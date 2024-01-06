Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Zihninde Büyüttüğün Ne?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Zihninde Büyüttüğün Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 12:37

Psikolojik anlamda bazı zamanlar hepimizin zihninde büyüttüğü, mesele haline getirdiği durumlar vardır. Peki senin şu sıralar zihninde büyüttüğün şey ne?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Düşüncelerin geçmiş, şimdi ve gelecek arasında çok sık gidip geliyor mu?

4. Aşağıdakilerden hangisi senin sosyal hayatını tanımlıyor?

5. Son zamanlarda bu ruh hallerinden hangisi sende daha baskın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Aşk hayatında en çok eleştirildiğin konu ne?

7. Peki kariyerin söz konusu olduğunda sen nasıl bir tipsin?

8. Sabah uykudan uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?

9. Sence bir insanı hayata bağlayan en önemli duygu nedir?

10. Son olarak zihnin bir makine gibi mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçmişi ve Geleceği Çok Düşünmekten Şimdiyi Yaşamayı Unutuyorsun!

Verdiğin cevaplara göre senin zihnin adeta fırıl fırıl çalışan bir makine gibi. Sürekli düşünüyor, sen düşünmekten vazgeçsen bile o hiç durmuyor. Üstelik bu düşünceler arasında en çok gidip geldiğin geçmiş ve gelecek. Zihninde sürekli geçmişte yaşananlar ve gelecekte olabilecekler var ve maalesef bu sende kaygı yaratıyor. Deyim yerindeyse geçmişi ve geleceği gözünde çok büyütüyor ve şimdiki anı yaşamayı unutuyorsun. Oysa sen de biliyorsundur ki hayat asıl şimdiki andadır. Geçmiş yaşanmış bitmiş, gelecek daha henüz gelmemiştir. Bu ikisinde yaşanan olayların asıl anlam kazandığı yer şimdidir. Sana tavsiyemiz belki biraz zor olabilir ama acilen zihnini boşaltman gerekiyor. Hem şimdiye yönelmek, hayattan ne istediğini anlamanın da iyi bir yoludur. Sen bunu bi' düşün istersen ama şimdi düşün.

Küçük Detaylara Takılıp Büyük Resmi Fark Edemiyorsun!

Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara göre bakıyoruz da bu aralar detaylarla oldukça fazla yorulan bir insan var karşımızda. Bu detaylarda boğulmaca alışkanlığın seni biraz hayattan soğutmuş sanki. Zira başına gelen olaylara daha geniş çerçeveden bakıp bir ayrıntıyla aşırı vakit öldürmek pek sana göre değil. Sen her zaman detayları yakalayan ama günün sonunda kendini büyük düşünen bir insan olarak hayal etmişsin. Tabii hayal ettiğin gibi de olmayınca bu durumu kafanda büyütmüşsün. Bu aralar hayatının bir kısır döngüden ve detaylardan ibaret olduğunu düşünüyorsan hemen bu düşünceden sıyrılman gerekiyor. Unutma detaylar iyidir ama fazlası zarar. Deyim yerindeyse başına gelen olaylar her neyse seni yoracak raddeye getirme. Başına gelenlere daha uzaktan bir gözle bak ve her şeyi içselleştirip kendini üzme. Bu da bizden sana bir tavsiye.

Kendini Yalnızlaştırmak Konusunda Üstüne Yok!

Verdiğin cevaplara göre senin zihninde büyüttüğün şey yalnızlığın. Sosyal çevrende aktif ve genellikle dışa dönük bir insansın. İnsanlar seninle vakit geçirmeyi seviyor ve sen onlarla bir arada olmak istemesen bile seni bir şekilde yanlarına çekiyorlar. Arkadaş ya da aile grubunun sevilen, sayılan ve el üstünde tutulan insanısın. Ancak son zamanlarda herkesten ve her şeyden uzaklaşma isteğin var. Adeta insanlarla arana duvar örmek, yalnız kalmak ve kimseyle iletişim kurmak istemiyorsun. Deyim yerindeyse kendini yalnızlaştırmak istiyorsun. Oysa bu senin karakterin için pek iç açıcı ve olumlu bir şey değil. Çünkü sen sosyal çevrenle kendini var etmiş bir insansın ve kendini yalnızlaştırmaktan uzak durmalısın. Şu sıralar kendine 'ben yalnızım' diyerek empoze etmeye çalıştığın düşünce sana iyi gelmiyor bizden söylemesi. Sana tavsiyemiz dışarı çık, dolaş, insan içine karış. Yalnız olmayı hedef tutma, kendini yalnızlaştırma. Kısacası yalnızlığı zihninde büyütülecek bir mesele haline getirme!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?