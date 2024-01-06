10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Zihninde Büyüttüğün Ne?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Zihninde Büyüttüğün Ne?
Psikolojik anlamda bazı zamanlar hepimizin zihninde büyüttüğü, mesele haline getirdiği durumlar vardır. Peki senin şu sıralar zihninde büyüttüğün şey ne?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Düşüncelerin geçmiş, şimdi ve gelecek arasında çok sık gidip geliyor mu?
4. Aşağıdakilerden hangisi senin sosyal hayatını tanımlıyor?
5. Son zamanlarda bu ruh hallerinden hangisi sende daha baskın?
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6. Aşk hayatında en çok eleştirildiğin konu ne?
7. Peki kariyerin söz konusu olduğunda sen nasıl bir tipsin?
8. Sabah uykudan uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?
9. Sence bir insanı hayata bağlayan en önemli duygu nedir?
10. Son olarak zihnin bir makine gibi mi?
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Geçmişi ve Geleceği Çok Düşünmekten Şimdiyi Yaşamayı Unutuyorsun!
Küçük Detaylara Takılıp Büyük Resmi Fark Edemiyorsun!
Kendini Yalnızlaştırmak Konusunda Üstüne Yok!
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