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Ne Kadar Şart Koşma Delisisin?

Ne Kadar Şart Koşma Delisisin?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 10:01

Hiç düşündünüz mü bu hayatta bizi en çok zorlayan şeyler nedir diye? Bana kalırsa şartlardır. Hepimizin hayatı şart doludur ve bu aklınıza ne gelirse olabilir. Ama bazen bu şartları kendimiz koyarız ve asla bozulmasını istemeyiz. Peki sen şart delisi misin?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. İnsanların seninle konuşurken nasıl hitap ettiği önemli mi?

4. Peki günlük hayattaki sorunlarını çözmek için iletişim kurmaya öncelik veriyor musun?

5. Sevgilin/eşin sana "Bunu yaparsan ben de bunu yaparım" dediğinde nasıl bir tepki veriyorsun?

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6. Gün içinde sık sık başıma neden bunlar geldi diye düşünürken buluyor musun kendini?

7. Diyelim ki ay sonunu getiremedin ve paraya sıkışıksın. Borç istemek için ilk kime başvurursun?

8. Şöyle bir yakın geçmişi düşün bakalım, insanlar sana sık sık şart koşuyor mu?

9. Peki derdin olmasa bile kendini dert sahibi biri gibi göstermeyi çok sık yapıyor musun?

10. Son olarak sen bir sözleşme metni olsan ilk madden ne olurdu?

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Şart Koşmak Konusunda Senin Üstüne Yok!

Evet, işte başlıyoruz. Verdiğin cevaplara göre sen hayatını belirli norm ve kurallar çerçevesinde yaşayan, düzenli, stabil bir hayatı seven bir insansın. Neredeyse hayatının her anı önceden belirlenmiş planlara ve seçeneklere göre ilerliyor. Organize hareket etmekten hoşlanıyor ve etrafındaki her insanın da sana ayak uydurmasına bayılıyorsun. Ve bu bazen yaşadığın ilişkilerde, kariyerinde bile böyle oluyor. Ancak şu var ki bunları yaparken etrafındaki insanları epey bir zorluyorsun. İnsanlar seninle birlikteyken senin onlara şart koştuğun baskısı altında eziliyorlar. Yemeğe mi çıkacaksın ille de o severek yediğin yemek menüde olmazsa olmaz, filme mi gidilecek sevdiğin sahneler olmazsa olmaz, tatile mi gidilecek deniz olmazsa olmaz. Ne dediğimizi biraz anlatabildik mi? Yani sözün özü hayatın olsa, yapsa, etse gibi şartlarla ilerliyor. Ve bu durum seni zorlamasa bile yanındakileri zorluyor.

Nefret Edersin Şart Koşmalardan!

İşte yine ve yeniden geldik sana! Verdiğin cevaplara göre sen şarttan, şart koşulmasından, şartlara göre hareket etmekten, şartların engel olarak karşına çıkmasından aşırı rahatsız olan bir insansın. Sana göre bu hayatta şart ya da kural diye bir şey olmamalı. Olduğunda da bu cidden canını bi' hayli sıkıyor. Senin hayatın şartlarla, planlarla ilerleyecek gibi değil. Özgürlük ve bağımsızlık adeta senin ruhuna işlemiş. Hiçbir şartın seni engellemesine izin vermiyor, bununla mücadele ediyorsun. Ama şöyle bir gerçek de var ki bu durum sadece kendi hayatın için geçerli. Başkalarına arada bir şart koşmaktan epey bir zevk alıyorsun. Ne kadar tezat bir durum değil mi? Bu konuyu biraz düşün deriz.

Akışına Bırakmışsın Sen, Şart Koşmak Ruhunda Yok!

Vay, işte geldi bizim akışında olan o şahanemiz! Verdiğin cevaplara göre sen hayatı akışında yaşayan, hayallerini ve planlarını şart cümlelerine bağlamayan bir insansın. Senin hayatında şöyle olursa böyle yaparım, böyle derse bunu derim gibi kalıp cümlelerin bir yeri ve önemi yok. Hayatını tamamen akışında yaşıyorsun. Kimseyle ve kendinle bir derdin yok, kimseye ve kendine kural koymak yok. Tabii bu her şeye eyvallah diyen ya da sınırları olmayan bir insansın demek değil. Minimum ölçüde senin de bu hayatta olmazların, keşkelerin, şartların var bu şartların o kadar da kemikleşmiş ve esnetilemez değil. Bu da sanırım çok esnek bir karakterin olmasından ve duyarlı yapından kaynaklanıyor. Ne diyelim belki de en güzelini sen yaşıyorsun, neden olmasın!

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