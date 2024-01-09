İlişkilerde Kedi misin Köpek mi?
İlişkilerde Kedi misin Köpek mi?
Her insanı ilişkide tanımlayan bazı özellikleri vardır. Bunları iyi-kötü taraf, mantıklı-duygusal taraf ya da yöneten-yönetilen taraf olarak kategorize etmeyi severiz. Peki seni ilişkinde kedi ya da köpek olarak sınıflandırmak istesek nasıl olur?
O zaman hemen testi çöz ve ilişkinde kedi misin yoksa köpek misin öğren!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. İlişkinde seni tanımlayan kelime aşağıdakilerden hangisi?
4. Sence bir ilişkide en önemli şey ne?
5. Peki aşkta kazanmak senin için olmazsa olmaz mı?
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6. Aşk hayatında seni en çok benzersiz kılan ne?
7. Sence bir ilişkinin en güzel zamanları ne zaman?
8. Sana göre bir ilişkiyi sonlandırmak için geçerli sebep ne?
9. İlişkilerinde üçüncü tarafların sözü çok geçiyor mu?
10. Son olarak aşkta mantık mı daha önemli yoksa duygular mı?
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İlişkinde Adeta Bir Kedi Gibi İlgi Bekliyorsun!
İlişkilerde Köpek Gibi Sahiplenicisin!
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