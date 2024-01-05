Ne Kadar Şart Koşma Delisisin?
Ne Kadar Şart Koşma Delisisin?
Hiç düşündünüz mü bu hayatta bizi en çok zorlayan şeyler nedir diye? Bana kalırsa şartlardır. Hepimizin hayatı şart doludur ve bu aklınıza ne gelirse olabilir. Ama bazen bu şartları kendimiz koyarız ve asla bozulmasını istemeyiz. Peki sen şart delisi misin?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. İnsanların seninle konuşurken nasıl hitap ettiği önemli mi?
4. Peki günlük hayattaki sorunlarını çözmek için iletişim kurmaya öncelik veriyor musun?
5. Sevgilin/eşin sana "Bunu yaparsan ben de bunu yaparım" dediğinde nasıl bir tepki veriyorsun?
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6. Gün içinde sık sık başıma neden bunlar geldi diye düşünürken buluyor musun kendini?
7. Diyelim ki ay sonunu getiremedin ve paraya sıkışıksın. Borç istemek için ilk kime başvurursun?
8. Şöyle bir yakın geçmişi düşün bakalım, insanlar sana sık sık şart koşuyor mu?
9. Peki derdin olmasa bile kendini dert sahibi biri gibi göstermeyi çok sık yapıyor musun?
10. Son olarak sen bir sözleşme metni olsan ilk madden ne olurdu?
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Şart Koşmak Konusunda Senin Üstüne Yok!
Nefret Edersin Şart Koşmalardan!
Akışına Bırakmışsın Sen, Şart Koşmak Ruhunda Yok!
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