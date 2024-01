Ne Kadar Şart Koşma Delisisin?

Evet, işte başlıyoruz. Verdiğin cevaplara göre sen hayatını belirli norm ve kurallar çerçevesinde yaşayan, düzenli, stabil bir hayatı seven bir insansın. Neredeyse hayatının her anı önceden belirlenmiş planlara ve seçeneklere göre ilerliyor. Organize hareket etmekten hoşlanıyor ve etrafındaki her insanın da sana ayak uydurmasına bayılıyorsun. Ve bu bazen yaşadığın ilişkilerde, kariyerinde bile böyle oluyor. Ancak şu var ki bunları yaparken etrafındaki insanları epey bir zorluyorsun. İnsanlar seninle birlikteyken senin onlara şart koştuğun baskısı altında eziliyorlar. Yemeğe mi çıkacaksın ille de o severek yediğin yemek menüde olmazsa olmaz, filme mi gidilecek sevdiğin sahneler olmazsa olmaz, tatile mi gidilecek deniz olmazsa olmaz. Ne dediğimizi biraz anlatabildik mi? Yani sözün özü hayatın olsa, yapsa, etse gibi şartlarla ilerliyor. Ve bu durum seni zorlamasa bile yanındakileri zorluyor.