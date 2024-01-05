Ne Kadar Şart Koşma Delisisin?

Vay, işte geldi bizim akışında olan o şahanemiz! Verdiğin cevaplara göre sen hayatı akışında yaşayan, hayallerini ve planlarını şart cümlelerine bağlamayan bir insansın. Senin hayatında şöyle olursa böyle yaparım, böyle derse bunu derim gibi kalıp cümlelerin bir yeri ve önemi yok. Hayatını tamamen akışında yaşıyorsun. Kimseyle ve kendinle bir derdin yok, kimseye ve kendine kural koymak yok. Tabii bu her şeye eyvallah diyen ya da sınırları olmayan bir insansın demek değil. Minimum ölçüde senin de bu hayatta olmazların, keşkelerin, şartların var bu şartların o kadar da kemikleşmiş ve esnetilemez değil. Bu da sanırım çok esnek bir karakterin olmasından ve duyarlı yapından kaynaklanıyor. Ne diyelim belki de en güzelini sen yaşıyorsun, neden olmasın!