu ölmüş" dedi.

Erman Toroğlu, "Adam futbolcusunun cenazesini kaldırıyor, sen ne anlatıyorsun?" derken "Alıştın beni mahkemeye vermeye" diyerek, "Adam değilsin" dedi.

Erman Toroğlu, "Adam futbolcusunun cenazesini kaldırıyor, sen ne anlatıyorsun?" derken "Alıştın beni mahkemeye vermeye" diyerek, "Adam değilsin" dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın