İlişkilerde Kedi misin Köpek mi?

Her insanı ilişkide tanımlayan bazı özellikleri vardır. Bunları iyi-kötü taraf, mantıklı-duygusal taraf ya da yöneten-yönetilen taraf olarak kategorize etmeyi severiz. Peki seni ilişkinde kedi ya da köpek olarak sınıflandırmak istesek nasıl olur?

O zaman hemen testi çöz ve ilişkinde kedi misin yoksa köpek misin öğren!