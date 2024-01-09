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İlişkilerde Kedi misin Köpek mi?

İlişkilerde Kedi misin Köpek mi?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 12:56

Her insanı ilişkide tanımlayan bazı özellikleri vardır. Bunları iyi-kötü taraf, mantıklı-duygusal taraf ya da yöneten-yönetilen taraf olarak kategorize etmeyi severiz. Peki seni ilişkinde kedi ya da köpek olarak sınıflandırmak istesek nasıl olur?

O zaman hemen testi çöz ve ilişkinde kedi misin yoksa köpek misin öğren!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. İlişkinde seni tanımlayan kelime aşağıdakilerden hangisi?

4. Sence bir ilişkide en önemli şey ne?

5. Peki aşkta kazanmak senin için olmazsa olmaz mı?

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6. Aşk hayatında seni en çok benzersiz kılan ne?

7. Sence bir ilişkinin en güzel zamanları ne zaman?

8. Sana göre bir ilişkiyi sonlandırmak için geçerli sebep ne?

9. İlişkilerinde üçüncü tarafların sözü çok geçiyor mu?

10. Son olarak aşkta mantık mı daha önemli yoksa duygular mı?

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İlişkinde Adeta Bir Kedi Gibi İlgi Bekliyorsun!

Verdiğin cevaplara göre sen ilişkinde adeta bir kedi gibisin. Tıpkı kediler gibi sürekli ilgi istiyor, seninle ilgilenildiğinde de çabucak sıkılıyorsun. Ama karşıdaki insandan beklenti içerisine girmeyi de asla ihmal etmiyorsun. Aslında sevince tam seven bir karakter özelliğin var. İlişkilerinde sonuna kadar gitmeye bayılıyorsun ama bunu yaparken biraz sıkılganlık var sende desek yalan olmaz. Yani bir ilişkinin içinde olmayı seven ama aynı zamanda da sürekli heyecan arayan bir karaktere sahipsin. Sanırız ki bu tam olarak ne istediğini bilmemekten kaynaklanıyor. Zira sen ilişkilerinde dengeli olmaktan çok kaos yanlısı bir insansın. Valla ne diyelim; tıpkı bir kedi gibisin. Tatlı, sevimli ama bir o kadar da can yakıcı! Üstelik her daim ne yapacağı tam kestirilemeyen!

İlişkilerde Köpek Gibi Sahiplenicisin!

Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara bakılırsa sen ilişkilerinde adeta bir köpek gibisin. İlişkilerdeki duruşun ve tavrın, adeta bir köpeğin sadakati ve güvenilirliğini andırıyor. Birlikte olduğun kişi senin yanında kendini güvende ve rahat hissediyor, seninle geçirdiği zaman ona büyük bir keyif veriyor. Ayrıca sendeki sahiplenme özelliği de oldukça dikkat çekici. Burada bahsedilen sahiplenme, baskı yaratan ya da toksik bir sahiplenme değil, tam aksine insanın içini ısıtan bir şey. Yani aşkta aranan tüm özellikler senin üzerinde toplanmış durumda. Sadakat, bağlılık, güven ve rahatlık hissi... İlişkide aranan tüm bu değerler senin karakterinde mevcut. Ne diyelim harikasın sen!

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