10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Zihninde Büyüttüğün Ne?

Verdiğin cevaplara göre senin zihninde büyüttüğün şey yalnızlığın. Sosyal çevrende aktif ve genellikle dışa dönük bir insansın. İnsanlar seninle vakit geçirmeyi seviyor ve sen onlarla bir arada olmak istemesen bile seni bir şekilde yanlarına çekiyorlar. Arkadaş ya da aile grubunun sevilen, sayılan ve el üstünde tutulan insanısın. Ancak son zamanlarda herkesten ve her şeyden uzaklaşma isteğin var. Adeta insanlarla arana duvar örmek, yalnız kalmak ve kimseyle iletişim kurmak istemiyorsun. Deyim yerindeyse kendini yalnızlaştırmak istiyorsun. Oysa bu senin karakterin için pek iç açıcı ve olumlu bir şey değil. Çünkü sen sosyal çevrenle kendini var etmiş bir insansın ve kendini yalnızlaştırmaktan uzak durmalısın. Şu sıralar kendine 'ben yalnızım' diyerek empoze etmeye çalıştığın düşünce sana iyi gelmiyor bizden söylemesi. Sana tavsiyemiz dışarı çık, dolaş, insan içine karış. Yalnız olmayı hedef tutma, kendini yalnızlaştırma. Kısacası yalnızlığı zihninde büyütülecek bir mesele haline getirme!