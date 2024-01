Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara göre bakıyoruz da bu aralar detaylarla oldukça fazla yorulan bir insan var karşımızda. Bu detaylarda boğulmaca alışkanlığın seni biraz hayattan soğutmuş sanki. Zira başına gelen olaylara daha geniş çerçeveden bakıp bir ayrıntıyla aşırı vakit öldürmek pek sana göre değil. Sen her zaman detayları yakalayan ama günün sonunda kendini büyük düşünen bir insan olarak hayal etmişsin. Tabii hayal ettiğin gibi de olmayınca bu durumu kafanda büyütmüşsün. Bu aralar hayatının bir kısır döngüden ve detaylardan ibaret olduğunu düşünüyorsan hemen bu düşünceden sıyrılman gerekiyor. Unutma detaylar iyidir ama fazlası zarar. Deyim yerindeyse başına gelen olaylar her neyse seni yoracak raddeye getirme. Başına gelenlere daha uzaktan bir gözle bak ve her şeyi içselleştirip kendini üzme. Bu da bizden sana bir tavsiye.