İlişkilerde Kedi misin Köpek mi?

Verdiğin cevaplara göre sen ilişkinde adeta bir kedi gibisin. Tıpkı kediler gibi sürekli ilgi istiyor, seninle ilgilenildiğinde de çabucak sıkılıyorsun. Ama karşıdaki insandan beklenti içerisine girmeyi de asla ihmal etmiyorsun. Aslında sevince tam seven bir karakter özelliğin var. İlişkilerinde sonuna kadar gitmeye bayılıyorsun ama bunu yaparken biraz sıkılganlık var sende desek yalan olmaz. Yani bir ilişkinin içinde olmayı seven ama aynı zamanda da sürekli heyecan arayan bir karaktere sahipsin. Sanırız ki bu tam olarak ne istediğini bilmemekten kaynaklanıyor. Zira sen ilişkilerinde dengeli olmaktan çok kaos yanlısı bir insansın. Valla ne diyelim; tıpkı bir kedi gibisin. Tatlı, sevimli ama bir o kadar da can yakıcı! Üstelik her daim ne yapacağı tam kestirilemeyen!